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На Чусовском тракте будут разводить ценные породы рыб

На Чусовском тракте будут разводить ценные породы рыб
Иллюстрация: Проектная документация

В течение года там планируют построить небольшую рыбную ферму. Для реализации проекта выделен участок 42 тыс. кв. м. рядом с садовым товариществом «Медная горка».

#НОВОСТИ

Для того, чтобы реализовать проект, инвестор должен получить разрешение на условно разрешенное использование земельного участка для рыболовства. Администрация Екатеринбурга объявила о проведении общественных обсуждений по этому вопросу, они продлятся до 11 июля.

Согласно проектной документации, на участке построят одноэтажное здание с производственным помещением, общей площадью 162 кв. м. В максимальную смену там сможет работать три человека. Проектная мощность будущей фермы составит 5 тыс. мальков. Какую именно рыбу будут разводить на создающемся предприятии — не сообщается.

Судя по документам, инвестором проекта выступает компания «Золотая рыбка», которую учредила предприниматель Светлана Шахмаева. Объем инвестиций в проект не называется. Известно, что строительство планируют завершить за один год.

Ранее DK.RU подробно рассказывал историю рыбной фермы «Живой осетр», которая находится в селе Косулино. Она была основана семь лет назад двумя семьями. Выбор пал именно на такой вид бизнеса главным образом потому, что осетры в Екатеринбурге практически не представлены. Строилась ферма с учетом технических параметров предполагаемой эксплуатации и по европейским технологиям, с заявленной мощностью в 10 тонн в год. В мае прошлого года совладелица Светлана Альтергот рассказала, что ферму решили продать — в связи с тем, что у собственников появилась идея нового проекта.

Автор: Елизавета Порошина
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