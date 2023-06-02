Екатеринбург выделил более 15 млн руб. на развитие проекта городской электрички

Средства будут направлены на благоустройство станций Шарташ и ВИЗ, последняя станет полноценным пересадочным узлом уже к осени 2023 года.

Бюджет Екатеринбурга выделит на развитие городской электрички 15,7 млн руб. Эти средства направят на дополнительное благоустройство станций ВИЗ и Шарташ.

Станция ВИЗ станет полноценным пересадочным узлом уже к нынешней осени, там будут благоустроены остановки для общественного транспорта и парковки для автомобилей. Реконструкция станции находится уже на заключительном этапе, в апреле там возвели современный пешеходный переход, обновили пристанционную территорию.

До конца года городские власти планируют также провести модернизацию станции Аппаратная, реконструкцию платформ и благоустройство территории у остановки Компрессорный завод, построить пассажирскую платформу на Синих камнях.

В 2024 г. планируется обновить станции Ботаническая, Керамика и Вторчермет.

Напомним, «Новокольцовский маршрут» наземного метро должен пройти от Компрессорного завода до аэропорта «Кольцово» через Новокольцовский район, где строятся новые кампусы УрФУ. Протяженность маршрута составит 31 км, из них более семи километров — новое строительство.

Ранее мэр Алексей Орлов рассказал о важности наземного метро для студентов УрФУ. Предполагается, что на городской электричке они будут добираться из кампуса в Новокольцовском микрорайоне до учебных корпусов в центре города.

Ранее на DK.RU: В проект наземного метро Екатеринбурга хотят включить Первоуральск