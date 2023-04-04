В Екатеринбурге новый рекорд: 44,8 тысяч непроданных квартир в новостройках

Объем предложения на первичном рынке быстро растет: с начала января количество нереализованных квартир выросло более чем на три тысячи, а за год (с марта 2022 г. по март 2023 г) — на 41%.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, к концу марта количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга достигло 44,8 тыс. — на 41% больше, чем в марте 2022-го. В этот показатель входят как строящиеся, так и введенные в эксплуатацию, но не проданные квартиры.

Готовых новостроек пока не очень много — около 3,8 тыс. квартир или 8,5% от общего предложения первичного рынка. За последний год выбор в группе сданных новостроек вырос на 77%. Пока этот навес не сильно давит на продавцов, и они продолжают выводить новые проекты, — отмечает партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков.

В прошлом месяце были анонсированы продажи новых проектов и корпусов с совокупным проектным объемом более 5 тыс. квартир. Это один из самых больших показателей за последний год. В среднем в Екатеринбурге продается около 1,8 тыс. квартир в месяц.

Напомним, что весной индекс кранов в Екатеринбурге вырос на 6% — до 149 штук.

Ранее члены редсовета DK.RU, руководители крупных строительных компаний Екатеринбурга, подтвердили: жилья строится больше, чем продается, и разрыв усиливается. Формируется большой отложенный спрос: люди не покупают, потому что не уверены в будущем и не видят смысла вкладываться в долгосрочные проекты, ведь 85% сделок по покупке жилья комфорт-класса совершается при помощи ипотеки. По мнению экспертов, такое «заболевание» рынка можно объяснить всеобщим стрессом или психосоматикой. Чтобы строительный рынок не стагнировал, в первую очередь нужна позитивная повестка дня.

В ближайшие годы в Екатеринбурге построят новый микрорайон. Основным застройщиком будет «Синара-Девелопмент», но локация интересна и другим игрокам.