Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.06
80,99
86,50
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Екатеринбург выделил более 15 млн руб. на развитие проекта городской электрички

Екатеринбург выделил более 15 млн руб. на развитие проекта городской электрички
Иллюстрация: wiki.nashtransport.ru

Средства будут направлены на благоустройство станций Шарташ и ВИЗ, последняя станет полноценным пересадочным узлом уже к осени 2023 года.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Бюджет Екатеринбурга выделит на развитие городской электрички 15,7 млн руб. Эти средства направят на дополнительное благоустройство станций ВИЗ и Шарташ.

Станция ВИЗ станет полноценным пересадочным узлом уже к нынешней осени, там будут благоустроены остановки для общественного транспорта и парковки для автомобилей. Реконструкция станции находится уже на заключительном этапе, в апреле там возвели современный пешеходный переход, обновили пристанционную территорию.

До конца года городские власти планируют также провести модернизацию станции Аппаратная, реконструкцию платформ и благоустройство территории у остановки Компрессорный завод, построить пассажирскую платформу на Синих камнях.

В 2024 г. планируется обновить станции Ботаническая, Керамика и Вторчермет.

Напомним, «Новокольцовский маршрут» наземного метро должен пройти от Компрессорного завода до аэропорта «Кольцово» через Новокольцовский район, где строятся новые кампусы УрФУ. Протяженность маршрута составит 31 км, из них более семи километров — новое строительство.

Ранее мэр Алексей Орлов рассказал о важности наземного метро для студентов УрФУ. Предполагается, что на городской электричке они будут добираться из кампуса в Новокольцовском микрорайоне до учебных корпусов в центре города.

Ранее на DK.RU: В проект наземного метро Екатеринбурга хотят включить Первоуральск

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Эксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидийЭксперты: рынок жилья в России превратился в «наркомана», требующего новых субсидий
  • Золото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсахЗолото на Wildberries? Ювелиры сражаются за продажу драгоценностей на маркетплейсах
  • Бизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерамиБизнес нового времени: как увеличить доходы через работу с внутренними барьерами
  • Дочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной ИсетиДочь Игоря Алтушкина откроет ресторан на набережной Исети
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.