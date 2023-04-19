Дворцы, небоскребы, селебрити — застройщики Екатеринбурга вошли во вкус

Два роскошных дворца, небоскреб с шестью бассейнами, отель-высотка от звезды мирового хоккея — таковы будни уральских строек. В Москве тем временем встали продажи квартир — очень сложно бизнес-классу.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В Екатеринбурге открыли два спортивных дворца

В уральском мегаполисе открыли сразу два больших спортивных объекта — Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо. Первый объект — крупнейшее спортивное сооружение такого рода в стране. Общая площадь комплекса бассейнов составляет 60 тыс. кв. м. Под одной крышей разместились четыре бассейна — детский, тренировочный, прыжковый и демонстрационный. На этой площадке можно заниматься всеми водными видами спорта — от синхронного плавания и прыжков в воду до дайвинга и виндсерфинга. Дворец находится в Новокольцовском районе, субгенподрядчиком строительства выступала компания «Атомстройкомплекс», генеральным подрядчиком — «Синара-Девелопмент». На церемонии открытия дворца присутствовали помощник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Большое счастье видеть, как Дворец водных видов спорта приносит пользу и радость свердловчанам. Это лучшая награда за наш труд. То, что в нашем регионе появляются такие знаковые для страны объекты, привлекается финансирование для их реализации — результат слаженной работы власти, бизнеса, профессионалов. В умении работать сообща — сила и потенциал нашего региона, — заявил Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ.

Дворец дзюдо возведен в Академическом районе. Здание визуально напоминает ворота Тории — один из символов Японии. Его площадь составляет почти 17 тыс. кв. м. Новый комплекс станет площадкой для тренировок и соревнований самого высокого уровня по разным видам единоборств для профессиональных спортсменов и любителей.

В августе 2023 г. Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо примут Международный фестиваль университетского спорта. Соревнования пройдут по 15 видам спорта.

Добавим также, что DK.RU ранее сообщил о выкупе земли в парке РТИ компанией Prinzip — девелопер намерен передать участок городу для строительства спортивных объектов. Речь идет о муниципальной школе бокса и современной академии настольного тенниса.

В Екатеринбурге решили, каким будет «Высоцкий – 2»

Власти Екатеринбурга утвердили проект планировки территории в границах пр. Ленина – ул. Карла Либкнехта – ул. Красноармейская – ул. Малышева. В этом квартале вскоре начнется строительство небоскреба «Высоцкий – 2» по проекту архитектурного бюро «Старт» экс-главного архитектора города Андрея Молокова. Многоэтажка получит название «Парус».

После того как получим Градостроительный план земельного участка, можно будет делать эскизный проект и отправляться на согласование в Москву, — рассказал девелопер проекта Андрей Гавриловский.

Небоскреб будет состоять из многофункционального комплекса с гостиницей, офисы займут в основном первые этажи. На верхних этажах будет работать большой развлекательный центр, предусматривающий шесть бассейнов (три открытых и три закрытых) и рестораны. Сумму, в которую обойдется строительство, Андрей Гавриловский не называет, уточняя, что итоговая стоимость будет зависеть от поставок оборудования и стройматериалов. По предварительным подсчетам, на проект потребуется не менее $150 млн.

Напомним, в октябре 2022 г. Андрей Гавриловский вынес на Градсовет сразу 10 вариантов небоскребов.

Также DK.RU сообщал о планах по строительству двух жилых небоскребов в «Екатеринбург-Сити» на улице Бориса Ельцина. Для этого компании «УГМК-Застройщик» необходимо добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» в «многоэтажную жилую застройку». Проект вынесен на обсуждения. В стеклянных высотках смогут поселиться 1579 человек.

Квартиры в новостройках города станут «умным домом»

Крупный уральский застройщик «Атомстройкомплекс» начал эксперимент по оборудованию квартир в своих новостройках элементами системы «умный дом». В компании рассказали: с разрешения собственников в ряде квартир ЖК 2019 г. постройки установили датчики мониторинга микроклимата. Приборы в круглосуточном автоматическом режиме фиксируют показания по четырем параметрам: температура, влажность, давление и качество воздуха. Наблюдать за изменением показателей специалисты «АТОМа» смогут удаленно.

Большая часть строительных и отделочных материалов имеют в своем составе воду, поэтому после окончания строительства дом еще некоторое время сохнет, излишняя влажность активно испаряется. В первые годы эксплуатации необходимо строго следить за микроклиматом в квартире и поддерживать определенные параметры влажности и температуры, не допуская образования конденсата, — поясняет замдиректора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.

И добавляет: датчики покажут факты резких перепадов температуры в квартире или критичное повышение влажности. Все это даст полную картину о том, в каких условиях происходит эксплуатация жилого помещения.

На следующих этапах эксперимента датчики установят в домах разных годов постройки с иными решениями по вентиляции. Специалисты «АТОМа» рассчитывают объективно оценить и сравнить качество примененных узлов и их реализации, отмечают в компании. В перспективе датчики мониторинга микроклимата могут стать обязательным элементом оснащения квартир.

Компания звезды мирового хоккея построит в городе отель-высотку

Администрация Екатеринбурга утвердила проект планировки территории под апарт-отель в квартале улиц Малышева, 8 Марта, Радищева и Вайнера. «Радиус-2» разместится на участке в 7,66 га. Площадь гостиницы составит не более 27 тыс. кв. м. В 30-этажном здании будет 395 номеров. Срок реализации проекта — 2030 год. Инвестором «Радиуса-2» выступает ООО «АЛМИ». Учредители компании — предприниматель Александр Трунтаев и хоккеист Павел Дацюк. Напомним, Градсовет рассматривал проект гостиницы несколько лет назад, после завершения строительства первой части комплекса Radius Central House. Тогда он был 24-этажным, в гостинице было предусмотрено 227 номеров. Больше 8 тыс. кв. м площадей планировалось сдавать в аренду под офисы.

Минувшей осенью стало известно, что администрация Екатеринбурга согласовала компании «Радиус Девелопмент» (50% принадлежит Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву) строительство гостиничного комплекса на берегу Исети. Она приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г.

Молодые уральцы ищут свежие идеи для крупного бизнеса

В Уральском федеральном университете прошел хакатон «Гуманитарная инициатива – 2023». На протяжении трех дней студенты разрабатывали свои идеи для заданий, которые им выдали представители работодателей. В частности, застройщик «Атомстройкомплекс» предложил создать универсальный вариант контейнерной площадки для раздельного сбора мусора в ЖК. Акцент был сделан на высокой стоимости существующих решений, поэтому идеи должны были быть эффективными и рациональными, рассказали в «АТОМе».

Наши проекты непрерывно совершенствуются. Вопрос сбора и переработки отходов тоже ждет преобразований. Мы внедряем технологии раздельного сбора отходов — в комплексе «Огни Екатеринбурга», например, тестируем систему умной сортировки мусора для дальнейшей переработки. Мы открыты к инициативам молодого поколения и всегда внимательно изучаем их свежие идеи, — комментирует креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.

Топ-менеджер отметил, что многие кейсы, представленные студентами, оказались на высоком уровне — некоторые идеи застройщик может взять в работу.

Добавим, что хакатон — интеллектуальная площадка УрФУ для поиска новых решений. В этом проекте «Атомстройкомплекс» принимает участие второй год подряд. Параллельно девелопер в течение многих лет сотрудничает с профильными учебными заведениями Екатеринбурга: студенты строительных специальностей регулярно посещают объекты и производственные предприятия компании с экскурсиями, приходят на практику.

Кроме того, «АТОМ» занимается созданием пространств для общения горожан, в том числе молодежи, в рамках своих проектов. Так, на базе соседского центра в ЖК «NOVA Park» на границе Академического района и Широкой речки открылось общественное пространство для творчества и досуга.

Городу нужны счастливые активные жители. Надеемся, что площадки для общения, которые мы закладываем в своих проектах, помогут создавать прочный фундамент гармоничных отношений между людьми, — резюмирует Никита Харисов.

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В Москве резко вырос объем непроданного жилья

Объем строящегося непроданного жилья в Москве составил 10 млн кв. м из общего объема в 16,2 млн кв. м, пишет РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ». Для распродажи этих объемов необходимо от 2,5 до 3,3 года — если рынок не будет пополняться новым предложением. От общего объема строящегося жилья в столице примерно половина приходится на проекты бизнес- и элитного класса. В них продано 2,8 млн кв. м из 7,9 млн, не реализованы 3,7 млн кв. м (47% от строящегося жилья), продажи 1,3 млн кв. м пока не открыты.

Если посмотреть по доле нераспроданного жилья, то в бизнес-классе и элитном сегменте она гораздо выше. Это связано с тем, что жилье здесь дороже: цена за квадратный метр превышает 500 тыс. руб., — сказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Кроме того, на дорогое жилье сложнее оформить ипотеку, и все это приводит к тому, что на рынке формируется нехватка квартир по адекватным ценам, а в бизнес-классе довольно большой объем предложения.

При этом в ЦИАН оценивают объем рынка новостроек в Москве выше в связи с другой методикой подсчета — 23,2 млн кв. м. В активном предложении покупателям находится 3,8 млн кв. м, в запасах застройщиков — 8,7 млн кв. м. Объем свободных лотов в Москве оценивается в 11,8 млн кв. м, при нынешних темпах реализации они могут быть проданы за 3,3 года, подсчитал глава «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. В апреле 2022 г. этот показатель в Москве составлял два года.

Впрочем, увеличение сроков продаж нельзя считать однозначно негативным явлением, полагает он: даже если срок сократится до года-полутора лет, то лишь вследствие дефицита предложения, что повлечет за собой больше негативных последствий, полагает эксперт.

Уральские промышленники наградили топа крупного девелопера

Президент Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский наградил директора по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галину Хабарову. За высокий профессионализм, многолетнее активное сотрудничество и содействие в реализации уставных целей СОСПП топ-менеджера отметили почетной грамотой — в рамках общего годового собрания участников Союза в Нижнем Тагиле.

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей — это 70% экономики региона. Все крупнейшие предприятия области, в том числе «Атомстройкомплекс», сегодня являются членами союза. СОСПП зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, на которой удается решать стратегические задачи региона путем выстраивания взаимодействия между бизнесом и властью, — прокомментировала Галина Хабарова.

И добавила: в рамках мероприятий СОСПП идет масштабная работа по привлечению в стройсферу профессиональных кадров и повышению престижа строительных специальностей. В частности, предложено расширить географию предприятий-участников федерального проекта «Профессионалитет» и дать возможность жителям разных городов получать качественное образование и шанс трудоустроиться в крупные компании региона.

Отметим, что проект подразумевает финансовое и экспертное участие бизнеса в целевой подготовке кадров, «Атомстройкомплекс» стал ключевым участником образовательно-индустриального кластера в рамках «Профессионалитета». В этом году на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства стартует подготовка строителей под запрос компании и при ее участии в практической части обучения.

Добавим также, что главной темой общего годового собрания СОСПП в 2023 г. стала роль уральской промышленности в развитии экономики страны, перспективы развития импортозамещения и государственной поддержки предприятий региона. В дискуссии приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и др.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»