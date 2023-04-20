Трамвайную ветку из Академического начнут тестировать в августе 2023 г.

Работы идут с опережением графика по требованию мэрии. Сейчас объект готов на треть, но за три месяца его должны практически завершить для первых тестовых прогонов.

Первые тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр города должны пройти в августе 2023 г., сообщает мэрия Екатеринбурга. На середину апреля объект готов на 37%.

Трамвайная ветка, напомним, будет проложена от ул. Академика Парина до кольца на ул. Волгоградской. Новая ветка будет присоединена к существующей в начале августа.

После того, как пути будут проложены, в городе запустят два новых маршрута: до остановок трамваев «ЦПКиО» и «Фрезеровщиков».

Трамвайную ветку из Академического строят с ноября 2021 г., изначально планировалось, что работы завершатся в 2024 г., но власти настояли, чтобы ветку запустили в год празднования 300-летия Екатеринбурга, напоминает JustMedia.ru. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что мэрия Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект планировки, касающийся трассировки трамвайной ветки из Академического в сторону Широкой Речки. Предполагается, что рельсы проложат от ул. Вильгельма де Геннина, через ул. Академика Сахарова и Хрустальногорскую, с поворотом на ул. Евгения Савкова. В конце ветки появится трамвайное кольцо и депо. На этом отрезке оборудуют семь остановок.

Напомним, ранее стало известно, что в следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд руб. За это время планируется реконструировать ул. Академика Парина и Академика Ландау.

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