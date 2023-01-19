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«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт»

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт»
Иллюстрация: УГМК-Застройщик

Квартира — это инвестиция в образование, если рядом есть хорошая школа. Какой она может быть, если вмешается застройщик? Как изменился рынок недвижимости после 2022 г. — мнение Евгения Мордовина.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#УГМК#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ERID: LjN8KYd74

Спрос, продажи и цены показывали крутые виражи в прошлом году. Рынок отреагировал на это согласно законам капиталистического рынка, считает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Приобретая жилье, люди покупают ближайшее будущее не только себе, но и детям. Поэтому важно, какие рядом школы и детские сады. В одном из проектов «УГМК-Застройщик» — школа с большим концертным залом, которая может выполнять все функции детской филармонии, в другом — учебное заведение для будущих амбициозных лидеров.

DK.RU выяснил что это за школы, какие детские сады появятся в проектах девелопера, почему повезло жителям «Изумрудного бора» и что такое фитнес для мозга.

Как на деятельности вашей компании отразилось то, что случилось в 2022 г.?

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 1Евгений Мордовин:

— У нас каждый год что-то происходит, но того, что произошло в 2022-м, конечно, никто не ожидал. В прошлом году мы увидели, как меняется кривая спроса от мегавысоких показателей в марте до полного падения в апреле и мае. Потом рынок начал восстанавливаться и в сентябре опять повышенная «турбулентность». Сейчас опять восстанавливается…

Свою лепту в состояние рынка внесли слухи об отмене льготной ипотеки. Они подогрели спрос, но незначительно. Дело в том, что когда человек уже принял решение по покупке квартиры, он ищет варианты получше и подешевле, и ипотека в этом помогает.

Но в ситуации, когда никто в принципе не может сказать — будет он покупать или нет, льготная ипотека значительной роли не играет. В этом году люди отказывались от сделок, потому что жилье в какой-то момент стало не самым главным, на первый план вышли другие задачи.

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 2

ЖК «Макаровский»

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 3

ЖК «Нагорный»

Объективно спрос снизился. Мы видим это по количеству реальных сделок. Если брать по году, то он снизился на 20%. На самом деле это много. На ситуацию со спросом наложился гигантский объем предложения, который вывели девелоперы в 2022 г., завершив те проекты, которые стартовали в 2020-2021 гг. В итоге на начало 2023 г. мы получили аналитику о том, что около 50% квартир в новостройках не продано.

Падение спроса и увеличение предложения — это классический капитализм. В данной ситуации для нас главное, что рынок не рухнул, что никто не забился в истерике, не остановил стройки и не начал демпинговать. Мы стремимся создавать уникальный продукт, который востребован в любое время.

Спрос снизился, но, тем не менее, он есть. В ноябре даже увеличился. Нельзя сказать, что грандиозно: чтобы люди сметали все, такого, конечно, нет. Можно сказать, что спрос оживился и люди стали покупать квартиры более осознанно.

Турбулентность рынка внесла коррективы в выполнении задач 2022 г. и в планы на 2023 г.?

— Мы все планы выполнили и год закрыли, как и планировали: все объекты достроили, ничего не остановили. Запустили те стройки, которые хотели запустить. Это ЖК «Нагорный» на территории завода Уралкабель, три жилых дома в «Изумрудном бору». Завершили проектирование двух жилых башен и офисного центра в «Екатеринбург-Сити». В этом году мы их выведем на рынок в продажу.

Мы продолжаем строительство жилого района «Изумрудный бор». Его облик заметно меняется с каждым годом — появляются новые дома. Весной запустим уже пятый этап проекта. Уже сейчас это красивый современный район с медиаэкранами, с ТРЦ VEER Mall, и мы его продолжаем развивать.

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 4

ЖР «Изумрудный бор»

В августе состоялся запуск трамвайной линии, которая проходит прямо через территорию ЖР «Изумрудный бор». Теперь наши резиденты могут за 5 минут добраться до метро «Проспект Космонавтов» и за 15 минут до Верхней Пышмы.

В следующем году также сдаем премиальные проекты «На Октябрьской» и Клубный дом «На Хохрякова». Также планируем завершить строительство пятой очереди ЖК «Макаровский». Она маленькая — там всего 59 квартир, и они все уже забронированы.

Планы на следующий год не меняем. У нас небольшая доля рынка — порядка 5%. Это жилье высокого уровня. Мы уверены, что эти свои 5% на рынке мы получим.

Да, вы уже рассказали DK.RU о фитнес-центрах и ресторанах, которые строите в каждом из своих ЖК …

— Это наш стандарт, да, также к нему относится и то, что во всех жилых комплексах должны быть школы и детские сады. Там, где не получается построить государственную школу или детский сад, строим частную. Например, сейчас мы строим филиал детского сада «Мир открытий» в ЖК «Нагорный», такой же, как в «Макаровском», который будет управляться нами.

Как устроены детские сады от УГМК-Застройщик, может быть есть какие-то принципиальные отличия от обычных дошкольных учреждений?

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 5Ольга Кондратьева, детский центр «МИР ОТКРЫТИЙ»

— Детский сад ЖК «Макаровский» расположен в здании бывшей лаборатории Симановской мельницы. Это здание культурного наследия регионального значения. Нашей задачей является ответственное и бережное отношение к зданию с исторической судьбой.

Я считаю, что нам вместе с «УГМК-Застройщик» удалось гармонично и деликатно выстроить с ним «новые отношения», создав внутри необыкновенное современное, функциональное пространство, отвечающее запросу развития детей нового поколения.

Смелый проект дизайнеров ООО «ВудМарка» и «УГМК-застройщик» позволил нам реализовать свою мечту: двухуровневое игровое пространство, мягкая цветовая гамма, теплое дерево пола, гармония пропорций в интерьере призваны помочь детям в развитии воображения и эстетического вкуса. Среда, созданная в Детском центре, окутана психолого-эмоциональной заботой, выражающейся в уважительном отношении к личному пространству малыша. Даже прогулочная территория организована нестандартно.

Мы отказались от концепции единой игровой зоны, разделив территорию по видам деятельности ребенка: здесь есть игровая, познавательная, двигательная, музыкальная зоны, мини-парк растений и даже «Поляна переговоров».

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 6

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 7

«МИР ОТКРЫТИЙ» — детский центр больших возможностей для каждого ребенка. Мы не предоставляем детям готовые решения. Ребенок всегда в поиске, в творчестве. Он может создавать, исследовать, сомневаться, искать пути решения. Важен выбор самого ребенка, его голос, его позиция, его самовыражение и при этом ответственность. Задача взрослых в нашем центре направлять, действовать от голоса ребенка и быть для него другом, помощником или тьютором…  Благодаря такому подходу в «МИРЕ ОТКРЫТИЙ» царит атмосфера доверия, семейности, глубоких смыслов и ценностей.

Школа для многих семей одна из основных причин выбора нового места жительства. Люди хотят или уже престижную гимназию или школу с нужным для ребенка уклоном… Какая школа будет в «Изумрудном бору»?

Евгений Мордовин:

— Школа в «Изумрудном бору» будет рассчитана на 1100 мест. Это будет не типовое здание и не совсем обычное учебное заведение, а специализированное — с углубленным изучением предметов культурно-эстетического спектра. Прототипом стала гимназия «Арт-Этюд». Здание, которое соответствовало бы всем требованиям такой школы, мы проектировали больше года. Мы прошли государственную экспертизу, а сам проект передан городу.

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 8Анастасия Семенова, директор гимназии «Арт-Этюд»

— Помимо общеобразовательной функции, мы, а именно наша гимназия «Арт-Этюд», можем выполнять функцию детской филармонии. Потому что у нас есть для этого образовательные направления на достаточно высоком уровне. Мы реализуем предпрофессиональные программы в области искусства.

У нас есть музыкальное отделение. Здесь есть фольклор, джаз, рок, бардовская песня. Мы обучаем игре на всех инструментах классического оркестра. У нас есть духовой оркестр под руководством заслуженного артиста России Александра Павлова. Сейчас открываем новое направление — театр.

Мы и так проводим фестивали фольклорного искусства, английской песни, конкурсы для музыкантов. Ставим мюзиклы, спектакли, огромные шоу. У нас очень много концертных коллективов, в них участвует больше сотни детей. Только на отделении хореографии обучается где-то 70 человек, плюс оркестры — духовой, камерный ансамбль (струнники), джазовые коллективы, эстрадные коллективы, сольные вокалисты.

Как это все помещается в одном здании школы?

— Пока никак. У нас несколько зданий, и дети в сопровождении взрослых курсируют от одного к другому. Концертные залы мы снимаем под каждое мероприятие разные. Но вот в новой школе в «Изумрудном бору» это все будет в одном помещении.

Все, что есть у нас, заложено в проект этой новой школы, включая помещение для занятия керамикой с печами для обжига. И помещения под спортивные секции. Понимаете, здесь практически каждому ребенку можно будет подобрать дополнительное образование по вкусу. И один из основных ее плюсов — там запроектирован настоящий концертный зал.

Нам выделяется 600 бюджетных мест в этой школе для дополнительного образования. Когда она откроется, туда переедет наша старшая школа, плюс детям не придется ходить на кружки в другие здания.

Важно, что отделение дополнительного образования работает не только для тех, кто учится в нашей школе, но для всех детей микрорайона. В новой школе этот принцип открытости сохранится. Плюс школа разгрузит три близлежащие. Дело в том, что они работают в две смены, а это не совсем правильно, дети должны учиться по утрам.

Чем еще хороша наша школа — у нас обучение организовано так, что дети проводят здесь весь рабочий день родителей — с утра до вечера, как в детском саду. В начальной школе это распространяется на всех детей. У нас есть тьюторы или наставники — это педагоги, которые планируют и организовывают досуг для детей, также они сопровождают их на занятия по программам допобразования.

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 9

Проект новой школы «Арт-Этюд» сделан с учетом всех потребностей, всех современных требований к тому, чтобы детям было комфортно. Там запланированы игровые, отдельные площадки для прогулок, огромная зона для спортивных уличных площадок. Мне особенно нравится, что проектировщики использовали природную особенность этой местности — а она имеет возвышенности, небольшие горы — для создания амфитеатра на улице.

Чем отличаются частные школы от государственных в плане оснащения или архитектуры?

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 10Андрей Мартьянов, директор гимназии №212 «Екатеринбург-Париж»

— Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж» успешно работает с 2008 г. Проект создания Гимназии инициирован ОАО «УГМК» и поддержан Администрацией г. Екатеринбурга.

Гимназия обладает репутацией лучшей частной школы Екатеринбурга и высоким уровнем востребованности у родителей. Родители ценят в Гимназии комфорт и безопасность, великолепные условия и современную лабораторную базу, качественное образование и индивидуальный подход к их детям.

Гимназия имеет государственную лицензию и аккредитацию, что подтверждает высокий уровень качества образования. Ежегодно Гимназия обучает 280 учащихся с 1 по 11 класс, в классах от 8 до 17 учащихся. Гимназия № 212 — это школа полного дня. Двери Гимназии открыты с 8:00 утра до 19:00 вечера.

В Гимназии успешно реализуются программы углубленного изучения иностранных языков, ведется подготовка к международным экзаменам. Старшие классы обучаются по программе социально-экономического профиля с углубленным изучением экономики и математики.

Серьезную часть школьной жизни занимает дополнительное образование. Среди кружков танцы и театральная студия, занятия по вокалу и шахматный клуб, кружок робототехники и секция настольного тенниса, над которой шефствует Клуб настольного тенниса УГМК.

Выпускники Гимназии успешно поступают в ведущие университеты России и мира, среди которых МГИМО, МГСУ (МИСИ), РАНХИГС, УрФУ, университеты Чехии, Германии, Швейцарии, Ирландии. Гимназия вносит свой вклад в развитие системы образования региона: вместе с Фондом «Достойным лучшее» и Уральским федеральным университетом является организатором уникального образовательного проекта для школьников «Уральская научно-исследовательская лаборатория» (УниЛАБ), который охватывает 200 старшеклассников из 23 городов Урала.

В планах Гимназии увеличение контингента учащихся, строительство и открытие отдельной площадки для старших классов, на базе которой в полной мере будет развитие профильного образования (гуманитарного и технического), проведение предпрофессиональной подготовки, научно-исследовательской и олимпиадной работы.

Планируете ли в дальнейшем строительство подобных частных школ?

Евгений Мордовин:

— Хотелось бы построить частную школу в Екатеринбург-Сити. А вот какая она должна быть — над этим мы сейчас думаем. У нас по новому проекту планировки в рамках делового квартала есть небольшой земельный участок. Если там строить школу, она получится человек на 300, не больше. Я думаю, что муниципальному образованию это не будет интересно. 

Мы сами сейчас приступили к эскизному проекту, и если он всех устроит, то приступим к проектированию и началу строительства уже в следующем году. Школа должна быть уникальная с высочайшим уровнем преподавания, рассчитанная на старшие классы — от 6 до 11-го. Чтобы дети, точнее, уже подростки, понимали, что учатся в особой престижной школе и ставили бы себе соответствующие высокие планки на будущее. А высочайший уровень образования позволит поступать в самые престижные вузы.

Какие услуги формата «у дома», на ваш взгляд, наиболее востребованы?

Евгений Мордовин:

— В настоящее время очень востребованы поликлиники. Удобно, что получить медицинскую помощь можно, не покидая двора собственного дома.

В июле мы открыли семейный медицинский центр — клинику в ЖР «Изумрудный бор» с большим количеством услуг. Но, конечно, она работает не только для жителей одного жилого комплекса. Сюда удобно приезжать всем жителям северной части Екатеринбурга — Верхней Пышмы, Эльмаша и Уралмаша. У них появилась возможность получать квалифицированную медицинскую помощь вблизи от дома. Но жителям «Изумрудного бора», конечно, повезло больше всех.

Немного раньше, в апреле прошлого года, мы открыли Центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье» в ЖК «Макаровский». Эта клиника уникальна для Урала: впервые в одном пространстве представлены 24 передовые технологии со всего мира для развития и реабилитации когнитивных способностей, таких как внимание, восприятие, речь, интеллект.

В 2023 г. планируем открытие современной медицинской клиники «УГМК-Здоровье» в ЖК «Нагорный».

Сейчас в Екатеринбурге много частных клиник, в чем особенность тех, которые строит УГМК? Также интересно, с какими заболеваниями или проблемами можно обращаться в Центр когнитивных технологий?

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 11Михаил Скляр, генеральный директор клиники «УГМК-Здоровье»

— Такие поликлиники, как в ЖР «Изумрудный бор», пользуются большой популярностью. Это удобно для семей, ведь здесь принимают и детей, и взрослых.

Под одной крышей мы собрали всех основных специалистов: терапевтов, педиатров, неврологов, гастроэнтерологов, ЛОР-врачей, кардиологов, гинекологов, хирургов, офтальмологов, дерматологов. 

Кроме врачебных приемов, в поликлинике есть современный диагностический блок: кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии.

Также для удобства жителей здесь расположены процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы, и кабинет вакцинопрофилактики.

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 12

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 13

И, конечно, неизменный спутник наших поликлиник — аптеки «УГМК-Фарм», где можно сразу купить все необходимые медикаменты.

Иной формат у клиники, расположенной в ЖК «Макаровский». Кроме привычного приема терапевта, кабинета для сдачи анализов и аптеки, здесь расположился Центр когнитивных технологий.

Когнитивные технологии — по сути, фитнес для мозга. И если в привычных финтес-центрах качают мышцы, то при помощи наших специализированных методик можно улучшить память, внимание, мелкую моторику, пространственное ориентирование. Это особенно важно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также взрослых для восстановления после травм и инсультов.

Кроме того, когнитивные технологии помогают добиться больших результатов в спорте, развивать стрессоустойчивость, повышать работоспособность и самоорганизацию, профилактировать возрастные изменения. Эти технологии качественно меняют жизнь взрослых и детей.

Девелоперы стараются спроектировать свои ЖК так, чтобы они были максимально эргономичными, закладывая в проекты помещения для мытья лап животным, амфитеатры и другие интересные и необычные территории общего пользования. А какие новшества в этом смысле предлагаете покупателям вы?

Евгений Мордовин:

— Мы большое внимание уделяем эргономике, чтобы можно было реализовать разные жизненные сценарии. Наши резиденты не делают перепланировки — все уже продумано до мелочей. А если возникнет потребность внести изменения эксклюзивно под себя, у нас есть такая функция — бесплатная перепланировка квартиры на стадии строительства. Нам это дает очень важную компетенцию — понять, чего люди на самом деле хотят. Планируя квартиры по индивидуальному запросу, мы понимаем их потребности — и закладываем в будущие проекты.

Мы активно внедряем и разные продуктовые фишки. Например, делаем колясочные так, что в них можно попадать прямо с улицы через автоматические двери. У нас в подъездах комфортные оборудованные туалетные комнаты. Ребенок может зайти с улицы помыть руки: не надо бежать до квартиры, после того как поел мороженое. Хотя сейчас уже думаем о том, как реализовать возможность помыть руки прямо на территории двора, чтобы не было потребности идти и до подъезда

В теплых паркингах для резидентов предусмотрены продуктовые тележки. Это очень удобно. Загрузил из машины все в тележку и довез до своей квартиры, а специалисты управляющей компании заберут ее самостоятельно.

Во дворах есть шезлонги, где можно отдохнуть и позагорать. А в «Макаровском» предусмотрен летний душ прямо на территории двора.

И, конечно, стоит добавить, что во всех наших проектах жилых комплексов есть фитнес-центры с бассейном, которые управляются федеральными операторами, лидерами рынка фитнес-индустрии. Кроме того, в каждом нашем ЖК есть рестораны, медицинские центры и магазины.

А есть в проекте что-то из новенького, чего еще не было ни в одном вашем ЖК?

— Из новенького — мы хотим начать делать детские игровые комнаты в жилых комплексах. Начали с того, что стали проектировать большие холлы в подъездах с зонами ожидания — с диванами, телевизорами, все это сейчас есть в «Макаровском» и «Нагорном».

Это стало очень востребовано подростками. Мы подумали, что нам надо предусмотреть в следующих проектах отдельную комнату в холле для детей, с телевизором и компьютерными играми. Пусть играют или смотрят развивающие детские программы в планшетах, но главное — общаются.

Также в наших новых проектах в холлах первого этажа появятся небольшие фитнес-студии — 100 кв. м, чтобы для занятий спортом резидентам достаточно было просто спуститься на первый этаж. Есть идея сделать небольшие СПА-зоны с сауной, которые будут доступны для резидентов ЖК по предварительному бронированию.

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 14

«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт» 15

В этом году мы заказали мощное исследование по оценке потребительских качеств жилых комплексов. Пригласили компанию Сергея Разуваева GMK. Нам не все равно, как именно улучшать продукт, но архитекторы видят одно, эксперты — другое, а потребители — третье. Нам важно мнение именно потребителей.

Есть ли уже у этого исследования какие-нибудь интересные или непредсказуемые для вас результаты?

— Оказалось, что людям в бизнес-классе не так важно создание коммерческой инфраструктуры в ЖК. Им в большей степени нужны зеленые дворы, безопасность, парковки, фасады, музыка. Для нас узнать это было важно, хоть и неожиданно.

Мы всегда были нацелены на то, чтобы сделать свой продукт лучшим. У нас локации трофейные. Мы хотим, чтобы в этих локациях и жилье было не рядовое, а уникальное, комфортное, востребованное.

Самая ценная награда для нас — это наши покупатели, то, что у нас по-прежнему на момент сдачи домов все квартиры проданы. Это самое главное. Это означает доверие, значит, мы слышим и понимаем наших покупателей.

Читайте также на DK.RU: «Мы не намерены снижать заданные стандарты ни на одном из наших объектов».

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Автор: Татьяна Юстус
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