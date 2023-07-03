В «Почте России» массовые увольнения сотрудников

Компания изменила правила оплаты труда и теперь сотрудникам нельзя работать на нескольких ставках. Раньше часть персонала так делала, чтобы увеличить свою зарплату.

Сотрудники «Почты России» стали массово увольняться после того, как компания изменила правила оплаты труда, пишет «Коммерсант». Источник издания сообщил, что теперь распределение ставок между сотрудниками проходит по новым правилам, работники больше не могут замещать несколько должностей и тем самым рассчитывать на увеличение зарплаты. Например, раньше на троих сотрудников могло приходиться пять окладов, теперь такое распределение исключено.

В документе приказа, который «Почта России» выпустила в мае, сказано, что сотрудники могут замещать вакантную должность или должность временно отсутствующего работника не дольше чем три месяца. При этом за работу они получат не больше чем 50% оклада. Одну вакансию могут теперь могут замещать не более пяти сотрудников одновременно. При увеличении объема работ предусмотрена выплата до 25% оклада отсутствующего работника, но только на один месяц. Эти ограничения касаются в том числе и управляющего персонала.

Источник отметил, что с введением новых правил часть сотрудников «Почты России» столкнулась с серьезным снижением зарплаты, поэтому последовали увольнения:

Ситуация в разных регионах разная, в некоторых она усугубляется перегибами на местах, где сотрудников начали сокращать, если они не соглашаются на понижение зарплаты.

В пресс-службе «Почты России» сообщили, что майский приказ не меняет систему начисления заработной платы, а лишь «учитывает ограничения по максимально возможному совокупному персональному вознаграждению руководящего состава». Там отметили, что о сокращении персонала речи не идет, и добавили, что планируют открыть дополнительно тысячу ставок в рамках проекта по выдаче в отделениях заказов Ozon.

Член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в курсе изменений в кадровой политике компании и что «проблема уже не раз обсуждалась».

Мы рассчитываем, что компания пересмотрит подход, — отметил он.

Собеседник издания, который рассказал о массовых увольнениях, предположил, что изменения в кадровой политике «Почты России» связано с трудным финансовым положением компании. За 2022 г. убыток «Почты России» составил 27 млрд руб., выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб. В компании объясняли, что такая ситуация возникла на фоне сокращения числа международных отправлений.

DK.RU рассказывал, что «Почта России» начнет продавать продукцию «ВкусВилла». На отдельных стеллажах появятся соки, батончики и вафли. Ранее «Почта России» начала доставлять заказы из «Яндекс Маркета».