«Наш город всегда был самобытным, здесь строители воплощают самые передовые идеи»

Валерий Ананьев — о том, почему сосредоточил мощности своей компании в Екатеринбурге и что нужно для комплексной работы застройщиков по его преображению.

За последние 30 лет столица Среднего Урала заметно изменилась, без сомнения, в лучшую сторону. DK.RU подготовил спецпроект, посвященный 300-летию Екатеринбурга. Его героями стали люди, причастные к преображению города: те, кто формировал его среду и бизнес-климат. Известные бизнесмены рассказали, что значит для них Екатеринбург, как он изменился за последние десятилетия, и почему они остаются здесь, даже если где-то в другом месте им предлагают невероятные перспективы.

Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ:

— 28 лет назад мы основали в Екатеринбурге одну из первых на Урале частных строительных компаний — «Атомстройкомплекс». Нами двигало искреннее желание строить в родном городе вместо одинаковых, порядком надоевших всем панельных домов дома по индивидуальным проектам, чтобы дать нашим людям возможность жить в комфортном, просторном, разном жилье.

Мы хотели изменить архитектуру, чтобы она изменила нашу жизнь, позволила реализовывать свои собственные сценарии, привнесла бы новые идеи и возможности — и нам это удалось.

Здесь, в Екатеринбурге, мы построили свои заводы, дали региону новые технологии и новые рабочие места. Здесь мы создали строительное предприятие полного цикла, включающее все звенья девелоперского процесса – от проектирования и производства до строительства и эксплуатации, чтобы досконально контролировать качество реализации своих идей. Мы сосредоточили в Екатеринбурге и Свердловской области все свои мощности и именно здесь видим свое будущее.

Наш город всегда был самобытным, с сильной и смелой градостроительной политикой. Когда мы основывали нашу компанию 28 лет назад, строительная отрасль претерпевала радикальные изменения. На смену советской плановой экономике пришла рыночная, была заново выстроена структура управления градостроительными процессами, в нашем регионе появились новые технологии строительства и новые строительные материалы, откорректировались законы и нормы.

За эти годы всем градостроительным сообществом была проделана колоссальная работа, а Екатеринбург вошел в число наиболее интересных для жизни и работы российских городов. Самый главный результат, на мой взгляд, — то, что мы научились работать слаженно, объединять усилия и сообща решать нерядовые, масштабные задачи.

Задачи, которые сегодня сообща решают власть и бизнес — комплексное обновление городской ткани, развитие социальной инфраструктуры, сохранение и приспособление к современным нуждам объектов историко-культурного наследия. В регион привлекается колоссальный объем финансирования, инициируются проекты государственно-частного партнерства — чтобы строить знаковые объекты инфраструктуры, которые станут мощными драйверами развития территории. В свою очередь, именно уверенность в профессионализме, опыте и ответственности наших строителей позволяет начинать флагманские проекты и строить далеко идущие планы.

Я считаю, что грамотное планирование и прозрачность условий совместной работы — залог успешного развития города в будущем. Объединив в одной программе сроком на 5–10 лет интересы разных участников градостроительного процесса, распределив обязательства и консолидировав источники финансирования, мы сможем выстроить системную работу по комплексному преображению Екатеринбурга, в результате чего выиграют все — и бизнес, и власть, и жители.

Ранее в проекте >>>

Андрей Белкин, директор Клинического института мозга: «Тюмень — нувориш. Екатеринбург же «замшелый», но гордый, потому что у него есть история»

Олег Шиловских, генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»: «В Екатеринбурге все движется и созданы условия для развития бизнеса»

Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы Синара: «Не раз представлялась возможность переехать, но в Екатеринбурге — особый градус жизни»

Андрей Бриль, глава «Корин Холдинга»: «Чего Екатеринбургу не хватает? Еще миллионов пяти жителей»