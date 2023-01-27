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Андрей Гавриловский приступит к строительству нового небоскреба в Екатеринбурге в 2023 г.

Андрей Гавриловский приступит к строительству нового небоскреба в Екатеринбурге в 2023 г.
Иллюстрация: проектная документация

Городская администрация опубликовала материалы к общественным обсуждениям проекта строительства небоскреба «Высоцкий-2». Пока представлен вариант объемно-пространственного решения застройки участка.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Небоскреб разместится в границах улиц Малышева — Карла Либкнехта — проспекта Ленина — улицы Красноармейской на участке в 0,35 га. Работа над объектом должна начаться в этом году, завершение строительства намечено на 2027 г.

Общая площадь здания составит 49 238 кв. м. В нем будут офисы, гостиница на 340 номеров, апартаменты, рестораны и паркинг. Главный вход предусмотрен с ул. Красноармейской.

Андрей Гавриловский приступит к строительству нового небоскреба в Екатеринбурге в 2023 г. 1

По предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит около $150 млн.

Банкиры рассматривают разные варианты [по финансированию]. Например, кредитовать инвесторов, которые захотят приобрести помещения. Есть местные бизнесмены, готовые вложить деньги в возведение башни. Я разговаривал с одним богатым и уважаемым в городе человеком, у которого офис находится далеко от центра города, и мы договорились, что он станет одним из инвесторов, — ранее заявил Андрей Гавриловский.

Бизнесмен рассчитывает, что, несмотря на кризис, проект будет востребован.

Напомним, что жителям Екатеринбурга предложили выбрать место, которое станет визитной карточкой города. Его изображение будет использоваться при изготовлении промо-продукции к юбилею столицы Урала. В списке — 11 объектов, в том числе небоскреб «Высоцкий».

Опрос проводится на площадке «Активный Екатеринбург».

Как ранее сообщил DK.RU, в 2023 г. начнутся работы над новым залом Филармонии. К его реализации планировали приступить в 2020 г., но сначала помешал ковид, а потом СВО. Глава города Алексей Орлов подтвердил, что в бюджете на 2023 г. заложено 150 млн руб. на проектирование зала.

Автор: Виктория Говорковская
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