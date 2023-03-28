Свердловская область приподнялась в экологическом рейтинге регионов

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала «Национальный экологический рейтинг» по итогам 2022 г. зимы 2023 г. Средний Урал занял четвертое место с конца.

Рейтинг «Зеленого патруля» формируется с 2007 г. и обновляется каждый сезон. Свердловская область исторически фигурирует в нем в десятке аутсайдеров. Однако по итогам зимы регион чуть улучшил свои позиции: осенью 2022 г. он занял 84 место из 85 возможных, сейчас переместился на 82 (из 85).

Хуже экология только в Забайкальском крае (83 место), в Челябинской (84 место) и Омской (85 место) областях.

В первую десятку рейтинга вошли: Тамбовская, Белгородская области, Республика Алтай, Курская область, Москва, Чечня, Чувашия, Калужская область, Чукотка и Костромская область.

Ранее Екатеринбург оказался в «середнячках «Рейтинга умных городов стран СНГ и Закавказья» компании Kept (экс-KPMG). Он разработан на основе показателей, характеризующих пять различных сторон жизни умного города: «Умное городское управление», «Умный образ жизни», «Умный транспорт», «Умный бизнес и занятость», «Устойчивое развитие». Эксперты проанализировали жизнь в мегаполисах по 75 показателям. Столица Урала получила твердую «двойку» за «Устойчивое развитие».