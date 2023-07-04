Участники в шоке: авиасалон МАКС отменили впервые за 30 лет накануне открытия

Организаторы Международного авиационно-космического салона решили закрыть мероприятие по соображениям безопасности. На прошлом авиасалоне «Ростех» сообщал о подписании контракта на 230 млрд руб.

Организаторы Международного авиационно-космического салона (МАКС) перенесли мероприятие на 2024 и 2025 год, пишет Коммерсантъ. Этим летом авиасалон проводиться не будет. В сообщении организаторов отмечается, что АО «Авиасалон» продолжит работу с «действующими и перспективными участниками и экспонентами МАКС, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны».

Международный авиационно-космический салон — это аэрокосмическая выставка, которая традиционно проводится с периодичностью раз в два года в подмосковном городе Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова. Впервые выставка состоялась в 1993 г. За 30 лет авиашоу ни разу не отменяли. Этого не произошло даже на фоне отмены из-за ковида международного аэрокосмического салона в Ле-Бурже (Франция) в 2021 г. и авиашоу Фарнборо-2020 (Великобритания).

В 2023 г. авиасалон должен был пройти с 25 по 30 июля. В конце мая организаторы сообщили, что его перенесли на более поздний срок по соображениям безопасности: мероприятие посещают обычно десятки тысяч людей в день, локация открытая и есть риски создания помех для летной программы. «Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл», — рассуждает один из близких к «Ростеху» собеседников.

Отмена мероприятия за месяц до его проведения может стать большим шоком как для участников, готовивших стенды, так и для самих организаторов. Отмены международных шоу, отмечает эксперт, ранее были связаны исключительно с ковидными мерами, поэтому «эмоции людей, ожидавших мероприятие, можно понять». Обычно на авиасалоне проводят показательные полеты и демонстрации новых разработок, организуются научные конференции, проводятся переговоры и заключаются контракты на производство и поставку техники. По итогам последнего авиасалона «Ростех» сообщал о подписании соглашений на 230 млрд руб. о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов.

В трех компаниях, планировавших свое участие, уже отменили подготовку к мероприятию. Еще в одном крупном предприятии подтвердили получение предварительной информации о «высокой вероятности отмены», но продолжают подготовительные работы. «Ждем официального подтверждения для прекращения подготовки. Расстроены, поскольку ждали этого события», — рассказали там.