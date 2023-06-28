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Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием средств

Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием средств
Иллюстрация: pxhere.com

Несмотря на то, что криптовалюта практически не имеет правового статуса в РФ, суды уже воспринимают ее в качестве платежного средства, особенно если речь идет о криминальном обороте.

#НОВОСТИ

В России впервые в судебной практике признали конвертацию биткоинов в рубли отмыванием денежных средств. Прецедент описывает РАПСИ: фигурант судебного разбирательства торговал наркотическими веществами. Суд установил, что деньги от покупателей он получал в виде криптовалюты, которую потом конвертировал в рубли и переводил на банковскую карту третьего лица. Согласно материалам дела, таким образом в оборот было выведено более 8 млн руб.  

Мужчина был признан виновным в незаконном обороте наркотических средств, но оправдан по обвинению в легализации денежных средств. Суд первой инстанции посчитал, что финансовые операции по преобразованию биткоина нельзя считать легализацией, однако Высший суд настаивал на ином решении:  

Зачисление денежных средств на подконтрольный виртуальный счет — криптовалюту «биткоин», дальнейшее ее конвертирование через различные виртуальные обменники в рубли, перевод денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на другое лицо и их обналичивание через банковские терминалы, свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства.  

Представители Верховного суда отметили, что с 2019 г. криптовалюта может относиться к предметам преступлений, которые предусмотрены статьями 174 и 174.1 УК РФ. Однако решение об отмывании криптовалюты принято впервые.  

Руководитель уголовно-правовой практики АБ ЕПАМ в Петербурге Андрей Тузов рассказал РАПСИ: 

Несмотря на неоднозначное определение правового статуса криптовалюты в РФ, на сегодняшний день суды уже воспринимают ее в качестве платежного средства и имущества, особенно если речь идет о применении криптовалюты в криминальном обороте… отнесение операций, совершенных с получением финансовой выгоды в форме криптовалютных перечислений и их дальнейшее обращение в фиатные эквиваленты, могут составлять отдельную часть действий, направленных на легализацию. 

Как рассказывал DK.RU, в России обращение криптовалют никак не регулируется, однако в конце 2022 г. глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что готовится законопроект, который позволит уже в 2023 г. использовать крипту для международных расчётов, однако речи об использовании криптовалюты как платежного средства внутри страны не идет:  

В зарубежных расчетах криптовалюта вполне может использоваться, она и сейчас используется, просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования.  

Также в конце прошлого года Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ до конца года выработать единую позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют, которые сейчас не имеют официального статуса в России.    

Автор: Екатерина Тарханова
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