Треть строительного рынка Екатеринбурга принадлежит иногородним застройщикам

30% строительного рынка столицы Урала поделили между собой девелоперы из других городов. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, Астрахань, Казань и Краснодар.

В последние пару лет Екатеринбург превратился в точку притяжения застройщиков со всей страны. С начала 2022 года о планах экспансии рассказали ГК «Эталон», «Страна Девелопмент», ГК «Самолет», ГК «ЭНКО», АО «Джи-групп», «Девелопмент-ЮГ», «Прогресс», «Голос.Девелопмент» и «НИКС», сообщает 66.RU

Потенциал ГК «Эталон» — возведение 2 млн кв. метров жилья, в планах «Страна Девелопмент» — 350 тыс. кв. м. ГК «Самолет» планирует освоить часть территории «Уралмашзавода», ГК «ЭНКО» из Тюмени, выкупила часть земли в Новокольцовском, казанское АО «Джи-групп» приобрело земельный банк Prinzip, краснодарская корпорация «Девелопмент-Юг», астраханский застройщик «Прогресс» и консорциум челябинских компаний «Голос.Девелопмент» и «НИКС» зашли с проектами в Академический.

До середины нулевых на екатеринбургском строительном рынке работали только местные компании. Крупнейшими из них считались «Атомстройкомплекс», «Нова-Строй» и «Наш дом».

В 2007 году дочерняя компания федерального девелопера «Кортрос» начала застраивать Академический, а на следующий год «Группа ЛСР» поглотила «Нова-Строй», заплатив за него 100 млн евро. К 2014 г. каждый из застройщиков начал вводить больше 100 тыс. кв. метров жилья в год. Позже к ним присоединились «Брусника» и «ПИК». В дальнейшем доля иногородних застройщиков только увеличивалась.

Напомним, что екатеринбургский застройщик Prinzip продал два участка девелоперу из Казани за несколько млрд рублей. Казанская «Джи-групп» считает Екатеринбург стратегически важным городом.

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