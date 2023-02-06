Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
70,38
76,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города

УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
Иллюстрация: официальная документация проекта

Высотка появится на территории будущего квартала «Екатеринбург-Сити» в районе ул. Челюскинцев, Бориса Ельцина, Боевых Дружин, Октябрьской Революции.

#НОВОСТИ

Компания «Екатеринбург-Сити» (принадлежит УГМК) получила положительное заключение экспертизы на строительство офисного здания в квартале. Об этом сказано в едином государственном реестре заключений.

Будущий небоскреб станет один из трех офисных зданий, которые УГМК планирует возвести вдоль ул. Челюскинцев. В компании рассчитывают в середине февраля получить разрешение на строительство, сразу после чего стартуют работы.

Квартал «Екатеринбург-Сити», напомним, разместится в границах ул. Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции. К 2033 г. там должно появиться 340 тыс. кв. м недвижимости, половина из которой будет жилой. Всего в реконцепцию «Екатеринбург-Сити» УГМК вложит 50 млрд руб.

Сейчас на территории будущего квартала возводится гастромолл с ресторанами, коворкингом и событийной площадкой.

Ранее на DK.RU: «Бизнес продолжает концентрироваться в центре». Почему Екатеринбург все еще не Нью-Йорк?

Напомним, также в городе в ближайшее время начнут строить небоскреб неподалеку от БЦ «Высоцкий». Как писал DK.RU, здание разместится в границах ул. Малышева — Карла Либкнехта — пр. Ленина — ул. Красноармейской на участке в 0,35 га. Работа над объектом должна начаться в этом году, завершение строительства намечено на 2027 г.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФСербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФ
  • За последние три года туристический рынок Свердловской области недосчитался 818 компанийЗа последние три года туристический рынок Свердловской области недосчитался 818 компаний
  • «Российская продукция уже ничем не уступает западным аналогам, и медики в этом убедились»«Российская продукция уже ничем не уступает западным аналогам, и медики в этом убедились»
  • Девелоперы сократили спрос на землю под строительствоДевелоперы сократили спрос на землю под строительство
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.