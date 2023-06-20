Екатеринбуржцы лишатся 6 трамвайных маршрутов, но смогут проехать в вагонах за 160 млн

Чиновники мэрии считают, что оптимизация позволит сократить интервалы и улучшить транспортную связь между районами Екатеринбурга. Изменения затронут и несколько троллейбусных маршрутов.

С 1 августа в Екатеринбурге перестанут функционировать трамваи № 9, 12, 16 и 33, трамвай №8 объединят с №22, а 14-й — с 25-м. Вагоны с закрытых маршрутов будут направлены на другие рейсы. Таким образом чиновники мэрии рассчитывают сократить интервалы движения и улучшить транспортную связь между районами.

Кроме того, в связи с запуском троллейбусов с удлиненным автономным ходом изменится несколько маршрутов троллейбусов:

маршрут № 4 «Динамо-Сулимова» будет продлен до остановки «ГКБ №7» и «Авангард». Подвижный состав линии увеличат с шести до десяти машин.

троллейбусы маршрута №14 «Академгородок-Декабристов» направят по улицам: Академика Сахарова-Вильгельма де Генина-Краснолесья. И укоротят до остановки ЦПКиО. Число машин увеличится восьми до десяти.

на линии №37 изменится конечная остановка: «Уралобувь» вместо «Академической». В перспективе маршрут продлят до Синих Камней.

маршрут №9 «Самолетная –ЖД Вокзал» укоротят до остановки «Декабристов».

на маршруте №11 «Онуфриева-Маринс Парк Отель» изменится конечная остановка. Троллейбусы будут прибывать к железнодорожному вокзалу.

Маршрут №5 «Коммунистическая-ЦПКиО» отменят. Остановку «ЦПКиО» будет обслуживать троллейбус №14.

В то же чиновники мэрии рассчитывают на пополнение пара общественного транспорта в рамках программы по строительству трамвайной ветки в Академический район. Город подал заявку на участие в федеральной программе по обновлению электрического транспорта. По словам мэра Алексея Орлова, один вагон стоит до 160 млн руб.

Насколько я знаю, наша заявка предварительно одобрена, это позволит нам полностью реализовать проект ветки в Академический, с приобретением 60 новых трамвайных вагонов, — сказал мэр на встрече с депутатами гордумы.

Напомним, что трамвайную ветку из Академического строят с ноября 2021 г. Изначально планировалось, что работы завершатся в 2024 г., но власти настояли, чтобы ветку запустили в год празднования 300-летия Екатеринбурга. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб.

Ранее DK.RU сообщил, что Екатеринбург выделил более 15 млн руб. на развитие проекта городской электрички. Средства будут направлены на благоустройство станций Шарташ и ВИЗ, последняя станет полноценным пересадочным узлом уже к осени 2023 года.