Четверть инцидентов опасного загрязнения водоемов в РФ приходится на Свердловскую область

В РФ выросло количество случаев опасного загрязнения водоемов. Эксперты связывают это с тем, что промышленники сейчас предпочитают экономить на экологии.

В прошлом году количество загрязненных водоемов в РФ выросло на 9%. Всего за 2022 г. эксперты зафиксировали 2,47 тыс. случаев экстремально высоких загрязнений. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на авторов рейтинга — аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Свердловская область стала абсолютным лидером антирейтинга. На нее приходится 26% от общего числа инцидентов по стране — 647 случаев. Из них 514 — это высокое загрязнение, которое выявили в бассейнах рек Тобол, Кама, Обь и в малых водных объектах. 133 случая — это экстремально высокое загрязнение в реках Черная, Тальтия, Салда и еще 20 других.

Следом за Свердловской областью в антирейтинге идут Мурманская область (9% от общего числа инцидентов), Московская (8%), Новгородская (4%), Смоленская (4%), Ханты-Мансийский автономный округ (4%). На Москву приходится 2% случаев загрязнения водоемов.

Причиной таких показателей аналитики назвали больше количество промышленных предприятий в регионе.

Основным источником загрязнений рек и водоемов выступают неочищенные сточные воды промышленных производств. Поэтому важнейшей экологической задачей является установка очистного оборудования и модернизация технологического процесса, на чем предприятия в непростых экономических условиях зачастую предпочитают экономить, — пояснила глава FinExpertiza Елена Трубникова.

Напомним, что сейчас в экологическом рейтинге регионов Свердловская область занимает 82 место из 85 возможных, то есть четвертое место с конца. Хуже экология только в Забайкальском крае (83 место), в Челябинской (84 место) и Омской (85 место) областях.

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Меры, который помогут исправить ситуацию, изложены на 66 страницах. В целом же предстоит решить три большие задачи:

оздоровить и реабилитировать городские водные объекты;

благоустроить зоны рекреации водных объектов для комфортного отдыха;

совершенствовать систему экологической безопасности на водных объектах.

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