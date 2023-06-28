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Уральская кибершкола обогнала Ozon в списке Forbes

Уральская кибершкола обогнала Ozon в списке Forbes
Иллюстрация: ЯндексКарты

Сегодня KIBERone работает в России, странах Европы и США. Первый образовательный центр открылся в Екатеринбурге в 2017 г., когда аналогичных центров в городе не нашлось.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

Уральская кибершкола KIBERone возглавила список Forbes. В рейтинге «30 самых выгодных франшиз» издания KIBERone заняла первое место в номинации «Инвестиции в открытие франчайзинговой точки до 1 миллиона рублей».

Это не первое подобное достижение школы. В 2021 г. Forbes признал KIBERone самой выгодной франшизой в России. В престижном рейтинге компания заняла первое место в номинации «Франшизы стоимостью до 1 млн рублей». Также кибершкола становилась мировым лидером в сфере цифрового образования детей по версии ЮНЕСКО.

Проект кибершколы был запущен в 2017 г. Ольгой Апальковой. Идея открыть такое школу  возникла после того, как в Екатеринбурге не нашлось подходящего образовательного пространства для сына Ольги. Она обратилась к друзьям в Силиконовую долину, где и помогли создать обучающие программы. Сеть разрослась, школы KIBERone сегодня работают в России, США, Чехии, Италии, Испании, Германии.

Наша задача — показать ученикам возможные направления в цифровых технологиях, чтобы они могли выбрать то, что больше нравится и где получается. Мы показываем ребенку весь спектр «красоты» цифровых технологий, а дальше ему выбирать, во что погрузиться. Во время обучения в КиберШколе у детей развивается логика, критическое мышление, математические способности, они учатся правильно аргументировать свои идеи и создавать презентации. К тому же они серьезно прокачивают свои языковые навыки. Опыт показывает, что у детей, которые занимаются программированием, улучшается успеваемость в школе и расширяется кругозор в сфере современных трендов, — рассказывала Ольга Альпакова в интервью в 2020 г.

В Екатеринбурге сейчас работает десять филиалов школы в разных районах города.

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Автор: Александра Клименко
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