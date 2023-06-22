«Почта России» делает коллаб с продуктами из «ВкусВилла» в своих отделениях

«Почта России» начнет продавать товары «ВкусВилла» в почтовых отделениях, среди них соки, батончики и вафли. Ассортимент будет меняться или расширяться в каждом конкретном отделении.

«Почта России» начнет продавать продукцию «ВкусВилла». Управляющий директор по розничным продажам «Почты России» Оксана Вольф отметила, что в случае «удачного опыта партнеры планируют расширить как географию, так и товарную сетку»:

На первом этапе они появятся в 30 почтовых отделениях столицы. <...> На отдельных стеллажах появятся соки, батончики и вафли, а также бакалея из продуктовой линейки «ВкусВилла». При необходимости ассортимент будет меняться или расширяться в каждом конкретном отделении, в зависимости от спроса

Сегодня в отделениях, помимо почтовых услуг, можно приобрести товары СТМ «Почтовая марка», произведенные российскими компаниями. В московских отделениях также можно купить белорусские товары.

О сотрудничестве с почтовыми отделениями мечтает и «Яндекс Маркет». В компании сообщили, что благодаря почте на карте маркетплейса «появилось более 200 новых адресов в удаленных и малонаселенных пунктах», а партнеры планируют открыть «еще около 9000 пунктов выдачи». Логистику до отделений будет обеспечивать сам «Яндекс Маркет».

В марте Минпромторг собирался размещать МФЦ и отделения «Почты России» на свободных площадях в торговых центрах в связи с ухудшением их финансовых показателей, рассказывал DK.RU. В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью.

Что касается сети «ВкусВилл», ее основатель Андрей Кривенко в 2023 г. вошел в рейтинг миллиардеров Forbes с состоянием $2,4 млрд. В начале июня «ВкусВилл» запустила возможность оптового заказа своих продуктов в Казахстане и уже привлекла партнеров из числа местных розничных компаний. Представитель компании тогда сообщил, что продукцию «ВкусВилла» можно найти на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit, в будущем она должна появиться в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.