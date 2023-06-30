«Пока в России мало кто занимается карбоном. Мы — в числе первопроходцев»

Уральская компания «Прайм Карбон», которая изготовила «капсулу времени» к юбилею Екатеринбурга, расширяет производство и планирует создать инновационный кластер в Прохладном, рассказал Сергей Дегай.

В исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября городские власти заложат новую «капсулу времени». Ее изготовили на местном предприятии «Прайм Карбон», которое занимается производством сувенирной продукции из полимерных композитов. По своим габаритам «капсула» практически идентична той, которая была заложена в 1970-х гг.: высота — 140 см, диаметр — 60 см. Главное отличие — материал: если 50 лет назад для этих целей использовали сталь, то в этом году решили изготовить емкость из высокопрочного карбона.

На днях исполнительный директор «Прайм Карбон» Сергей Дегай презентовал «капсулу времени» журналистам и ответил на вопросы о перспективах использования углеродного волокна:

— Углепластик был выбран в качестве материала для этого изделия неслучайно. Это символ инновационного развития нашего региона, который сегодня способен конкурировать со многими территориями нашей необъятной Родины.

Благодаря своим естественным свойствам, углеродное волокно не подвержено коррозии и химическому воздействию. А значит, изделие из этого материала обеспечит надежное хранение внутреннего содержимого в течение ближайших 50 лет.

Емкость будет герметичной благодаря тому, что фактически она представляет собой цельную деталь, собранную из множества слоев полимерного композитного материала. Единственная открытая часть будет закрыта крышкой и произолирована уплотнителями.

Вы изготовили углеродное волокно для «капсулы» самостоятельно?

— Нет. Мы искали такое волокно, которое позволит нам создать определенный дизайн, сохранить преемственность. Судя по архивным снимкам, узор «капсулы времени» в 1973 г. был выполнен в шашечку. Поэтому для изготовления новой «капсулы» мы искали материал с особым плетением. Остановились на российской марке АСПРО.

А если говорить про наше предприятие в целом, наши основные поставщики — Нанотехнологический центр композитов (базируется в Москве) и итальянская компания G.Angeloni.

И удается заводить материал из Европы, даже несмотря на санкции?

— Приходится выкручиваться. На данный момент в России не существует декоративного углеродного волокна нужного качества, которое бы отличали внешняя красота и плотность плетения.

Мы планируем освоить производство углеродной ткани на специализированных ткацких станках из сырьевой углеродной нити. В перспективе многих лет — безусловно, хотелось бы производить и нить. Это сложная нефтехимия, сам факт наличия производства углеродной нити в государстве говорит о его высоком инновационном развитии. В России нить не производят.

Что вы делаете из карбона? И как можете оценить перспективы использования этого материала?

— На данный момент мы производим из него сувенирную продукцию. У нас есть одноименный бренд — Prime Carbon. Существуют различные модели чехлов для телефонов, аксессуаров для автомобилей, сувениров, которые можно подарить руководителям, политикам и людям разного уровня, которые стараются соответствовать современным технологическим трендам. Продукцию реализуем онлайн через сайт, также представлены на маркетплейсах.

Полимерные композиты, в частности углепластик, в последнее время стали особенно востребованы. Они используются в ракетостроении, производстве самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Например, Boieng уже давно использует этот материал в производстве самолетов последнего поколения и изготавливает из него части крыльев и фюзеляжа. Крылья и хвост российского лайнера МС-21 тоже включают детали из углепластика.

В России эта отрасль промышленности пока находится в начале своего развития: среди предприятий, которые занимаются карбоном, — тюнинг-ателье и производители продукции для автолюбителей. Мы же развиваем собственные технологии. Сотрудники предприятия «Прайм Карбон» смогли сконструировать и произвести собственные гидравлические прессы с алюминиевыми матрицами, которые в перспективе позволят нам серийно производить изделия из полимерных композитов.

Серийное производство композитов — важнейшее условие технологического и инновационного развития страны в ближайшее десятилетие. Пока к этому мало кто пришел. Я надеюсь, что мы можем стать одними из первопроходцев в этой сфере.

Сейчас вы арендуете помещение на территории Уральского дизель-моторного завода. Планируете расширяться?

— В настоящий момент мы строим новый цех на нашем участке в поселке Прохладный, где нам принадлежит участок в 10 га. Плановый объем инвестиций в проект составит около 200 млн руб.

Цех введем в эксплуатацию летом этого года. Безусловно, с его запуском объемы производства кратно возрастут. А новые площади позволят нам осваивать перспективные направления, для которых мы сейчас готовим научно-технологическую базу и ищем финансирование: это производство авиационных и технических композитов, электровелосипедов из карбона, инструментов и специальных средств связи с повышенными требованиями к весу и прочности.

В перспективе мы надеемся, что при поддержке областного и федерального правительства построим полноценный инновационный кластер, на территории которого разместятся компании, занимающиеся высокотехнологичным и технически сложным производством. А сам кластер встанет в один ряд с такими значимыми проектами, как ОЭЗ «Алабуга». Площадка уже оснащена инфраструктурой, достаточной для размещения производственных мощностей, чего сегодня нет во многих действующих промышленных парках.

Проект промышленного кластера мы планируем представить в текущем году. Там мы рассчитываем разместить собственное литейное предприятие, а также линию по производству легких стальных тонкостенных конструкций, что позволит нам создавать решения для создания быстровозводимых и экономически эффективных цехов. Кроме этого, на площадке разместятся исключительно производственные компании, которые будут заниматься высокотехнологичным или технически сложным производством. Мы принципиально не планируем заселять на площадку рентный бизнес.

Читайте также на DK.RU: «Наша компания и в кризис будет работать — мы же решаем стратегическую задачу»