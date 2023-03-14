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Девелопер из Татарстана получил разрешение на строительство в Екатеринбурге

Девелопер из Татарстана получил разрешение на строительство в Екатеринбурге
Иллюстрация: DK.RU

Компания «Унистрой-Екатеринбург» (принадлежит казанской «Джи-групп») может приступать к работам в центральной части города. В планах — строительство 20 тыс. кв. м жилья.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга выдала компании «Унистрой-Екатеринбург» разрешение на строительство жилых высоток на ул. Цвиллинга. Это один из двух участков, приобретенных казанским девелопером у екатеринбургского застройщика Prinzip.

Компания планирует возвести дома с помещениями общественного назначения и двухэтажную подземную автостоянку. В планах — создание 20 тыс. кв. м жилья. Разрешение на строительство действует до апреля 2028 года.

Второй участок «Джи-групп» в Екатеринбурге находится в Верх-Исетском районе, недалеко от берега Исети.

Напомним, в настоящий момент треть строительного рынка Екатеринбурга принадлежит иногородним застройщикам — из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени Челябинска, Астрахани и Краснодара. До середины нулевых на екатеринбургском строительном рынке работали только местные компании. Крупнейшими из них считались «Атомстройкомплекс», «Нова-Строй» и «Наш дом».

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Автор: Виктория Говорковская
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