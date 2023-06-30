Россияне задолжали банкам больше 30 трлн руб. Одобрение кредитов упало до 23%

Эксперты говорят, что пока повода для беспокойства нет, однако рост закредитованности опережает рост доходов. В среднем кредитная задолженность домохозяйства составляет чуть более 500 тыс. руб.,

Задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 г. достигла 30,22 трлн руб., при этом уровень закредитованности россиян по сравнению с началом года вырос с 35 до 41%, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков», подготовленного на основе данных Банка России, Росстата и крупнейших БКИ.

В документе сказано, что задолженность перед банками планомерно растет. В конце 2022 г. она составляла 26,9 трлн руб., по итогам I квартала была на уровне 27,8 трлн руб., а теперь выросла до 30,2 трлн руб.

Авторы исследования отмечают, что наибольшая долговая нагрузка граждан зафиксирована в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Меньше всего кредитов берут жители Ингушетии, Чечни, Дагестана, Севастополя и Крыма. При этом средняя кредитная задолженность на домохозяйство возросла до 509,6 тыс. руб.

Наиболее распространенным видом кредитования остается ипотека, при этом, по данным ЦБ, число выданных ипотечных займов в начале 2023 г. упало на 20%. На 16,8% за последний год выросло число автокредитов: с 143,7 тыс. до 167,9 тыс.

Что касается потребительского кредитования, то объем выдач сопоставим с показателями прошлого квартала, за первые три месяца 2023 г. было подписано 2,9 млн договоров. В исследовании также сказано, что банки одобряют примерно 23% кредитных заявок физлиц на необеспеченные кредиты.

Уровень просроченной задолженности вырос до1,11 трлн руб., а средний размер просроченного кредита увеличился до 20,40 тыс. руб. Президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев рассказал изданию:

Трудности с обслуживанием долга сегодня есть у порядка 8–9 млн россиян. Среднее количество таких обязательств на одного клиента — это 1,3 кредита. При этом 75% из общего числа заемщиков, у которых имеется просроченная задолженность, испытывают проблему только с одной ссудой.

Эксперт проекта «За права заемщиков» Александра Пожарская отмечает, что рост задолженности по кредитам в России будет расти, однако в этом нет ничего критичного:

Цифра задолженности россиян не критична, при этом необходимо внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить возникновения рисков. По сравнению с прошлым годом в России весомо увеличилось количество банкротов. Если банки будут вынуждены в таких объемах списывать задолженность, то это отразится на их финансовой устойчивости. В целом закредитованность — это неплохое явление. В западных странах ее уровень в разы выше, чем в России, но у нас сохраняется фактор в виде необеспеченного кредитования, — отметила эксперт.

Глава регионального блока проекта ОНФ Галактион Кучава добавил, что беспокойство вызывает тот факт, что кредитная активность опережает рост доходов:

Если уровень закредитованности продолжит увеличиваться на фоне стагнации реально располагаемых доходов и инфляции, то это негативно скажется на финансовой устойчивости и экономике в целом, — полагает он.

Пока что ситуация, по мнению экспертов, выглядит стабильной и не вызывает опасений.

Ранее DK.RU рассказывал, что просрочки по кредитным картам в России достиг исторического максимума, составив 225 млрд руб., или 12% от портфеля.