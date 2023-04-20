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Трамвайную ветку из Академического начнут тестировать в августе 2023 г.

Трамвайную ветку из Академического начнут тестировать в августе 2023 г.
Иллюстрация: pxhere.com

Работы идут с опережением графика по требованию мэрии. Сейчас объект готов на треть, но за три месяца его должны практически завершить для первых тестовых прогонов.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Первые тестовые прогоны трамваев по новой ветке из Академического в центр города должны пройти в августе 2023 г., сообщает мэрия Екатеринбурга. На середину апреля объект готов на 37%.

Трамвайная ветка, напомним, будет проложена от ул. Академика Парина до кольца на ул. Волгоградской. Новая ветка будет присоединена к существующей в начале августа.

После того, как пути будут проложены, в городе запустят два новых маршрута: до остановок трамваев «ЦПКиО» и «Фрезеровщиков».

Трамвайную ветку из Академического строят с ноября 2021 г., изначально планировалось, что работы завершатся в 2024 г., но власти настояли, чтобы ветку запустили в год празднования 300-летия Екатеринбурга, напоминает JustMedia.ru. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что мэрия Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект планировки, касающийся трассировки трамвайной ветки из Академического в сторону Широкой Речки. Предполагается, что рельсы проложат от ул. Вильгельма де Геннина, через ул. Академика Сахарова и Хрустальногорскую, с поворотом на ул. Евгения Савкова. В конце ветки появится трамвайное кольцо и депо. На этом отрезке оборудуют семь остановок.

Напомним, ранее стало известно, что в следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд руб. За это время планируется реконструировать ул. Академика Парина и Академика Ландау.

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Автор: Александра Клименко
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