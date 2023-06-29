Страны Европы недополучили €1 млрд из-за отсутствия российских туристов

Сильнее всего пострадали приграничные страны. Россияне входили в тройку туристов с самой высокой покупательской способностью и активно тратили деньги на отдыхе.

Европейские страны потеряли миллионы российских туристов, об этом Lenta.ru рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его оценкам, потери Европы от ухода туристов из РФ оценивается в миллиард евро:

Средний чек на поездку был 1200 евро, так что можно приблизительно подсчитать убытки. Европейские страны потеряли миллионы российских туристов. Потери для Европы оцениваются по-разному, но озвучиваются суммы порядка миллиарда евро.

Потеря российских туристов сильнее всего сказалась на приграничных странах. Например, в Финляндию ранее приезжало 1,2 млн россиян в год, а сейчас не более 100 тыс. человек. При этом в среднем один турист тратил около 170 евро в сутки. По словам Барзыкина, уход российских туристов ощутили также Италия, Испания, Греция, Франция, Германия:

Россияне входили в тройку туристов с самой высокой покупательской способностью: путешественники не сидели на пляжах, а активно ездили на экскурсии, покупали местную продукцию и услуги. Теперь большинство путешественников едут в Турцию, скоро начнут активно ездить в Китай.

Юрий Барзыкин добавил, что туристы из России приезжали в Европу не только на отдых, но и на шопинг, экскурсии, оздоровление.

Ранее DK.RU также рассказывал, что Чехия традиционно была абсолютным лидером по европейскому туризму среди россиян, однако сейчас въезд граждан РФ запрещен в страну. На грани банкротства там сейчас находятся не только туристские центры, лечебницы, но и целые города, например, Карловы Вары.

Сейчас для отдыха россияне чаще всего выбирают Турцию, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Тайланд, Кубу и другие доступные направления. При этом цены на туры по этим направления сильно выросли за последний год. Средняя стоимость тура на двоих в Турцию на 10 дней в 2023 г. составляет порядка 200 тыс. руб.