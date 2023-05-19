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В проект наземного метро Екатеринбурга хотят включить Первоуральск

В проект наземного метро Екатеринбурга хотят включить Первоуральск
Иллюстрация: catalog-photo.ru

Вопрос о включении в маршрут одного из городов-спутников уральской столицы проработают в ближайшее время. Проект, напомним, обойдется в более чем 100 млрд руб.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Первоуральск могут включить в маршрут наземного метро Екатеринбурга. Департамент информационной политики области сообщает, что проект накануне обсуждали начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников и губернатор Евгений Куйвашев.

В проработке находятся два маршрута: Новокольцовский — до аэропорта Кольцово через МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и будущий кампус УрФУ, и Юго-Западный — до районов Солнечный, Академический, Широкая Речка. Участники совещания договорились проработать уже на этом этапе возможность включения в маршрут одного из городов-спутников Екатеринбурга — Первоуральска.

Напомним, о создании и введении в эксплуатацию железной дороги по Новокольцовскому маршруту договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников договорились на «Иннопроме» летом 2022 г. Финансировать проект будут из федерального, регионального и городского бюджетов, а также из средств РЖД, всего потребуется более 100 млрд руб.

Напомним, в начале мая стало известно, что в Екатеринбурге вынесли на общественное обсуждение проект наземного метро. Горожане могут принять участие в обсуждении проекта планировки и межевания участков для его строительства до 26 мая.

Ранее Алексей Орлов рассказал о важности наземного метро для студентов УрФУ. Предполагается, что на городской электричке они будут добираться из кампуса в Новокольцовском микрорайоне до учебных корпусов в центре города.

Автор: Александра Клименко
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