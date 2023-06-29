Автомобилисты пожаловались Мишустину на нехватку нормального масла для машин

Производители масел столкнулись с дефицитом качественных присадок (добавок), необходимых для производства. До введения санкций до 90% спроса на присадки в России обеспечивалось импортом.

Российские автоцентры столкнулись с нехваткой фирменных моторных масел из-за нехватки необходимых присадок для их производства, сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Письмо с просьбой разрешить ситуацию направлено на имя главы правительства Михаила Мишустина, пишут «Известия». В кабмине подтвердили получение письма.

До введения санкций 60% спроса на присадки в России обеспечивалось импортом, а по некоторым наиболее сложным добавкам — более чем на 90%, говорится в письме. Сейчас Россия вынуждена искать способы их закупки, однако новые логистические цепочки не всегда стабильно работают. Так, сейчас на рынке не хватает синтетических моторных масел на основе полиальфаолефинов, эфиров и эстеров. Особенно остро проблема стоит перед водителями большегрузов, указано в документе. Им все сложнее становится находить привычные и высококачественные импортные масла, иногда их нет в ассортименте специализированных магазинов, иногда продается подделка.

По словам Антона Шапарина, в России выпускается достаточно масел, но преимущественно устаревших типов, а производство высокотехнологичных присадок годами не развивалось — потребители предпочитали импорт. Проблематична, к примеру, покупка марок Shell, ExxonMobil, Ford и др., добавил Антон Шапарин:

Серьезнее всего сегодня проблема бьет по коммерческому транспорту: из-за дефицита качественного масла и значительного роста цен используют менее качественные смазочные материалы, предназначенные для устаревших типов двигателей. Сейчас стоит задача наладить выпуск современных базовых масел и присадок для них.

Всего в России производится около 2,6 млн т масел ежегодно, тогда как потребление составляет примерно 1,8 млн т. По словам заместителя гендиректора ООО «ТАИФ-СМ» по науке Сергея Агабекова, сегодня около 95% импортируемых в РФ присадок смог заместить Китай, а российский потребитель не должен почувствовать разницы.

Системная проблема масел в России — в отсутствии стандартизации, считают эксперты. При сертификации иностранных автомобилей, самолетов и любой техники в РФ органы стандартизации добровольно соглашались на применение масел и жидкостей, рекомендуемых производителями, без использования отечественных. По сути, российские производители продают свои масла за рубеж, а в стране потребителей убедили, что надо покупать иностранную фасовку, добавил эксперт. Выпуск смазочных материалов и присадок для них в нашей стране развивается, но он может быть увеличен — благодаря различным мерам поддержки, как федеральным, так и на уровне регионов, отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что логичнее было бы стимулировать потребителей к переходу на российские масла за счет выделения субсидий перевозчикам на приобретение отечественной продукции. Чтобы исправить ситуацию, в НАС среди прочих мер предлагают освободить от налога на прибыль российские НПЗ, которые смогут гарантировать производство необходимой продукции, а также ввести субсидии на поддержку нефтехимии в РФ.

Средний возраст автомобилей в России достиг 14 лет еще в январе 2022 г., и на фоне снижения объемов производства машин в стране и роста поставок подержанных автомобилей из-за рубежа автопарк постареет еще сильнее, рассказывал DK.RU.