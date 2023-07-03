Принципиальное решение принято. ЦБ введет лимит на бесплатные переводы самому себе

В Банке России рассчитывают, что переводить деньги между своими счетами без комиссии россияне смогут уже в конце 2023 г. Крупнейшие игроки рынка пошли на компромисс.

Центробанк обсуждает с крупнейшими игроками рынка условия бесплатных переводов самому себе, пишут «Известия». Принципиальное решение о бесплатных переводах между счетами принято, осталось обсудить детали с игроками.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала, что многие участники рынка поддерживают инициативу:

Идет диалог с рынком, мнения банков разделились. Какие-то игроки опасаются — их беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Мы стараемся найти консолидированную позицию.

Алла Бакина отметила, что в основном диалог идет вокруг суммы, предполагается, что порог бесплатных переводов самому себе составит 1,4 млн руб.:

На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения.

В Банке России рассчитывают, что законопроект о бесплатных переводах будет принят до конца 2023 г.

DK.RU рассказывал, что активное обсуждение законопроекта о бесплатных переводах самому себе началось в сентябре 2022 г. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что россияне должны иметь право бесплатно переводить свои средства между банками в пределах застрахованной суммы — 1,4 млн руб.

Однако тогда российские банки раскритиковали документ. Игроки рынка отмечали, что нерыночное тарифное регулирование приведет кредитные организации к недополучению комиссионных доходов.

Отметим, что на сегодня в Системе быстрых платежей (СБП) в месяц можно бесплатно переводить 100 тыс. руб. между счетами. Если же сумма перевода выше, она облагается комиссией, которая в большинстве самых популярных российских банков составляет от 0,5 до 1,5%.