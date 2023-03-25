Заграничный отдых из Екатеринбурга: дорого, мало, но все еще возможно. Где?

Выездной туризм стал чем-то диковинным и непонятным. Несколько месяцев назад большинство могло его себе позволить, а теперь даже нет понимания — где можно отдохнуть, если не в России.

Мы находимся сейчас в ситуации, когда Европа уже закрылась, а Восток все еще не распахнул свои объятия для россиян. Туристского сообщения с такими перспективными, по мнению экспертов, направлениями, как Китай и Иран, еще нет. Египет стал сложным и опасным, Турция дорогой и европейской. Все остальное — малодоступная экзотика.

Уральская ассоциация туризма и еще много разных ведомств, дипмиссий и организаций работают над тем, чтобы в ближайшем будущем из Екатеринбурга можно было недорого улететь и в Тегеран, и в Гуаньчжоу, и на Хайнань, и на Шри-Ланку, и на африканское побережье.

Более того, мы ждем в гости на Урал туристов из Китая, Индии, Ирана. О том, когда предположительно туристское сообщение между нашими странами заработает, рассказал президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев.

Усложнение визовой процедуры, дефицит перевозок, сложности с оплатой услуг. Так ли недоступна Европа, как кажется?

— Европейского направления как массового уже не существует. Тем не менее российские граждане продолжают ездить в Европу. Эти поездки связаны с необходимостью — учеба, лечение, собственная недвижимость за рубежом.

Что касается туристских поездок, то это преимущественно Венгрия. Туда удобно добираться через авиационные узлы Еревана и Стамбула, туда летают Red Wings и «Аэрофлот». Цены разумные, сложностей нет: в Венгрию всегда летали через какой-либо авиахаб, прямого сообщения не было.

Более того, здесь можно отметить хорошее отношение к российским гражданам, в отличие от других европейских стран. В этом смысле Венгрия остается приятным исключением. Там великолепная насыщенная музейная жизнь, имперская архитектура, отражающая расцвет эпохи Габсбургов, развит блок восстановительной медицины, уникальные возможности термального туризма.

Второе европейское направление, которое в каком-то виде у нас сохранено, — Болгария. Ключевую роль играет тот факт, что на момент ковида более 250 тыс. русских владели здесь недвижимостью, из которых 40 тыс. — уральцы. Добраться до Болгарии можно через Стамбул автобусом или даже на такси.

Вопреки здравому смыслу, некогда самое любимое нами направление — Чехия — полностью закрыто для русских туристов. Чехия всегда была абсолютным лидером по европейскому туризму, где были представительства Уральской Ассоциации Туризма (далее УАТ). Сейчас все наши связи временно заморожены, контакты прерваны. Это печально и для нас, и для чешских предпринимателей. Там на грани банкротства находятся не только туристские центры, лечебницы, но и целые города, например, Карловы Вары.

Для нас полностью утрачены такие туристические направления, как Прибалтика, Польша и Северная Европа. Скорее всего, на долгие годы. Там есть запрет на посещение для наших граждан, поэтому нет совершенно никакого турпотока из России.

Много говорится о туристической переориентации на Восток. Насколько там вообще развито прямое авиасообщение с Россией? Будут ли рейсы из Екатеринбурга в Иран все-таки и когда?

— Это крайне важный вопрос. Я был инициатором прямого перелета Тегеран-Екатеринбург-Тегеран. Делегация УАТ в Иране была первой не только в сфере туризма и экономики, а вообще после встречи глав России, Турции и Ирана. Мы провели ряд встреч и консультаций между чиновниками высокого уровня и бизнесом.

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Я выступил с приглашением иранской авиакомпании Mahan Air в Екатеринбург, так как убежден, что это направление имеет колоссальную перспективу. Конечно, его не стоит переоценивать. Оно не будет второй Турцией. В первую очередь из-за существенных ограничений религиозного толка, которые вряд ли устроят наших туристов. Это и требования к внешнему виду, и организации пляжного отдыха, когда девочки налево, а мальчики направо. Но как экскурсионное направление Иран великолепен.

История Ирана — одна из древнейших в мире. Например, однозначно стоит посмотреть Персеполь — прекрасно сохранившийся древний город персов, столица державы Ахеменидов, построенная ок. VI-V вв. до н. э. В 330 году до нашей эры город был занят полководцем Александром Македонским.

Это направление исключительно перспективно. Осенью Red Wings получила разрешение на полеты в Тегеран. 7-8 апреля пройдет международная туристская выставка «Лето-2023» в Центре международной торговли. Приезжает делегация из Ирана и планирует обсудить с руководством Кольцово и авиакомпанией Red Wings возможности прямого авиасообщения с Екатеринбургом, потому что разрешение уже выдано и все формальности соблюдены. Остается дело за малым — просто полететь!

Буквально после выставки 7 апреля мы будем знать — быть этому направлению или не быть, а если быть, то с какого числа и кто будет перевозчик.

Эксперты уже не раз высказывались по поводу того, что Китай также очень перспективное направление для екатеринбуржцев, более того, китайские туристы тоже готовы ехать в Россию. Но соглашение о взаимном въезде туристских групп по спискам туроператоров (так называемый безвизовый режим для групп) до сих пор не действует. Когда ждать первые подвижки в этом направлении?

— Ситуация с Китаем выглядит иначе, нежели с Ираном. Мы ждем итогов переговоров на высшем уровне, я абсолютно убежден, что тема туризма в повестке и по окончании будут положительные результаты.

Вопрос, какая будет государственная позиция — поэтапное восстановление турпотока с каким-то искусственным сдерживанием или нам сразу откроют двери. Я думаю, что к концу этой недели это уже будет ясно. В первую очередь, по-моему, надо открывать Пекин, Шанхай, Гуаньчжоу. Это те линии, которые могут заполняться из Екатеринбурга без малейших проблем.

Кроме того, у нас установлена чартерная программа на остров Хайнань — это крайне важное круглогодичное морское направление, дефицит которого мы сейчас ощущаем из-за сложностей в том числе с южной Европой. Мы ждем сигнала от руководства наших стран по поводу того, как будет решен визовый вопрос. Но то, что у нас в Екатеринбурге есть Генеральное консульство Китайской Народной Республики — обнадеживает. И я думаю, что в ближайшее время нас ожидает очень мощный старт туристического движения в направлении Китая и из него.

Китайские туристы дисциплинированные и организованные, их легко экономически прогнозировать и не надо отлавливать пьяными в клубах. С ними удобно работать. Мы их ждем.

Переориентация туристских потоков на Восток — это дело ближайшего времени. С Китаем, в частности, мы можем установить потоки одномоментно. Как только станет понятно, как обеспечивать полетные программы, чартеры будут полны туристами и в ту, и в другую сторону. Я в этом абсолютно убежден.

Традиционные массовые направления — Турция, Египет, Индия — остались традиционными?

— Турция стала, безусловно, дороже. После ковида туда поехали европейцы. Турки теперь, как говорится, мало в чем нуждаются, чувствуют себя уверенно и повышают стоимость. Хотя стоит отдать им должное — они по-прежнему предоставляют качественный, хороший, понятный туристский продукт.

Египет — сложное направление. Здесь есть вопросы к качеству отдыха и безопасности туристов. Несмотря на то, что Египет многих разочаровал, это круглогодичное направление. Очень сильно растет спрос на пляжный отдых в Египте зимой и в межсезонье.

Как историк и археолог могу отметить, что до пирамид доходит ничтожно малая часть российских туристов — менее одного процента. В основной своей массе люди практически не выходят за территорию отеля и, может, правильно делают, потому что это опасно. Даже на территории отеля порой небезопасно.

Индия — традиционно хорошее направление благодаря рейсам «Аэрофлота» из Екатеринбурга на Гоа. Но сейчас также большой интерес для нас представляет Шри-Ланка. Авиакомпания FUN&SUN открыла чартерные программы из Тюмени. Я думаю, вопрос открытия их из Екатеринбурга — это вопрос времени.

Осенью к нам на Урал, в Екатеринбург, приезжал чрезвычайный уполномоченный посол Шри-Ланки. Мы с ним ездили даже по уральским муниципалитетам. Для нас важно, чтобы был поток и к нам. Я думаю, что со стороны Индии это вполне реально.

Что касается традиционных направлений, сюда можно добавить еще ОАЭ. Туда летает целый ряд авиакомпании. Не только в Дубаи, но и в Шаржу. И если раньше это был туризм, условно говоря, премиум-сегмента, то сейчас там есть и эконом, хоть его и немного.

Международная обстановка никак не повлияла на развитие экзотических направлений, например, Малайзии и стран Африки. Наверное, наоборот, — в скором времени они перестанут быть экзотическими для нас?

— Малайзия — самое перспективное направление, по моему мнению. Малайзия выступит на Международной туристской выставке «Лето-2023» в качестве страны-партнера. Мы ожидаем большую делегацию. С уверенностью могу сказать, что это направление абсолютно уникальное, не имеющее аналогов в Юго-Восточной Азии по разнообразию и качеству турпродукта. Оно не является столь отвязным и монотонным, как Таиланд, не настолько вычурное, как Сингапур. Это эталонный азиатский турпродукт.

С Атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в РФ Джеффри Бин Муниром

Единственной сложностью для уральцев является стоимость перелета. В этом отношении мы работаем по двум направлениям — туристические власти Малайзии ведут активные переговоры по организации прямого перелета между Москвой и Куала-Лумпур. А наши операторы работают над возможностью создания чартерных рейсов из Екатеринбурга на остров Лангкави.

Куала-Лумпур

Я думаю, что эта работа в ближайшее время увенчается успехом. Это позволит существенно снизить стоимость путевки и сократить полетное время. Это будет колоссальное достижение в упрощении географии полетов из российских городов, в частности уральских.

Нам поставлен четкий вектор на укрепление связей с африканскими странами. Но еще шесть лет назад нам удалось в 10 раз увеличить турпоток из Екатеринбурга в ЮАР благодаря подписанным соглашениям с УАТ и утроить количество наших туристов, отдыхающих в Мозамбике.

Но и также мы не забываем о других странах центральной и черной (находящихся к югу от пустыни Сахара) Африки. Там вид туризма экскурсионный на 90%. Если убрать Мозамбик и Намибию, где великолепные пляжи, то это в чистом виде экскурсионный туризм. Здесь развиваются программы путешествий по дикой природе — водопады, реки, великолепные каньоны.

Сложностью для наших туристов опять же являются расстояния. Из-за перелетов это недешево. Поэтому говорить о появлении массового туристического потока в Африку пока преждевременно. Но очень важно, что мы в этом направлении работаем, я верю в его перспективность.

Вы часто общаетесь с дипломатами. Какие настроения можно уловить в кулуарных беседах?

— Надо сказать, я общаюсь с интеллигентной публикой, будь то дипломаты или бизнесмены. Что касается европейцев, то иногда какие-то гаденькие фразы вкрадываются в диалог даже у этих людей, к сожалению. С азиатскими партнерами мы этого не видим и не чувствуем.

Общаясь с дипломатами из восточных стран, я часто слышу восторженные отзывы о России. Они ассоциируют русских с людьми, сильными духом, и отмечают, что чувствуют мощь нашей страны. Но она для них независима и таинственна. Отношение к ней уважительно-восторженное.

Стоит отметить их интерес к нам и нашей стране. Ведь мы говорим не об одностороннем туристическом потоке. Многие страны, такие как Китай, Индия и Иран, готовы отправлять туристов на Урал, чтобы знакомиться с нашими традициями и культурой.

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