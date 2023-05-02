В Екатеринбурге вынесен на обсуждение проект наземного метро

Мэрия объявила о начале проведения общественных слушаний по проекту планировки и межевания территории, предназначенной для строительства железнодорожной линии в Новокольцовский.

«Новокольцовский маршрут» должен пройти от Компрессорного завода до аэропорта «Кольцово» через Новокольцовский район, где строятся новые кампусы УрФУ. Протяженность маршрута составит 31 км, из них более семи километров — новое строительство.

Схема будет представлена 5 мая. Екатеринбуржцы смогут принять участие в обсуждении проекта планировки и межевания участков для строительства наземного метро до 26 мая.

Наземное метро планируется проложить к 2030 г. Общая стоимость проекта составит более 100 млрд руб. Средства для его реализации выделят федеральный бюджет и РЖД.

Ранее мэр Алексей Орлов рассказал о важности наземного метро для студентов УрФУ. Предполагается, что на городской электричке они будут добираться из кампуса в Новокольцовском микрорайоне до учебных корпусов в центре города.

Напомним, что в апреле в Новокольцовском открылся Дворец водных видов спорта — крупнейшее спортивное сооружение такого рода в стране. Общая площадь комплекса бассейнов составляет 60 тыс. кв. м. Под одной крышей разместились четыре бассейна — детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. Он проектировался для Универсиады, но примет Международный фестиваль университетского спорта.

Как сообщило агентство JustMedia.ru, участие в открытии уникального объекта приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и помощник президента России Игорь Левитин.