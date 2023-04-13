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Девелопер Prinzip выкупил землю в парке РТИ, но жилья там не будет

Девелопер Prinzip выкупил землю в парке РТИ, но жилья там не будет
Иллюстрация: DK.RU

Несколько лет назад «Компания №8» Александра Панкратова хотела построить там дома, но власти города были против. Новый собственник намерен передать участок администрации Екатеринбурга.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Компания Prinzip выкупила землю в парке РТИ и участок по соседству, чтобы передать их городу под строительство спортивных объектов. Девелопер вложится в создание муниципальной школы бокса, а компания УГМК поможет возвести современную академию настольного тенниса, сообщает URA.RU.

В этой локации есть школа настольного тенниса, однако она не в лучшем состоянии. Мэр Алексей Орлов и глава Prinzip Геннадий Черных осмотрели существующее здание и обсудили план строительства нового.

Сегодня здесь новый собственник — Геннадий Черных, мы с ним сейчас формируем схему передачи земли в муниципальную собственность. У нас на эту территорию уже практически подготовлены и ГПЗУ (градостроительный план земельного участка), и вид разрешенного использования позволяет начинать проектирование (многофункционального центра), — сказал мэр.

Алексей Орлов пообещал выйти с просьбой о софинансировании проекта на губернатора Евгения Куйвашева.

Ранее DK.RU сообщил, что застройщик Prinzip продал два участка девелоперу «Джи-групп» из Казани. Первый участок площадью 4 га находится в Верх-Исетском районе Екатеринбурга, недалеко от берега Исети. Второй участок в 5 га — в центре города. Сумма сделки — около 2,8 млрд руб.

Новый собственник уже получил разрешение на строительство жилья на одном из них. 

Напомним, что за последний квартал в Екатеринбурге вырос индекс кранов: их число увеличилось на 9 штук (6%) — до 149 штук. Индекс кранов является косвенным индикатором строительной активности в жилой сфере.

Автор: Виктория Говорковская
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