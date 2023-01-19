«Трофейные локации — трофейное жилье. Мы всегда нацелены на самый лучший продукт»

Квартира — это инвестиция в образование, если рядом есть хорошая школа. Какой она может быть, если вмешается застройщик? Как изменился рынок недвижимости после 2022 г. — мнение Евгения Мордовина.

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Спрос, продажи и цены показывали крутые виражи в прошлом году. Рынок отреагировал на это согласно законам капиталистического рынка, считает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Приобретая жилье, люди покупают ближайшее будущее не только себе, но и детям. Поэтому важно, какие рядом школы и детские сады. В одном из проектов «УГМК-Застройщик» — школа с большим концертным залом, которая может выполнять все функции детской филармонии, в другом — учебное заведение для будущих амбициозных лидеров.

DK.RU выяснил что это за школы, какие детские сады появятся в проектах девелопера, почему повезло жителям «Изумрудного бора» и что такое фитнес для мозга.

Как на деятельности вашей компании отразилось то, что случилось в 2022 г.?

Евгений Мордовин:

— У нас каждый год что-то происходит, но того, что произошло в 2022-м, конечно, никто не ожидал. В прошлом году мы увидели, как меняется кривая спроса от мегавысоких показателей в марте до полного падения в апреле и мае. Потом рынок начал восстанавливаться и в сентябре опять повышенная «турбулентность». Сейчас опять восстанавливается…

Свою лепту в состояние рынка внесли слухи об отмене льготной ипотеки. Они подогрели спрос, но незначительно. Дело в том, что когда человек уже принял решение по покупке квартиры, он ищет варианты получше и подешевле, и ипотека в этом помогает.

Но в ситуации, когда никто в принципе не может сказать — будет он покупать или нет, льготная ипотека значительной роли не играет. В этом году люди отказывались от сделок, потому что жилье в какой-то момент стало не самым главным, на первый план вышли другие задачи.

ЖК «Макаровский»

ЖК «Нагорный»

Объективно спрос снизился. Мы видим это по количеству реальных сделок. Если брать по году, то он снизился на 20%. На самом деле это много. На ситуацию со спросом наложился гигантский объем предложения, который вывели девелоперы в 2022 г., завершив те проекты, которые стартовали в 2020-2021 гг. В итоге на начало 2023 г. мы получили аналитику о том, что около 50% квартир в новостройках не продано.

Падение спроса и увеличение предложения — это классический капитализм. В данной ситуации для нас главное, что рынок не рухнул, что никто не забился в истерике, не остановил стройки и не начал демпинговать. Мы стремимся создавать уникальный продукт, который востребован в любое время.

Спрос снизился, но, тем не менее, он есть. В ноябре даже увеличился. Нельзя сказать, что грандиозно: чтобы люди сметали все, такого, конечно, нет. Можно сказать, что спрос оживился и люди стали покупать квартиры более осознанно.

Турбулентность рынка внесла коррективы в выполнении задач 2022 г. и в планы на 2023 г.?

— Мы все планы выполнили и год закрыли, как и планировали: все объекты достроили, ничего не остановили. Запустили те стройки, которые хотели запустить. Это ЖК «Нагорный» на территории завода Уралкабель, три жилых дома в «Изумрудном бору». Завершили проектирование двух жилых башен и офисного центра в «Екатеринбург-Сити». В этом году мы их выведем на рынок в продажу.

Мы продолжаем строительство жилого района «Изумрудный бор». Его облик заметно меняется с каждым годом — появляются новые дома. Весной запустим уже пятый этап проекта. Уже сейчас это красивый современный район с медиаэкранами, с ТРЦ VEER Mall, и мы его продолжаем развивать.

ЖР «Изумрудный бор»

В августе состоялся запуск трамвайной линии, которая проходит прямо через территорию ЖР «Изумрудный бор». Теперь наши резиденты могут за 5 минут добраться до метро «Проспект Космонавтов» и за 15 минут до Верхней Пышмы.

В следующем году также сдаем премиальные проекты «На Октябрьской» и Клубный дом «На Хохрякова». Также планируем завершить строительство пятой очереди ЖК «Макаровский». Она маленькая — там всего 59 квартир, и они все уже забронированы.

Планы на следующий год не меняем. У нас небольшая доля рынка — порядка 5%. Это жилье высокого уровня. Мы уверены, что эти свои 5% на рынке мы получим.

Да, вы уже рассказали DK.RU о фитнес-центрах и ресторанах, которые строите в каждом из своих ЖК …

— Это наш стандарт, да, также к нему относится и то, что во всех жилых комплексах должны быть школы и детские сады. Там, где не получается построить государственную школу или детский сад, строим частную. Например, сейчас мы строим филиал детского сада «Мир открытий» в ЖК «Нагорный», такой же, как в «Макаровском», который будет управляться нами.

Как устроены детские сады от УГМК-Застройщик, может быть есть какие-то принципиальные отличия от обычных дошкольных учреждений?

Ольга Кондратьева, детский центр «МИР ОТКРЫТИЙ»

— Детский сад ЖК «Макаровский» расположен в здании бывшей лаборатории Симановской мельницы. Это здание культурного наследия регионального значения. Нашей задачей является ответственное и бережное отношение к зданию с исторической судьбой.

Я считаю, что нам вместе с «УГМК-Застройщик» удалось гармонично и деликатно выстроить с ним «новые отношения», создав внутри необыкновенное современное, функциональное пространство, отвечающее запросу развития детей нового поколения.

Смелый проект дизайнеров ООО «ВудМарка» и «УГМК-застройщик» позволил нам реализовать свою мечту: двухуровневое игровое пространство, мягкая цветовая гамма, теплое дерево пола, гармония пропорций в интерьере призваны помочь детям в развитии воображения и эстетического вкуса. Среда, созданная в Детском центре, окутана психолого-эмоциональной заботой, выражающейся в уважительном отношении к личному пространству малыша. Даже прогулочная территория организована нестандартно.

Мы отказались от концепции единой игровой зоны, разделив территорию по видам деятельности ребенка: здесь есть игровая, познавательная, двигательная, музыкальная зоны, мини-парк растений и даже «Поляна переговоров».

«МИР ОТКРЫТИЙ» — детский центр больших возможностей для каждого ребенка. Мы не предоставляем детям готовые решения. Ребенок всегда в поиске, в творчестве. Он может создавать, исследовать, сомневаться, искать пути решения. Важен выбор самого ребенка, его голос, его позиция, его самовыражение и при этом ответственность. Задача взрослых в нашем центре направлять, действовать от голоса ребенка и быть для него другом, помощником или тьютором… Благодаря такому подходу в «МИРЕ ОТКРЫТИЙ» царит атмосфера доверия, семейности, глубоких смыслов и ценностей.

Школа для многих семей — одна из основных причин выбора нового места жительства. Люди хотят или уже престижную гимназию или школу с нужным для ребенка уклоном… Какая школа будет в «Изумрудном бору»?

Евгений Мордовин:

— Школа в «Изумрудном бору» будет рассчитана на 1100 мест. Это будет не типовое здание и не совсем обычное учебное заведение, а специализированное — с углубленным изучением предметов культурно-эстетического спектра. Прототипом стала гимназия «Арт-Этюд». Здание, которое соответствовало бы всем требованиям такой школы, мы проектировали больше года. Мы прошли государственную экспертизу, а сам проект передан городу.

Анастасия Семенова, директор гимназии «Арт-Этюд»

— Помимо общеобразовательной функции, мы, а именно наша гимназия «Арт-Этюд», можем выполнять функцию детской филармонии. Потому что у нас есть для этого образовательные направления на достаточно высоком уровне. Мы реализуем предпрофессиональные программы в области искусства.

У нас есть музыкальное отделение. Здесь есть фольклор, джаз, рок, бардовская песня. Мы обучаем игре на всех инструментах классического оркестра. У нас есть духовой оркестр под руководством заслуженного артиста России Александра Павлова. Сейчас открываем новое направление — театр.

Мы и так проводим фестивали фольклорного искусства, английской песни, конкурсы для музыкантов. Ставим мюзиклы, спектакли, огромные шоу. У нас очень много концертных коллективов, в них участвует больше сотни детей. Только на отделении хореографии обучается где-то 70 человек, плюс оркестры — духовой, камерный ансамбль (струнники), джазовые коллективы, эстрадные коллективы, сольные вокалисты.

Как это все помещается в одном здании школы?

— Пока никак. У нас несколько зданий, и дети в сопровождении взрослых курсируют от одного к другому. Концертные залы мы снимаем под каждое мероприятие разные. Но вот в новой школе в «Изумрудном бору» это все будет в одном помещении.

Все, что есть у нас, заложено в проект этой новой школы, включая помещение для занятия керамикой с печами для обжига. И помещения под спортивные секции. Понимаете, здесь практически каждому ребенку можно будет подобрать дополнительное образование по вкусу. И один из основных ее плюсов — там запроектирован настоящий концертный зал.

Нам выделяется 600 бюджетных мест в этой школе для дополнительного образования. Когда она откроется, туда переедет наша старшая школа, плюс детям не придется ходить на кружки в другие здания.

Важно, что отделение дополнительного образования работает не только для тех, кто учится в нашей школе, но для всех детей микрорайона. В новой школе этот принцип открытости сохранится. Плюс школа разгрузит три близлежащие. Дело в том, что они работают в две смены, а это не совсем правильно, дети должны учиться по утрам.

Чем еще хороша наша школа — у нас обучение организовано так, что дети проводят здесь весь рабочий день родителей — с утра до вечера, как в детском саду. В начальной школе это распространяется на всех детей. У нас есть тьюторы или наставники — это педагоги, которые планируют и организовывают досуг для детей, также они сопровождают их на занятия по программам допобразования.

Проект новой школы «Арт-Этюд» сделан с учетом всех потребностей, всех современных требований к тому, чтобы детям было комфортно. Там запланированы игровые, отдельные площадки для прогулок, огромная зона для спортивных уличных площадок. Мне особенно нравится, что проектировщики использовали природную особенность этой местности — а она имеет возвышенности, небольшие горы — для создания амфитеатра на улице.

Чем отличаются частные школы от государственных в плане оснащения или архитектуры?

Андрей Мартьянов, директор гимназии №212 «Екатеринбург-Париж»

— Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж» успешно работает с 2008 г. Проект создания Гимназии инициирован ОАО «УГМК» и поддержан Администрацией г. Екатеринбурга.

Гимназия обладает репутацией лучшей частной школы Екатеринбурга и высоким уровнем востребованности у родителей. Родители ценят в Гимназии комфорт и безопасность, великолепные условия и современную лабораторную базу, качественное образование и индивидуальный подход к их детям.

Гимназия имеет государственную лицензию и аккредитацию, что подтверждает высокий уровень качества образования. Ежегодно Гимназия обучает 280 учащихся с 1 по 11 класс, в классах от 8 до 17 учащихся. Гимназия № 212 — это школа полного дня. Двери Гимназии открыты с 8:00 утра до 19:00 вечера.

В Гимназии успешно реализуются программы углубленного изучения иностранных языков, ведется подготовка к международным экзаменам. Старшие классы обучаются по программе социально-экономического профиля с углубленным изучением экономики и математики.

Серьезную часть школьной жизни занимает дополнительное образование. Среди кружков танцы и театральная студия, занятия по вокалу и шахматный клуб, кружок робототехники и секция настольного тенниса, над которой шефствует Клуб настольного тенниса УГМК.

Выпускники Гимназии успешно поступают в ведущие университеты России и мира, среди которых МГИМО, МГСУ (МИСИ), РАНХИГС, УрФУ, университеты Чехии, Германии, Швейцарии, Ирландии. Гимназия вносит свой вклад в развитие системы образования региона: вместе с Фондом «Достойным лучшее» и Уральским федеральным университетом является организатором уникального образовательного проекта для школьников «Уральская научно-исследовательская лаборатория» (УниЛАБ), который охватывает 200 старшеклассников из 23 городов Урала.

В планах Гимназии увеличение контингента учащихся, строительство и открытие отдельной площадки для старших классов, на базе которой в полной мере будет развитие профильного образования (гуманитарного и технического), проведение предпрофессиональной подготовки, научно-исследовательской и олимпиадной работы.

Планируете ли в дальнейшем строительство подобных частных школ?

Евгений Мордовин:

— Хотелось бы построить частную школу в Екатеринбург-Сити. А вот какая она должна быть — над этим мы сейчас думаем. У нас по новому проекту планировки в рамках делового квартала есть небольшой земельный участок. Если там строить школу, она получится человек на 300, не больше. Я думаю, что муниципальному образованию это не будет интересно.

Мы сами сейчас приступили к эскизному проекту, и если он всех устроит, то приступим к проектированию и началу строительства уже в следующем году. Школа должна быть уникальная с высочайшим уровнем преподавания, рассчитанная на старшие классы — от 6 до 11-го. Чтобы дети, точнее, уже подростки, понимали, что учатся в особой престижной школе и ставили бы себе соответствующие высокие планки на будущее. А высочайший уровень образования позволит поступать в самые престижные вузы.

Какие услуги формата «у дома», на ваш взгляд, наиболее востребованы?

Евгений Мордовин:

— В настоящее время очень востребованы поликлиники. Удобно, что получить медицинскую помощь можно, не покидая двора собственного дома.

В июле мы открыли семейный медицинский центр — клинику в ЖР «Изумрудный бор» с большим количеством услуг. Но, конечно, она работает не только для жителей одного жилого комплекса. Сюда удобно приезжать всем жителям северной части Екатеринбурга — Верхней Пышмы, Эльмаша и Уралмаша. У них появилась возможность получать квалифицированную медицинскую помощь вблизи от дома. Но жителям «Изумрудного бора», конечно, повезло больше всех.

Немного раньше, в апреле прошлого года, мы открыли Центр когнитивных технологий «УГМК-Здоровье» в ЖК «Макаровский». Эта клиника уникальна для Урала: впервые в одном пространстве представлены 24 передовые технологии со всего мира для развития и реабилитации когнитивных способностей, таких как внимание, восприятие, речь, интеллект.

В 2023 г. планируем открытие современной медицинской клиники «УГМК-Здоровье» в ЖК «Нагорный».

Сейчас в Екатеринбурге много частных клиник, в чем особенность тех, которые строит УГМК? Также интересно, с какими заболеваниями или проблемами можно обращаться в Центр когнитивных технологий?

Михаил Скляр, генеральный директор клиники «УГМК-Здоровье»

— Такие поликлиники, как в ЖР «Изумрудный бор», пользуются большой популярностью. Это удобно для семей, ведь здесь принимают и детей, и взрослых.

Под одной крышей мы собрали всех основных специалистов: терапевтов, педиатров, неврологов, гастроэнтерологов, ЛОР-врачей, кардиологов, гинекологов, хирургов, офтальмологов, дерматологов.

Кроме врачебных приемов, в поликлинике есть современный диагностический блок: кабинет УЗИ с аппаратами экспертного класса, кабинеты функциональной диагностики и физиотерапии.

Также для удобства жителей здесь расположены процедурный кабинет, где можно сдать все основные анализы, и кабинет вакцинопрофилактики.

И, конечно, неизменный спутник наших поликлиник — аптеки «УГМК-Фарм», где можно сразу купить все необходимые медикаменты.

Иной формат у клиники, расположенной в ЖК «Макаровский». Кроме привычного приема терапевта, кабинета для сдачи анализов и аптеки, здесь расположился Центр когнитивных технологий.

Когнитивные технологии — по сути, фитнес для мозга. И если в привычных финтес-центрах качают мышцы, то при помощи наших специализированных методик можно улучшить память, внимание, мелкую моторику, пространственное ориентирование. Это особенно важно для детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также взрослых для восстановления после травм и инсультов.

Кроме того, когнитивные технологии помогают добиться больших результатов в спорте, развивать стрессоустойчивость, повышать работоспособность и самоорганизацию, профилактировать возрастные изменения. Эти технологии качественно меняют жизнь взрослых и детей.

Девелоперы стараются спроектировать свои ЖК так, чтобы они были максимально эргономичными, закладывая в проекты помещения для мытья лап животным, амфитеатры и другие интересные и необычные территории общего пользования. А какие новшества в этом смысле предлагаете покупателям вы?

Евгений Мордовин:

— Мы большое внимание уделяем эргономике, чтобы можно было реализовать разные жизненные сценарии. Наши резиденты не делают перепланировки — все уже продумано до мелочей. А если возникнет потребность внести изменения эксклюзивно под себя, у нас есть такая функция — бесплатная перепланировка квартиры на стадии строительства. Нам это дает очень важную компетенцию — понять, чего люди на самом деле хотят. Планируя квартиры по индивидуальному запросу, мы понимаем их потребности — и закладываем в будущие проекты.

Мы активно внедряем и разные продуктовые фишки. Например, делаем колясочные так, что в них можно попадать прямо с улицы через автоматические двери. У нас в подъездах комфортные оборудованные туалетные комнаты. Ребенок может зайти с улицы помыть руки: не надо бежать до квартиры, после того как поел мороженое. Хотя сейчас уже думаем о том, как реализовать возможность помыть руки прямо на территории двора, чтобы не было потребности идти и до подъезда

В теплых паркингах для резидентов предусмотрены продуктовые тележки. Это очень удобно. Загрузил из машины все в тележку и довез до своей квартиры, а специалисты управляющей компании заберут ее самостоятельно.

Во дворах есть шезлонги, где можно отдохнуть и позагорать. А в «Макаровском» предусмотрен летний душ прямо на территории двора.

И, конечно, стоит добавить, что во всех наших проектах жилых комплексов есть фитнес-центры с бассейном, которые управляются федеральными операторами, лидерами рынка фитнес-индустрии. Кроме того, в каждом нашем ЖК есть рестораны, медицинские центры и магазины.

А есть в проекте что-то из новенького, чего еще не было ни в одном вашем ЖК?

— Из новенького — мы хотим начать делать детские игровые комнаты в жилых комплексах. Начали с того, что стали проектировать большие холлы в подъездах с зонами ожидания — с диванами, телевизорами, все это сейчас есть в «Макаровском» и «Нагорном».

Это стало очень востребовано подростками. Мы подумали, что нам надо предусмотреть в следующих проектах отдельную комнату в холле для детей, с телевизором и компьютерными играми. Пусть играют или смотрят развивающие детские программы в планшетах, но главное — общаются.

Также в наших новых проектах в холлах первого этажа появятся небольшие фитнес-студии — 100 кв. м, чтобы для занятий спортом резидентам достаточно было просто спуститься на первый этаж. Есть идея сделать небольшие СПА-зоны с сауной, которые будут доступны для резидентов ЖК по предварительному бронированию.

В этом году мы заказали мощное исследование по оценке потребительских качеств жилых комплексов. Пригласили компанию Сергея Разуваева GMK. Нам не все равно, как именно улучшать продукт, но архитекторы видят одно, эксперты — другое, а потребители — третье. Нам важно мнение именно потребителей.

Есть ли уже у этого исследования какие-нибудь интересные или непредсказуемые для вас результаты?

— Оказалось, что людям в бизнес-классе не так важно создание коммерческой инфраструктуры в ЖК. Им в большей степени нужны зеленые дворы, безопасность, парковки, фасады, музыка. Для нас узнать это было важно, хоть и неожиданно.

Мы всегда были нацелены на то, чтобы сделать свой продукт лучшим. У нас локации трофейные. Мы хотим, чтобы в этих локациях и жилье было не рядовое, а уникальное, комфортное, востребованное.

Самая ценная награда для нас — это наши покупатели, то, что у нас по-прежнему на момент сдачи домов все квартиры проданы. Это самое главное. Это означает доверие, значит, мы слышим и понимаем наших покупателей.

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