УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города

Высотка появится на территории будущего квартала «Екатеринбург-Сити» в районе ул. Челюскинцев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин, Октябрьской Революции.

Компания «Екатеринбург-Сити» (принадлежит УГМК) получила положительное заключение экспертизы на строительство офисного здания в квартале. Об этом сказано в едином государственном реестре заключений.

Будущий небоскреб станет один из трех офисных зданий, которые УГМК планирует возвести вдоль ул. Челюскинцев. В компании рассчитывают в середине февраля получить разрешение на строительство, сразу после чего стартуют работы.

Квартал «Екатеринбург-Сити», напомним, разместится в границах ул. Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. К 2033 г. там должно появиться 340 тыс. кв. м недвижимости, половина из которой будет жилой. Всего в реконцепцию «Екатеринбург-Сити» УГМК вложит 50 млрд руб.

Сейчас на территории будущего квартала возводится гастромолл с ресторанами, коворкингом и событийной площадкой.

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Напомним, также в городе в ближайшее время начнут строить небоскреб неподалеку от БЦ «Высоцкий». Как писал DK.RU, здание разместится в границах ул. Малышева — Карла Либкнехта — пр. Ленина — ул. Красноармейской на участке в 0,35 га. Работа над объектом должна начаться в этом году, завершение строительства намечено на 2027 г.