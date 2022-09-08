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Red Wings будет летать из Екатеринбурга в Иран

Red Wings будет летать из Екатеринбурга в Иран
Иллюстрация: wikipedia.com

Авиакомпания получила разрешение на перелеты в Тегеран и Исфахан, планируется запустить три новых международных перелета в неделю.

#ТУРИЗМ#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Авиакомпания Red Wings получила разрешение Росавиации на перелеты из Екатеринбурга в Иран. Перевозчик может запустить рейсы из Кольцово в Тегеран и Исфахан частотой три раза в неделю. О том, сколько будут стоить билеты, пока не сообщается.

О том, что между Екатеринбургом и Тегераном может появиться прямое авиасообщение, в августе заявлял глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Представители ассоциации побывали в Иране, где провели переговоры с представителями авиакомпаний.

Напомним, в августе были открыты перелеты из Екатеринбурга в египетский Шарм-эль-Шейх, осуществляет которые авиакомпания AlMasria, это чартеры туроператора «Библио-Глобус».

На период с 11 августа по 23 октября запланировано два рейса в неделю. Время вылета из Кольцово — 16.35, прибытия — 19.35.

Авиакомпания FlyDubai запустила дополнительные рейсы в Дубай из Екатеринбурга. Перелеты осуществляются по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и воскресеньям.

В конце июля в расписание Кольцово были включены прямые перелеты из Екатеринбурга в Баку.

Среди новых направлений внутри страны — перелеты из Екатеринбурга в Оренбург и Калугу.

Автор: Александра Клименко
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