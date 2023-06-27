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«Русагро» договорилась о покупке 50% производства майонезов «Ряба» и соусов Astoria

«Русагро» договорилась о покупке 50% производства майонезов «Ряба» и соусов Astoria
Иллюстрация: РБК

Это позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, и занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов, выйти в новые категории и рынки сбыта.

#НОВОСТИ

«Русагро», основанная бывшим сенатором, миллиардером Вадимом Мошковичем, договорилась о покупке доли в ГК НМЖК, которая производит майонезы «Ряба» и соусы Astoria, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сделка, если она состоится, позволит двум компаниям получить синергию на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта, отметили собеседники издания. По данным ЕГРЮЛ на 23 июня, главой ПКФ «Профит», которая владеет заводами НМЖК, стал Ян Кубинский, бывший топ-менеджер холдинга «Солнечные продукты», часть активов которого перешла «Русагро». 

НМЖК управляет масложировыми комбинатами в Нижнем Новгороде и Самаре и маслоэкстракционными заводами в Урюпинске и Сорочинске. Совладельцем НМЖК выступает сингапурская Wilmar International. Представители «Русагро» заявили, что готовы развивать бренды НМЖК совместно с Wilmar.

Интеграция НМЖК в «Русагро» может завершиться до конца 2023 г. Это позволит группе стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, и занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. После закрытия сделки компании могут объединить закупки, продажи, поставки сырья и управление для лучшей синергии, отметил в разговоре с изданием старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. По его словам, масложировой бизнес в последние несколько лет показывал рост оборотов и доходности, для «Русагро» он остается перспективным в том числе с точки зрения развития экспорта.

Как ранее рассказывал DK.RU, ГК «Русагро» (выпуская сахар, мясо и масложировую продукцию под брендами «Чайкофский», «Слово мясника», «Мечта хозяйки», «Щедрое лето» и др.) увеличила выручку на 40%, до 229,9 млрд руб., в компании эту цифру не комментируют.

Автор: Андрей Широков
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