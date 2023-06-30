Ценник впечатляет. Российские отели начали работать по системе all inclusive

В стандартах прописаны требования к номерам, анимации, инфраструктуре, а также к еде и напиткам, которые должны быть доступны туристам. Соответствуют требованиям не более 15% гостиниц в стране.

В России вступил в действие стандарт для отелей «все включено», пишет ТАСС. Гостиницы могут присоединиться к нему на добровольной основе.

В документе содержатся требования к номерному фонду, питанию, инфраструктуре, спортивным услугам и развлекательным мероприятиям. Также обозначается время предоставления услуг в течение суток.

В стандарте сказано, что отели, которые работают по системе «все включено», должны в неограниченном количестве предоставлять на обед и ужин алкогольные напитки отечественного производства. Если же отель работает по системе «ультра все включено», то для гостей должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства, и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя.

В системе «ультра все включено» сегодня работает, например, отель Alean Family Biarritz в Геленджике. Согласно данным на сайте, отдых на двоих на десять дней будет стоить от 240 тыс. руб. А отдых в отеле этой сети в Сочи — более чем на 100 тыс. дороже: от 370 тыс. руб, при этом доступных для заезда дат не так много.

Руководитель Росстандарта Антон Шалаев отметил, что стандарт утвердили в январе 2023 г., его введение позволит повысить уровень качества услуг отелей. Также представители отрасли надеются, что система «все включено» увеличит заинтересованность в российских туристических продуктах.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков говорил, что новому стандарту соответствует примерно 15% российских гостиниц, большинство из них расположены в курортных зонах.

Ранее DK.RU рассказывал, что популярные европейские курорты и туристические города потеряли в 2023 г. порядка €1 млрд из-за отсутствия российских туристов. В Ростуризме, вероятно, рассчитывают, что хотя бы часть этих средств осядет на отечественных курортах.