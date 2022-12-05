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С Новым годом: в России легализуют криптовалюту

С Новым годом: в России легализуют криптовалюту
Иллюстрация: svkredit.ru

В зарубежных расчетах криптовалюта будет использоваться легально, это позволит стране оплачивать поставки по параллельному импорту. Крипта как легальный продукт появится в начале 2023 г.

#ЗАКОНЫ#КРИПТОВАЛЮТА#НОВОСТИ

Законопроект об использовании криптовалют для международных расчетов рассчитывают принять до конца года, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Криптовалюту нельзя будет использовать как платежное средство внутри страны, но ее можно будет применять в том числе для оплаты поставок по параллельному импорту, пишет Коммерсантъ:

Я могу всех заверить, что крипта как легальный продукт у нас в следующем году точно появится, законодательство точно будет, я надеюсь, что депутаты поддержат, надо, чтобы депутаты проголосовали, потом президент подписал. В зарубежных расчетах криптовалюта вполне может использоваться, она и сейчас используется, просто ставят вопрос, что надо завести правовое поле, в том числе чтобы платить налоги уже в рамках понятного правового регулирования.

В сентябре премьер Михаил Мишустин поручил Минфину, Центробанку, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ до конца года выработать единую позицию по законам, регулирующим майнинг, а также выпуск и обращение цифровых валют, которые сейчас не имеют официального статуса в России. 

Также изменение схемы майнинга криптовалют в октябре повлияло на цены в России. В сентябре 2022 г. сменился алгоритм майнинга криптовалюты Ethereum — с модели Proof-of-Work (PoW) на модель Proof-of-Stake (POS), отметил IТ-эксперт Дмитрий Бевза. Новый алгоритм в отличие от старого не требует огромной вычислительной мощности, которой майнеры достигали именно благодаря использованию видеокарт. В результате вторичный рынок наводнили предложения о продаже графических ускорителей. Так, ту же RTX 3090 Ti можно найти у продавцов с рук в среднем за 70–80 тыс. руб. Снижается стоимость и других комплектующих для ПК. В октябре по сравнению с июнем средние цены на жесткие диски упали на 29%, на процессоры и модули памяти — на 18%.

Как рассказывал DK.RU, после этого в ноябре биткоин рухнул на четверть. По словам сооснователя Encry Foundation Романа Некрасова, падение биткоина связано с кризисом вокруг крупной криптобиржи FTX, её токена FTT и связанной инвесткомпании Alameda. Проблемы у биржи FTX начались после того, как глава конкурирующей платформы обвинил компанию в махинациях. На фоне сообщений о кризисе у FTX и Alameda инвесторы в страхе за сохранность активов начали распродавать крипту. По мнению основателя TTM Group Владислава Утушкина, по мере развития ситуации биткоин может упасть и до $10–15 тыс. Менее пессимистичен специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань, он считает что в ближайшие недели стоимость биткоина может продолжить снижение до $15 тыс., но уже в начале 2023 г. курс может подняться до $28–32 тыс. 

Автор: Андрей Широков
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