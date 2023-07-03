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На Урале одним местом хранения ядерных отходов будет меньше

На Урале одним местом хранения ядерных отходов будет меньше
Иллюстрация: пресс-служба АО «УЭХК»

Речь идет о выводе из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов новоуральского предприятия.

#НОВОСТИ

На Урале стартовал проект по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов на территории Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК»). Это предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской области. Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года». Об этом сообщает пресс-служба АО «УЭХК».

Координацией проекта занимается Интегратор Росатома по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с РАО, созданный на базе АО «ТВЭЛ», при участии предприятий Топливного дивизиона — АО «УЭХК» и АО «ЦПТИ». Генеральным подрядчиком по государственному контракту на выполнение работ выступает АО «ОДЦ УГР».

В производственной деятельности УЭХК — одного из первенцев атомного проекта — с момента начала работы образуются твердые радиоактивные отходы (ТРО). В основном это использованная спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлам от переплава старых центрифуг, загрязненных в процессе производственной деятельности природными радионуклидами уранового ряда. Порядка 3% отходов всех радиоактивных отходов УЭХК относятся к низкоактивным, остальные 97% — к очень низкоактивным.

Процесс обращения с ТРО предусматривал их временное хранение на территории предприятия с последующей передачей для окончательной изоляции. На протяжении всего времени специалисты АО «УЭХК» обеспечивали безопасное хранение РАО, проводили плановый радиационный контроль промышленной площадки, в том числе пунктов долговременного хранения отходов, санитарно-защитной и жилой зоны.

На предприятии была создана инфраструктура для выполнения основных работ по проекту вывода из эксплуатации пункта долговременного хранения РАО — произведена подготовка строительной площадки, устройство электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, возведение каркасно-тентового ангара, монтаж санпропускника, пункта обмыва автотранспорта и т.д.

«В этом году начались работы по удалению накопленных РАО из пункта хранения, приведение их к критериям приемлемости и передаче для финальной изоляции Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. Работы по извлечению РАО проводятся в соответствии с проектной документацией, разработанной в полном соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативными документами в области обращения с РАО. После удаления накопленных отходов пункт хранения планируется ликвидировать с проведением работ по реабилитации территории его расположения до состояния «зеленой лужайки», — рассказал представитель Интегратора Росатома по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами, начальник отдела управления проектами и развития бизнесов по выводу из эксплуатации в РФ АО «ТВЭЛ» Дмитрий Соловьев.

Проект по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения реализуется на основе современных решений и подходов. Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке, — отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин.

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Автор: Татьяна Юстус
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