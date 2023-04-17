В квартале «Екатеринбург-Сити» планируется строительство двух жилых небоскребов

Проект выставлен на обсуждение. Согласно ему, здесь сможет поселиться 1,5 тыс. человек. Компания «УГМК-Застройщик» предоставила актуальные рендеры.

В «Екатеринбург-Сити» планируется строительство двух жилых высоток на улице Бориса Ельцина. Для этого застройщику необходимо добиться смены назначения земли с «общественно-деловой зоны» в «многоэтажную жилую застройку». Проект вынесен на обсуждения. Это будут два 48-этажных небоскреба на 6-этажном стилобате. В стеклянных высотках смогут поселиться 1579 человек.

Девелопером выступает компания «УГМК-Застройщик». По информации подрядчика, который занимается проектированием, это «Ар Проект», небоскребы будут представлять из себя стеклянные призмы. На верхних частях башен запроектированы террасы — для общего и частного использования. Информацию об этом DK.RU подтвердили в «УГМК-Застройщик».

Жилая площадь башен по проекту составляет 63 тыс. 157 кв. м, также в них предусмотрены места под магазины, фитнес-центр и детский развлекательный центр, парковка на 1850 машино-мест.

Напомним, ранее мы уже писали о стандартах строительства «УГМК-Застройщик»: какие школы и детские сады появятся в проектах девелопера, почему в ЖК нужны фитнес-клубы и рестораны, управляемые девелопером.

Квартал «Екатеринбург-Сити» разместился в границах ул. Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. К 2033 г. там должно появиться 340 тыс. кв. м недвижимости, половина из которой будет жилой. Всего в реконцепцию «Екатеринбург-Сити» УГМК вложит 50 млрд руб.

Сейчас на территории будущего квартала возводится гастромолл с ресторанами, коворкингом и событийной площадкой. Недавно УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города.

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