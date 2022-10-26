«Надо привлекать федеральные средства». На Урале будет еще больше строек?

Разобрались с ветхим жильем, построят новый крупный логистический центр, обновят два знаковых объекта в городе и найдут деньги на много других проектов. Что происходит в стройсфере прямо сейчас.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

«Задача непростая, но она реальна». Уральские девелоперы договорились о командной работе

В рамках деловой программы международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild на стенде администрации Екатеринбурга состоялась сессия, посвященная комплексному развитию уральского мегаполиса. Ее организатором выступил комитет по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Эксперты градостроительного рынка пришли к выводу, что синхронизировать строительство жилья и инфраструктуры в городе можно, если сформировать в рамках генплана программу по строительству на 5-10 лет. Этот документ объединил бы планы ключевых застройщиков и органов власти, консолидировал бюджеты всех уровней.

Понятно, что задача по формированию такого документа непростая. Но она реальна! Первый в регионе старт строительства школы № 41 в формате государственно-частного партнерства — тому прямое доказательство. Необходимо консолидировать и использовать все ресурсы, которые потенциально могут способствовать появлению новых соцобъектов и ремонту школ и детских садов, привлекать для этого федеральные средства. И планировать соответствующие шаги на перспективу: чтобы жители знали, как будет развиваться их район, куда пойдут их дети, в какую школу, по каким дорогам, в каком зеленом парке они будут проводить с семьей и друзьями свободное время, — подчеркнул заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс» Александр Копылов.

Девелоперы отметили, что уже объединяют свои усилия, развивая вместе одни и те же районы, а потому одинаково заинтересованы в появлении инфраструктуры. Они выступили с предложением сформировать на площадке комитета по строительству Союза промышленников и предпринимателей Свердловской области реестр наиболее актуальных площадок, где необходимо строительство соцобъектов. Документ передадут в администрацию Екатеринбурга для дальнейшей проработки с муниципалитетами и региональным министерством строительства и развития инфраструктуры.

Fix Price построит в Екатеринбурге новый распредцентр

Российский девелопер PNK group и сеть магазинов Fix Price договорились о строительстве универсального индустриального здания общей площадью 68 тыс. кв. м. Оно появится в новом «PNK парк Сибирский тракт» на востоке Екатеринбурга. Консультантом сделки выступила Knight Frank Russia.

В компании сообщили, что здание планируют сдать в эксплуатацию к третьему кварталу 2023 г. На новом объекте ритейла будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Отметим, что у Fix Price в Екатеринбурге уже есть складской комплекс площадью 22 тыс. кв. м, который также строила компания PNK group. Он работает на полную мощность. Новый же распредцентр будет ориентирован на обслуживание Уральского и Сибирского федеральных округов и закроет складские потребности сети на рынке Казахстана.

Ранее DK.RU рассказывал, что в августе в Екатеринбурге открылся первый распределительный центр сети «Чижик». После выхода на полную мощность он будет обслуживать 250 магазинов в Свердловской и Челябинской областях, а также в Пермском крае.

Вместе с тем региональные власти делают ставку на развитие логистики в регионе. Губернатор Евгений Куйвашев ранее анонсировал разработку проекта «Сухой порт». Транспортно-логистический хаб разместится на прилегающей к аэропорту Кольцово территории между Челябинским и Тюменским трактами. Он будет использоваться для перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Урал перевыполнил план по расселению собственников ветхого жилья

По плану, в 2022 г. 49,6 тыс. жителей Уральского федерального округа должны были получить новые квартиры по региональным адресным программам с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий». Но на сегодняшний момент их уже на 4,7 тыс. больше — 54,3 тыс. человек. В рамках иных региональных программ расселено еще 40,2 тыс. человек.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, крайне важно продолжать проекты, направленные на повышение качества жизни людей. Необходимо наращивать темпы расселения и по максимуму использовать все возможности для успешной реализации намеченных планов, — сказал полпред президента в регионе Владимир Якушев в ходе совещания с главными федеральными инспекторами.

Напомним, что в конце 2021 г. в реестре аварийного жилья Свердловской области было три тысячи многоквартирных домов. В них проживает более 36 тыс. чел.

Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил увеличить расходы на выполнение программы по расселению аварийного жилья. Объем финансирования вырастет с 16,5 до 20,4 млрд руб. Сделать это получится в том числе за счет софинансирования программы из местных бюджетов. Региональная казна на расселение выделит 363,2 млн руб.

Как в Питере. В центре города тротуар выложили гранитом

Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» выложил гранитом тротуар напротив дома Севастьянова в Екатеринбурге. Заказчиком проекта выступило «МКУ городское благоустройство». Натуральный камень для обновления пешеходного полотна у знакового здания Екатеринбурга доставили с Исетского гранитного карьера, сообщили в «АТОМе».

И добавили: за время ремонта строительная компания заменила старый бехатон на гранитную плитку, площадь обновленной поверхности составила 2525 кв. м. Также обновлено 375 м гранитного бортового камня вдоль дороги по проспекту Ленина и напротив дома Севастьянова. На этом участке строители установили 29 канализационных люков с логотипом «Екатеринбург», восстановили 620 кв. м газона. В настоящее время все работы полностью завершены.

Отметим, что «Атомстройкомплекс» располагает внушительным опытом применения гранита в благоустройстве общественных пространств и облицовке зданий. В портфеле компании работа с гранитом и мрамором на таких знаковых городских объектах, как Законодательное собрание Свердловской области, Театр юного зрителя, где было уложено больше 15 тыс. кв. м натурального отделочного материала, благоустройство к Чемпионату мира по футболу-2018 проспекта Ленина, бульвара Спорта, улицы Пирогова. В настоящее время компания ведет работы на знаковом объекте «Дворец водных видов спорта», где проектом предусмотрено порядка 6 тыс. кв. м гранита.

Ранее DK.RU публиковал мнения экспертов о том, почему Москва и Санкт-Петербург буквально «одеты» в гранит, а в Екатеринбурге гранитных проектов не так много. Пока этот материал применяется в городе точечно, а в основной массе «уходит» в российские столицы и в Европу.

ТЦ «Покровский пассаж» останется без Gucci

В Екатеринбурге началась реконструкция первой очереди торгового центра «Покровский Пассаж». Как заявил директор ТЦ Андрей Мазурков, на месте магазинов элитных брендов (в частности, Gucci, MaxMara) появится самый большой на Урале детский магазин игрушек со всеми мировыми брендами. Предполагается, что товары будут завозить через дистрибьюторов с помощью параллельного импорта из Китая и Америки.

Сообщается, что первую очередь ТЦ владельцы намерены перезапустить в начале 2023 г. Помимо внутренних работ, полностью реконструируют фасад здания, а также проведут ребрендинг всего центра. Также планируется оборудовать развлекательные зоны, а на первом этаже — открыть кондитерскую. На месте ресторана DolceVita откроют детский итальянский ресторан.

Как уже писал DK.RU, на фоне ситуации в стране и ухода с российского рынка многих зарубежных брендов в торговых центрах Екатеринбурга стал падать трафик. По сравнению с летом 2021 г., в июне-августе текущего года количество покупателей в торговых центрах Екатеринбурга снизилось на 14%. По сравнению с летом допандемийного 2019 г. падение трафика еще более заметное — на 24%.

Освободившиеся площади приспосабливают под новые проекты, и не всегда на этом месте появляются магазины. Например, как уже рассказывал DK.RU, ТРЦ «Комсомолл» отдаст неиспользуемые площади под хостел. А в ТРЦ «Гринвич» на месте бутиков откроют коворкинг.

В Екатеринбурге перестроят квартал с историческими зданиями

На форуме 100+ TechnoBuild компания «Брусника» представила проект обновления квартала в границах ул. Первомайской, Горького и Пролетарской. Переделана будет и знаменитая золотосплавочная лаборатория. Проект назван «Гранд Отель Екатеринбург», строительные работы должны начаться уже в 2023 г. Старые здания обновят, но сохранят их исторический облик, золотосплавочная лаборатория превратится в отель. Вид на набережную останется практически прежним.

Бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий пояснил, что эту территорию в городе долго не осваивали, так как не было понимания, что с ней делать. «Но это козырное место», — отметил бывший градоначальник, подчеркнув, что все части нового комплекса должны быть выдержаны в одном стиле.

Как писал DK.RU месяц назад, «Брусника» собирается построить на Сортировке «анклав красоты». Это одиннадцатый проект тюменского застройщика в городе.

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Титулованный флагман крупного уральского девелопера перешел на следующий этап строительства

Компания «Атомстройкомплекс» завершила возведение второй очереди многофункционального комплекса «Свобода Residence», расположенного на пересечении ул. Шейнкмана и Радищева. Сейчас идет процедура передачи дома управляющей компании для дальнейшей эксплуатации его инженерных систем и общедомового хозяйства. Следующим шагом станет уведомление собственников апартаментов с приглашением к приемке квартир.

Помимо блока жилых апартаментов в «Свобода Residence» предусмотрен большой объем коммерческих помещений, часть уже занял специализированный медицинский центр «Микрохирургии глаза». В «АТОМе» отмечают, что все решения, реализованные на объекте, соответствуют классу комплекса: фасадная облицовка здания выполнена кирпичом ручной формовки из Голландии и Бельгии, интерьеры холла придумали специалисты Нью-Йоркского архитектурного бюро Crosby Studios. Предусмотрена система безопасности с применением нейросетей, есть бесконтактный доступ в дом для резидентов при помощи BLE-меток.

Напомним, в 2021 г. МФК «Свобода Residence» победил на одной из самых авторитетных федеральных премий в области нового строительства и территориального развития Urban Awards в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов». В марте 2022 г. комплекс одним из первых в России удостоен статусом «умного дома». Этим летом «Свобода Residence» стал обладателем серебряного диплома «Green roof challenge» в номинации «общественные пространства» за проект открытой трехкомнатной квартиры, реализованной на кровле. Также в этом году комплекс стал финалистом Urban Awards в номинации «Инновация года».

В Екатеринбурге реконструируют два знаковых объекта

Екатеринбургский цирк ждет первая реконструкция с момента основания. Она начнется в 2023 г. и завершится в 2025 г. Как сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков, на работы потратят 2–2,6 млрд руб. Внешне здание Екатеринбургского цирка практически не изменится. В ходе работ будут усилены конструкции, заменены инженерные системы, переоборудовано помещение для содержания морских животных. В здании появится бассейн объемом 40 куб. м и кафе, а прилегающую к нему территорию благоустроят.

Работы проведет московская компания «Равелин» — подрядчик Министерства культуры РФ. Напомним, что итоги конкурса на реконструкцию вызвали вопросы, он был приостановлен по инициативе антимонопольщиков. Строителей возмутило, что смету рассчитали на основе цирка Пензы, не имеющего ничего общего с екатеринбургским.

Здание гостиницы «Исеть» могут реконструировать к 2028 г. Ранее Евгений Куйвашев попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина передать здание-памятник в частные руки. 21 октября заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил изданию «Новый день», что федеральное правительство поддержало инвестпроект. В роли инвестора планирует выступить компания «Деловой дом на Архиерейской». В 2023 г. в Дорожной карте запланированы предпроектные, организационные и юридические мероприятия. Работы по реконструкции здания предположительно продлятся до 2028 г.

Напомним, что свердловские власти хотят упростить регламенты обращения с домами-памятниками. Необходимость изменений объясняют тем, что «документация на проведение работ (домов-памятников) рассматривается в течение трех лет, стройка и ремонт обходятся в 12 раз дороже, чем обычных».

Мэрия и застройщик отсудили землю у владельца железнодорожного тупика

Администрация Екатеринбурга и строительная компания «Прогресс» выиграли суд у индивидуального предпринимателя Антона Тарантаева, который пытался получить в собственность участок промзоны на Сортировке. Как пишет 66.RU, бизнесмен хотел приватизировать часть территории, занятой предприятием — на основании того, что по принадлежащей «Прогрессу» земле проходит небольшой отрезок его железнодорожной линии. Апелляционный суд согласился с доводами Тарантаева о том, что ж/д путь является объектом недвижимости, а значит, правообладатель может претендовать на выкуп участка без проведения торгов. Даже несмотря на то, что ООО «Прогресс» успело на 95% построить на этой территории склад и провести к нему асфальтированную дорогу.

Если бы это решение вступило в силу, договор между мэрией и застройщиком был бы расторгнут. Это привело бы к проблемам в градостроительном регулировании и разрушило сложившуюся систему распределения городских земель под застройку. В итоге кассационная инстанция отменила судебный акт Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, признала железнодорожный тупик линейным объектом и запретила собственникам таких линий приоритетный выкуп земли под ними.

Здание банка «Кольцо Урала» уже не продается

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) передумала продавать бывшее здание банка «Кольцо Урала» в центре Екатеринбурга на ул. Горького. Как рассказал «Ъ-Урал» гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, компания съехала из своего офиса, который находился рядом с ЖК «Макаровский квартал», и заняла здание на Горького на длительный срок. При этом здание рядом с ДИВСом, где был офис застройщика, хотят снести и построить на его месте жилой дом с семиэтажным офисным центром, который в будущем планирует занять сама компания.

Отметим, что общая площадь бывшего здания банка «Кольцо Урала» составляет почти 2,5 тыс. кв. м. Оно расположено на участке площадью почти 1 тыс. кв. м. Его выставляли на продажу весной этого года за 349 млн руб. Ранее здесь находился центральный офис банка «Кольцо Урала», который УГМК продала Московскому кредитному банку в марте прошлого года. В январе 2022 г. юрлицо «Кольца Урала» прекратило деятельность.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»