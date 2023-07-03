«В центре города крайне мало зданий больше 2 тыс. кв. м, при этом запрос на них есть»

В ДДА прокомментировали покупку здания бывшего головного офиса банка «Нейва», которое выставляли на торги несколько раз, начиная с 2020 г.

Компания «Деловой дом на Архиерейской» (ДДА) прокомментировала покупку здания бывшего головного офиса ликвидированного банка «Нейва» по адресу Чапаева, 3а в Екатеринбурге.

Объект находится в сфере интересов холдинга и закрывает «неудовлетворенный спрос» арендаторов: на сегодняшний день в городе крайне мало современных зданий в центре города площадью свыше 2 тыс. кв. м, при этом запрос на такие площади есть. Мы ожидаем, что после необходимого ремонта и адаптации здания под современные требования коммерческой недвижимости (здание построено в 2010 г.) ДДА сможет предложить арендаторам крайне интересный объект со статусным расположением,— рассказали в пресс-службе компании, цитата по «Ъ-Урал».

Новые владельцы собираются отремонтировать здание, сохранив внешний облик и декоративные элементы. По проекту предполагается обновление инженерных сетей и коммуникаций, улучшение инфраструктуры здания и прилегающей территории.

Семиэтажное здание в стиле классицизма было построено в 2010 г. Общая площадь — 4,5 тыс. кв. м. Внутри высокие потолки — 3,5–3,7 м. На территории есть наземная и подземная парковки. Компания заплатила за него 275 млн 559 тыс. 813 руб.

В 2020 г. банк сам пытался продать здание более чем за 400 млн руб. Когда у «Нейвы» отозвали лицензию, особняк пытались продать еще два раза. В июле 2022 г. за офис назначили цену в 306 млн, затем снизили до 275 млн руб.

Напомним, что в 2021 г. Центробанк отозвал лицензию у Банка «Нейва». До этого регион лишился таких банков как «Северная казна», Свердловский губернский банк, Банк24.ру. Ликвидатор банка выставил на продажу его имущество год назад. Вместе со зданием продавались транспортные средства компании.

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