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Операторы планируют ежегодно повышать цены на мобильную связь

Операторы планируют ежегодно повышать цены на мобильную связь
Иллюстрация: pxhere.com

Сейчас ФАС внимательно следит за тем, чтобы тарифы поднимались в пределах уровня инфляции. Однако операторы считают, что такого повышения недостаточно для стабильной работы и обновления сетей.

#ЦЕНЫ#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Крупнейшие операторы считают необходимым повышать цены на тарифы мобильной связи ежегодно на 5% выше инфляции, пишет «Коммерсант». Источники издания в правительстве рассказали, что участники рынка обсуждали повышение тарифов с премьером Михаилом Мишустиным 20 июня в рамках разговора о развитии отрасли связи до 2035 г.

Представители крупнейших операторов обратились к председателю правительства с просьбой пересмотреть правила повышения тарифов для населения. Это необходимо для модернизации сетей и обеспечения их стабильной работы.  

На данный момент тарифы на связь в России не регулируются, однако в апреле 2022 г. была выпущена рекомендация ФАС, в которой говорится, что повышать цены на мобильную связь можно только в пределах уровня инфляции.  

Власти готовы пойти навстречу операторам, но при соблюдении некоторых условий. В Минцифры изданию рассказали, что знают о планах операторов поднимать стоимость тарифов и понимают их необходимость. В ведомстве отметили, что в любом случае рост должен быть плавным и поэтапным для потребителей:  

Нужно обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, в том числе обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета. Также необходимо договориться о механизме, который гарантирует исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи.

Сейчас ФАС внимательно следит за ростом тарифов на мобильную связь. В декабре 2021 г. Tele2 снижала стоимость тарифов после предписания службы. В прошлом году служба проводила расследовала повышение тарифов Tele2 и «МегаФона». Также, по данным ФАС, МТС в 2022 г. повысили расценки для 28 млн абонентов более чем на 20%.  

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил изданию, что цены на услуги мобильной и широкополосной связи с учетом инфляции в 2023 г. могут увеличиться на 12–15%, а в 2024 г. вырастут до 20%.

Как рассказывал DK.RU, основные причины повышения цен на тарифы — экономические и регуляторные условия для операторов. Операторы должны хранить голосовой и интернет-трафик абонентов по «закону Яровой», что требует создания и эксплуатации серверов, а еще компании готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

Автор: Екатерина Тарханова
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