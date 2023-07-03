Не зарплатой единой: как снять сотрудников с «денежной иглы»

Зарплата, безусловно, один из важнейших мотиваторов сотрудников. Но что делать компаниям, которые не располагают внушительными бюджетами на увеличение ФОТ?

На этот вопрос ответили эксперты АРАУ.

Справка Ассоциация рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) включает в себя 16 ведущих агентств в Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Москве и Новосибирске. Актуальные услуги ведущих кадровых агентств АРАУ:

— подбор руководителей среднего и высшего звена;

— подбор уникальных (редких) специалистов;

— подбор специалистов и рабочих;

— executiveSearch, HeadHunting;

— мониторинг заработных плат;

— HR-консалтинг;

— обучение и программы развития компетенций. Чем агентства Ассоциации смогут усилить подбор персонала:

— экспертиза в подборе в различных отраслях и сферах, глубокое понимание рынка труда;

— оперативность в закрытии вакансий;

— расширенные возможности поиска кандидатов во всех регионах (50+ каналов и инструментов поиска);

— гарантии с бесплатной заменой;

— умение профессионально вести конфиденциальный поиск;

— представление только подходящих кандидатов и экономия времени

Зарплаты подскочили в два раза, но не в маркетинге, бухгалтерии и образовании

Оборонная отрасль, загруженная мобилизационными заданиями от государства, разогрела рынок труда. Наибольший рост заработных плат — практически в два раза — произошел в секторах квалифицированных рабочих, инженеров, проектировщиков, разработчиков, технологов, рекрутеров по рабочему персоналу, отмечает Екатерина Карпенко, директор рекрутинговой компании «Тирс».

— Токари 5-6 разряда с 80 тыс. выросли в зарплате до 240 тыс. руб. Менее 120 тыс. руб. они просто сейчас не рассматривают. Токари 3 разряда год назад начинали трудовую карьеру с 35 тыс. руб. в месяц, сейчас заводы готовы нанимать их на 60-70 тыс. и доучивать прямо на рабочем месте. Инженеры–проектировщики «подросли» с осени 2022 г. в своих требованиях с 60 тыс. до 120 тыс. руб. Технологам предлагают от 80 тыс. руб. в месяц. Если в прошлом году рекрутеры, специализирующиеся на подборе квалифицированных рабочих, получали 50-55 тыс. руб. (максимум 60-65 тыс., если работали без выходных), то сейчас им готовы платить до 120 тыс. руб. в месяц, — продолжает спикер.

Личной денежной мотивации недостаточно, важен объем бюджета на привлечение рабочих и бренд работодателя. Что же делать тем компаниям, которые не готовы увеличивать заработные платы, и их предложения являются «средними» по рынку труда?

1| Убрать ограничения по возрасту. Рассматривать замотивированных, но не самых компетентных соискателей. Учить от года и больше.

2| Подумать, за счет каких выгод и мотиваторов компания может привлекать кадры: постоянное обучение и развитие, интересные проекты и опыт, развитие горизонтальных навыков и знаний, гибкий и гибридный график работы, возможность развития личного бренда.

Проработайте не только свои мотиваторы, но и информирование о них — люди должны узнать о ваших преимуществах. По нашим оценкам, рост зарплат не наблюдается в секторе обучения и развития, медицины, маркетинга и рекламы, бухгалтерии, административного персонала, ресторации и сервиса. Эта информация может пригодиться школьникам и их родителям для выбора вуза и направления, — резюмирует спикер.

Стабильные и нестабильные

«Апрайт» на регулярной основе проводит цифровой факторный анализ рынка труда. Эксперты компании солидарны с представителем «Тирса»: больше всего за последний год зарплаты выросли на производстве (на 10,2% к маю 2022 г.)

— Надо понимать, что это средние значения для рынка труда в целом. В каждой профессии есть представители с уникальными навыками, зарабатывающие больше, чем 90% их коллег. Так, среди узкопрофильных специалистов с зарплатами 40-75 тыс. руб. в месяц встречаются программисты 1С с доходами выше 200 тыс. руб., а среди представителей массовых профессий есть водители грузовых а/м с зарплатами более 100 тыс. в месяц, квалифицированные рабочие могут зарабатывать до 170 тыс. руб. в месяц, — отмечает Екатерина Сподина, руководитель «Апрайт-Аналитика».

Помимо фактических зарплат, есть еще и уровень дефицитности, востребованности профессии. Например, токарям-станочникам в среднем по рынку платят 90 тыс. руб., но тех, кто готов рассматривать предложения о работе, крайне мало и наем можно вести только на зарплату от 115 тыс. руб. В период локдауна повысился спрос, а с ним и уровень заработных плат, на курьеров, логистов, специалистов по международной финансовой отчетности. Сегодня спрос на таких специалистов стабилизировался, их зарплаты больше не растут.

Есть и традиционно стабильные направления, такие как бухгалтерия, секретариат, служба кадров. Зарплаты там растут в пределах роста инфляции. В сфере информационных технологий уже нет прежнего ажиотажа. Востребованы разработчики мобильных приложений и интернет-магазинов. При этом резкого роста зарплат не наблюдается. Единственная высокая динамика роста доходов у программистов 1С: ежегодный прирост с 2021 г. на 35-40% по медианным показателям, что составляет сегодня 80-120 тыс. руб. в месяц. Ну и, конечно, в эпоху дефицита кадров работодатели готовы хорошо оплачивать труд руководителей служб персонала. На протяжении трех лет они прирастают в доходах на 15-20% ежегодно. Актуальный уровень заработных плат HR-руководителей в малом и среднем бизнесе 75-120 тыс. руб. в месяц, — добавляет Екатерина Сподина.

Как выбрать будущую профессию?

Наталья Воронова, директор «Апрайт-Рекрутинг», дала несколько советов о том, как выбирать будущую профессию:

1| Обращайте внимание на специализацию региона, где вы планируете жить и работать. Например, в сельскохозяйственном регионе всегда будут востребованы профессии агронома, комбайнера и животновода. В металлургических городах будет спрос на технологов-литейщиков, сталеваров и т.п.

2| Найдите привлекательных для вас работодателей. Можно осознанно выбрать будущего работодателя и целенаправленно получать профессию для работы в этой компании. Большинство крупных предприятий имеют целевые программы подготовки будущих кадров не только в вузах и ссузах, но даже в школах.

3| Загляните в атлас новых профессий. Когда-то были нужны экономисты, сейчас — программисты. Атлас содержит более 360 профессий будущего.

4| Каждая профессия требует разного количества времени для овладения всеми нюансами мастерства. Можно пойти в колледж и получить техническую специальность уже к 20-ти годам или дать себе время на более длительную подготовку в вузе.

5| Оцените уровень своих амбиций: вам важно быть большим начальником или суперпрофи? Есть стереотип, что руководители зарабатывают больше обычных специалистов и нужно стремиться к вертикальной карьере, выучиться и стать директором. Реальная ситуация говорит о том, что высококвалифицированные рабочие могут зарабатывать больше, чем начальники.

Выбирайте то, что на самом деле вам по душе. Нравится печь пироги — станьте лучшим кондитером. А чтобы не запутаться в выборе будущей профессии, можно обратиться за помощью к карьерному консультанту, — советует Наталья Воронова.

Не зарплатой единой

Несмотря на то что зарплата по-прежнему — один из основных инструментов мотивации сотрудников, она не закрывает всех их потребностей. Убеждения кандидатов в части мотивации значительно поменялись на фоне демографического кризиса в стране, — убежден Вадим Брежнев, основатель компании «Брежнев Консалтинг».

— Проводя работу по поиску и подбору персонала, мы видим, что кандидатов на новом рабочем месте наряду с деньгами мотивируют нематериальные аспекты корпоративной культуры. На первые места выходят собственный комфорт, причастность к общему делу и интерес. Работодателям важно сформулировать мотивирующие сотрудников цели и разработать стратегию их достижения, — говорит он.

«Брежнев Консалтинг» помогает клиентам создавать в системе управления следующие инструменты мотивации:

1| Общее будущее компании, сформированное сотрудниками.

2| Доверие сотрудников к руководителям и к компании.

3| Возможность самореализации для сотрудников в рамках компании.

4| Близость и открытость руководителей, синхронизация с командой.

5| Прокачка личных целей сотрудников через индивидуальный план развития в компании.

6| Внутренние рейтинги и конкурсы для стимулирования развития вовлеченности сотрудников.

7| Систему грейдов (профессиональных разрядов) для возможности горизонтального роста сотрудников внутри компании.

Чтобы предложение было интересно кандидатам, необходимо быть надежным, устойчивым и открытым работодателем, к деятельности которого хочется присоединиться. Мы в «Брежнев Консалтинг» помогаем работать с мотивацией сотрудников путем создания HR-системы, которая включает в себя систему мотивации, систему подбора, корпоративную культуру, — резюмирует спикер.

Авторитарный стиль не в моде

Работодателей всегда волнует вопрос, какую зарплату предложить новому сотруднику. Кроме этого, их волнует, что еще важно при выборе работы кандидатами различных сфер — бухгалтеров, ИТР-состава, рабочих, руководителей подразделений и других. Это очень правильно, поскольку не всегда все решают только деньги, хотя они и являются одним из основных критериев выбора работы, подчеркивает Елена Киселева, директор агентства рекрутинга «Люди Дела».

— Заработная плата — это необходимый, неотъемлемый фактор. Она должна быть точно в рынке или превышать его, чтобы компания могла претендовать на лучших кандидатов. Уровень зарплаты растет либо там, где высокий спрос (ИТР в производстве, строительстве и инжиниринге), либо у тех специалистов, которые являются носителями наиболее востребованных на рынке труда компетенций (например, знание BIM-технологий в проектировании, 1С ERP в бухгалтерии или умение программировать современные станки в ЧПУ и т.п.), — говорит Елена Киселева.

Компаниям, которые не могут предложить зарплату выше рынка, Елена Киселева советует:

1| Внедрять наставничество. Это позволит привлечь толковых потенциальных кандидатов, для которых важно развитие.

2| Внедрять гибкий подход к графику работы (возможность гибридного графика — несколько дней в неделю работать на удаленке).

3| Перевести сотрудников полностью на удаленную или проектную работу. Это позволит привлечь гораздо больше кандидатов из разных регионов и компетентных специалистов, которые не хотят работать в офисе с 9 до 18.

4| Назначать/выбирать руководителей, с которыми будет интересно и комфортно работать. Все меньше кандидатов хотят приходить в компанию, где руководитель кричит, использует жесткий авторитарный стиль управления или не предоставляет возможностей для развития.

5| Выделяться на фоне работодателей с более скромным соцпакетом за счет дополнительных «плюшек» — оплаты фитнеса, английского и пр.

6| Выбирать современный комфортный офис в удобной локации.

Последнее особенно важно для линейных позиций: бухгалтеров, офисного персонала и молодых специалистов, — подчеркивает директор агентства «Люди Дела».

Подробнее о рынке труда и подборе персонала читайте здесь.

Контакты:

Тел: +7(909) 703 06 67

С полным списком всех актуальных работающих кадровых агентств Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Москвы и Новосибирска, входящих в АРАУ, можно ознакомиться по ссылке.

https://www.arau.su

Реклама. https://www.tirs.chel.ru/ erid=LjN8K91Tn , https://aprait.ru/ erid=LjN8K6KcL , https://vadimbrezhnev.ru/ erid=LjN8K7L48, https://www.ludidela.ru/