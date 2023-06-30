Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.06
85,61
93,86
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Россияне задолжали банкам больше 30 трлн руб. Одобрение кредитов упало до 23%

Россияне задолжали банкам больше 30 трлн руб. Одобрение кредитов упало до 23%
Автор фото: Кирилл Кухмарь. Иллюстрация: ТАСС

Эксперты говорят, что пока повода для беспокойства нет, однако рост закредитованности опережает рост доходов. В среднем кредитная задолженность домохозяйства составляет чуть более 500 тыс. руб.,

#БАНКИ#НОВОСТИ

Задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 г. достигла 30,22 трлн руб., при этом уровень закредитованности россиян по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков», подготовленного на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ.  

В документе сказано, что задолженность перед банками планомерно растет. В конце 2022 г. она составляла 26,9 трлн руб., по итогам I квартала была на уровне 27,8 трлн руб., а теперь выросла до 30,2 трлн руб.  

Авторы исследования отмечают, что наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Меньше всего кредитов берут жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Севастополя и Крыма. При этом средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. руб.  

Наиболее распространенным видом кредитования остается ипотека, при этом, по данным ЦБ, число выданных ипотечных займов в начале 2023 г. упало на 20%. На 16,8% за последний год выросло число автокредитов: с 143,7 тыс. до 167,9 тыс.  

Что касается потребительского кредитования, то объем выдач сопоставим с показателями прошлого квартала, за первые три месяца 2023 г. было подписано 2,9 млн договоров. В исследовании также сказано, что банки одобряют примерно 23% кредитных заявок физлиц на необеспеченные кредиты. 

Уровень просроченной задолженности вырос до1,11 трлн руб., а средний размер просроченного кредита увеличился до 20,40 тыс. руб. Президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев рассказал изданию:  

Трудности с обслуживанием долга сегодня есть у порядка 8–9 млн россиян. Среднее количество таких обязательств на одного клиента — это 1,3 кредита. При этом 75% из общего числа заемщиков, у которых имеется просроченная задолженность, испытывают проблему только с одной ссудой.  

Эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская отмечает, что рост задолженности по кредитам в России будет расти, однако в этом нет ничего критичного:  

Цифра задолженности россиян не критична, при этом необходимо внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить возникновения рисков. По сравнению с прошлым годом в России весомо увеличилось количество банкротов. Если банки будут вынуждены в таких объемах списывать задолженность, то это отразится на их финансовой устойчивости. В целом закредитованность — это неплохое явление. В западных странах ее уровень в разы выше, чем в России, но у нас сохраняется фактор в виде необеспеченного кредитования, — отметила эксперт.

Глава регионального блока проекта ОНФ Галактион Кучава добавил, что беспокойство вызывает тот факт, что кредитная активность опережает рост доходов:

Если уровень закредитованности продолжит увеличиваться на фоне стагнации реально располагаемых доходов и инфляции, то это негативно скажется на финансовой устойчивости и экономике в целом, — полагает он.  

Пока что ситуация, по мнению экспертов, выглядит стабильной и не вызывает опасений.  

Ранее DK.RU рассказывал, что просрочки по кредитным картам в России достиг исторического максимума, составив 225 млрд руб., или 12% от портфеля.  

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Свердловская область признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздухаСвердловская область признана одним из худших регионов страны по загрязнению воздуха
  • Nike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазиновNike и Puma возвращаются. В России откроют новую сеть спортивных магазинов
  • ТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью UniqloТРЦ «Гринвич» заключил мировое соглашение с сетью Uniqlo
  • Deutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциямDeutsche Bank не смог дать клиентам доступ к принадлежащим им российским акциям
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.