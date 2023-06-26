Евгений Пригожин остается под следствием по делу о вооруженном мятеже

В надзорном ведомстве сообщили, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование вооруженного похода главы ЧВК «Вагнер» на Москву продолжается.

Евгений Пригожин остается под следствием по делу о мятеже, сообщает Коммерсантъ. На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следственным управлением ФСБ России.

Дело против Пригожина было возбуждено 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования главы ЧВК «Вагнер» было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря, рассказывал DK.RU.

25 июня некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина. Однако источник Коммерсанта в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается.

Согласно комментариям к УК РФ, под вооруженным мятежом понимается организованное выступление значительного числа вооруженных лиц против легитимной власти. Она используется, если выступление заранее подготовлено, его участники многочисленны и имеют исправное вооружение, а организаторы мятежа пытались свергнуть конституционный строй или угрожали территориальной целостности России. Статья применяется как к организаторам, так и к активно поддержавшим их лицам. Согласно комментариям к УК РФ, ответственность наступает с 16 лет. Виновные наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с последующим ограничением свободы до двух лет.

Статью несколько раз применяли на практике. 8 февраля 2013 г. Мосгорсуд приговорил отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в покушении на организацию мятежа.

По версии следствия, Владимир Квачков создал в Тольятти, Самаре, Владимире и других городах боевые группы «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» (признано судом террористическим и запрещено в России), которые должны были захватить и разоружить воинские части в своих регионах , а затем отправиться в поход на Москву.