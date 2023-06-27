В России хотят поднять пошлины на импортное вино

Вопрос о новой ставке должны решить в ближайшие пару месяцев. Ранее в Ассоциации виноделов России предлагали вообще запретить ввозить вино из недружественных стран.

Комиссия по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития РФ рассматривает вопрос о повышении таможенных пошлин на импорт вина в России, об этом «Российской газете» рассказал заместитель министра финансов Алексей Сазанов. На данный момент ставка пошлины установлена на уровне 12,5%.

Мера по повышению пошлин на иностранную продукцию должна стать альтернативой полному запрету на ввоз импортного вина, отметил Сазанов. Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов предложила ограничить импорт вина из недружественных стран вплоть до запрета ввоза иностранной продукции.

Такие предложения поступили, они обсуждаются. Но речь не идет о запрете импорта. Рассматривается вариант повышения пошлин. Будут ли они повышены и на сколько — эти вопросы пока обсуждаются. В ближайшие месяц-два должны прийти к какому-то решению.

Принимаемые меры, по словам чиновника, не должны будут серьезно сказаться на стоимости продукции для потребителей:

Ключевое для нас — выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей. Параметры, которые обсуждаются сейчас, на наш взгляд, позволяют сохранить стабильность цен на российском рынке вина, — подытожил Алексей Сазанов.

Отметим, что ранее Алексей Сазанов анонсировал введение минимальной розничной цены на тихие вина. По его мнению, МРЦ на тихое вино должна быть ниже минимума для шампанского и игристого, но выше самой низкой цены на виноградосодержащие напитки, предполагается, что ее установят на уровне 240 руб. за бутылку, писал DK.RU.

Напомним, что с 1 марта 2023 г. в России повысились акцизы на сигареты и жидкость для вейпов. Согласно закону, рост акцизов на сигареты и папиросы будет проходить поэтапно. Например, до 31 декабря 2023 г. повышение составит 2% и достигнет 2 тыс. 603 руб. за 1 тыс. штук. Как сообщал DK.RU, с 2010 по 2020 гг. ставка акцизы на сигареты в России выросла более чем в 10 раз, средняя цена пачки сигарет в рознице увеличилась почти в пять раз, с 25 руб. до 120 руб. за пачку.