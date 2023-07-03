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Проект «Екатеринбург-Сити» изменили: здесь будут еще две башни

Проект «Екатеринбург-Сити» изменили: здесь будут еще две башни
Иллюстрация: Пресс-служба «УГМК-Застройщик»

В них расположатся офисы и апартаменты, а еще на пятом этаже общего стилобата зданий планируется сделать термальный комплекс.

#НОВОСТИ

Компания «УГМК-Застройщик» планирует построить две башни с термальным комплексом в квартале «Екатеринбург-Сити». Как рассказали DK.RU в пресс-службе компании, по проекту здесь строится шестиэтажный гастромолл, офисный центр на Челюскинцев, два 45-этажных жилых небоскреба высотой 175 метров, а еще будут две башни с офисами, апартаментами и термальным комплексом.

Проект «Екатеринбург-Сити» изменили: здесь будут еще две башни 1

Напомним, проект «Екатеринбург-Сити» стал победителем премии «Твердые знаки» как наиболее упоминаемый в масс-медиа и формирующий уникальный облик города. Этот деловой квартал уже стал визитной карточкой города и получил известность далеко за пределами уральской столицы.

Из уже построенного здесь — Башня «Исеть», отель «Хаятт», деловой дом «Демидов». Сейчас проводятся масштабные работы по благоустройству территории: установлены малые архитектурные формы — фигурные скамейки, посажены цветы и растения, выполнена подсветка яблонь, которая создает ощущение праздника в вечернее и ночное время.

Совсем скоро горожане смогут увидеть новую цветную подсветку деревьев вдоль набережной от бизнес-центра «Демидов» до Театра драмы. Ведутся монтажные работы по освещению фасада делового дома «Демидов». Световые эффекты делового дома будут созвучны с подсветкой «Башни Исеть» и Макаровского моста.

Иллюстрации предоставлены пресс-службой «УГМК-Застройщик».

Читайте также на DK.RU: Дворцы, небоскребы, селебрити — застройщики Екатеринбурга вошли во вкус.

Автор: Татьяна Юстус
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