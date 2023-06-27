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«Договоренности реализуются». Уголовное дело о военном мятеже в России прекращено

«Договоренности реализуются». Уголовное дело о военном мятеже в России прекращено
Автор фото: Александр Ермоченко . Иллюстрация: Reuters

ФСБ отчиталась о закрытии уголовного дела против Пригожина и ЧВК «Вагнер», а главы России и Белорусcии выступили перед военными и силовиками и поблагодарили их за четкие действия в непростое время.

#НОВОСТИ

Следственное управление ФСБ России сообщило, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» прекращено. В ходе расследования было установлено, что «участники мятежа 24 июня 2023 г. прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления»:

С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня 2023 г. вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Во время брифинга с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что под иными имеющими значение обстоятельствами имеются в виду договоренности с силовиками и участниками мятежа:

Была проделана огромная работа целым рядом лиц. И еще раз повторяю, была проявлена воля президента к тому, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Была определенная договоренность, с тем, чтобы избежать этого худшего сценария и были определенные обещания президента, гарантии президента. Договоренности реализуются.

Как сообщал DK.RU, уголовное дело против Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» было возбуждено 23 июня на фоне военного мятежа. Тогда силы ЧВК заняли военные объекты Ростова-на-Дону и направились на Москву. Прекращение уголовного дела анонсировали еще 24 июня, после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, когда боевые отряды ЧВК «Вагнер»прекратили марш на Москву и отступили в полевые лагеря.

Президент Белоруссии, между тем, заявил, что делать из него героя не следует:

Я сказал: ни в коем случае не делать героя ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев, — заявил Александр Лукашенко во время церемонии вручения генеральских погонов высшему офицерскому составу 27 июня в Минске.

Президент Белоруссии добавил, что ему «было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России», по распоряжению Лукашенко армия Белоруссии в минувшие выходные была приведена в боевую готовность:

Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность. Никто даже в этих сопливых Telegram-каналах не вякнул против. Армия в течение полудня, все Вооруженные Силы, в том числе и милиция, спецподразделения, были приведены в полную боевую готовность.

В завершение Лукашенко отметил, что угроза глобального конфликта никогда не была так близка, как сегодня. Он попросил людей в погонах принимать все необходимые меры для недопущения эскалации обстановки.

Она и так накалена до предела, спичку бросил — и все вспыхнет, даже взорвется. Это надо довести до всего личного состава, ваших подчиненных на местах. И не надо постоянно думать о каких-то там высоких материях. Оставьте это политикам. У вас четкие и понятные задачи, мы все — профессионалы, каждый в своей сфере. Этим мы должны и заниматься прежде всего.

Также сегодня глава РФ Владимир Путин выступил перед военнослужащими и силовиками, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа. Глава государства поблагодарил военных за четкие и слаженные действия в критической ситуации:

Быстрое и чёткое развёртывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения. Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу родину от потрясений, фактически, остановили гражданскую войну.

Также Владимир Путин упомянул о погибших во время мятежа летчиках:

Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания.

Автор: Екатерина Тарханова
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