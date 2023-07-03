Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
88,38
96,01
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Принципиальное решение принято. ЦБ введет лимит на бесплатные переводы самому себе

Принципиальное решение принято. ЦБ введет лимит на бесплатные переводы самому себе
Автор фото: Дмитрий Духанин. Иллюстрация: «Коммерсантъ»

В Банке России рассчитывают, что переводить деньги между своими счетами без комиссии россияне смогут уже в конце 2023 г. Крупнейшие игроки рынка пошли на компромисс.

#ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ#НОВОСТИ

Центробанк обсуждает с крупнейшими игроками рынка условия бесплатных переводов самому себе, пишут «Известия». Принципиальное решение о бесплатных переводах между счетами принято, осталось обсудить детали с игроками.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала, что многие участники рынка поддерживают инициативу:  

Идет диалог с рынком, мнения банков разделились. Какие-то игроки опасаются — их беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели, нововведение может повлиять на их комиссионные доходы. Мы стараемся найти консолидированную позицию.  

Алла Бакина отметила, что в основном диалог идет вокруг суммы, предполагается, что порог бесплатных переводов самому себе составит 1,4 млн руб.:  

На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения.  

В Банке России рассчитывают, что законопроект о бесплатных переводах будет принят до конца 2023 г.  

DK.RU рассказывал, что активное обсуждение законопроекта о бесплатных переводах самому себе началось в сентябре 2022 г. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что россияне должны иметь право бесплатно переводить свои средства между банками в пределах застрахованной суммы — 1,4 млн руб.

Однако тогда российские банки раскритиковали документ. Игроки рынка отмечали, что нерыночное тарифное регулирование приведет кредитные организации к недополучению комиссионных доходов.  

Отметим, что на сегодня в Системе быстрых платежей (СБП) в месяц можно бесплатно переводить 100 тыс. руб. между счетами. Если же сумма перевода выше, она облагается комиссией, которая в большинстве самых популярных российских банков составляет от 0,5 до 1,5%.   

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год«Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год
  • Автомобилисты пожаловались Мишустину на нехватку нормального масла для машинАвтомобилисты пожаловались Мишустину на нехватку нормального масла для машин
  • Что ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налогиЧто ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налоги
  • Михаил Ходоровский пошел на повышениеМихаил Ходоровский пошел на повышение
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.