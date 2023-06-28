В Свердловской области появятся полигоны для изучения запасов углерода в почве

На полигонах площадью 400 га каждый соберут образцы грунта, опишут напочвенный покров, подрост и подлесок, а также измерят высоту и диаметры деревьев.

Рослесинфорг заложит тестовые полигоны в Свердловской области для подсчета содержания углерода в почве. Работы в рамках инновационного государственного проекта «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ» проведут специалисты Поволжского леспроекта, Заплеспроекта, Ульяновского и Уральского филиалов Рослесинфорга, а также филиала по Республике Марий Эл.

В этом году в Свердловской области будут заложены 15 тестовых полигонов площадью 400 га каждый. На каждом полигоне специалисты отделов государственной инвентаризации лесов филиалов Рослесинфорга соберут образцы грунта, опишут напочвенный покров, подрост и подлесок, а также измерят высоту и диаметры деревьев, — рассказал директор Поволжского леспроекта Павел Лебедев.

Это первые в России масштабные исследования запаса углерода в лесной почве. На основе полученной информации будет создана единая система мониторинга климатических активных веществ, в том числе парниковых газов. Реализация проекта позволит разработать сценарии декарбонизации отраслей экономики, а также повысит эффективность принимаемых государством мер в области климатической политики.

Всего в 2023 году для подсчета объемов содержания углерода специалисты 30 филиалов Рослесинфорга заложат 120 полигонов для подсчета объемов содержания углерода в 19 регионах России. До 2030 года будет создано свыше 1000 таких полигонов.

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