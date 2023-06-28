Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 28.06
85,05
93,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Свердловской области появятся полигоны для изучения запасов углерода в почве

В Свердловской области появятся полигоны для изучения запасов углерода в почве
Иллюстрация: sportishka.com

На полигонах площадью 400 га каждый соберут образцы грунта, опишут напочвенный покров, подрост и подлесок, а также измерят высоту и диаметры деревьев.

#НАУКА#НОВОСТИ

Рослесинфорг заложит тестовые полигоны в Свердловской области для подсчета содержания углерода в почве. Работы в рамках инновационного государственного проекта «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» проведут специалисты Поволжского леспроекта, Заплеспроекта, Ульяновского и Уральского филиалов Рослесинфорга, а также филиала по Республике Марий Эл.

В этом году в Свердловской области будут заложены 15 тестовых полигонов площадью 400 га каждый. На каждом полигоне специалисты отделов государственной инвентаризации лесов филиалов Рослесинфорга соберут образцы грунта, опишут напочвенный покров, подрост и подлесок, а также измерят высоту и диаметры деревьев, —  рассказал директор Поволжского леспроекта Павел Лебедев.

Это первые в России масштабные исследования запаса углерода в лесной почве. На основе полученной информации будет создана единая система мониторинга климатических активных веществ, в том числе парниковых газов. Реализация проекта позволит разработать сценарии декарбонизации отраслей экономики, а также повысит эффективность принимаемых государством мер в области климатической политики.

Всего в  2023 году  для подсчета объемов содержания углерода специалисты 30 филиалов Рослесинфорга заложат 120 полигонов для подсчета объемов содержания углерода  в 19 регионах России. До 2030 года будет создано свыше 1000 таких полигонов.

Ранее на DK.RU: Четверть инцидентов опасного загрязнения водоемов в РФ приходится на Свердловскую область

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Deutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциямDeutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциям
  • Свердловчане все чаще выбирают дома в пригороде, а не квартирыСвердловчане все чаще выбирают дома в пригороде, а не квартиры
  • За прошедшие выходные россияне сняли более 100 млрд руб. наличнымиЗа прошедшие выходные россияне сняли более 100 млрд руб. наличными
  • ТЛЦ «Екатеринбург» запустят на полную мощность к 2035 годуТЛЦ «Екатеринбург» запустят на полную мощность к 2035 году
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.