На Урале одним местом хранения ядерных отходов будет меньше

Речь идет о выводе из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов новоуральского предприятия.

На Урале стартовал проект по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов на территории Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК»). Это предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской области. Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года». Об этом сообщает пресс-служба АО «УЭХК».

Координацией проекта занимается Интегратор Росатома по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с РАО, созданный на базе АО «ТВЭЛ», при участии предприятий Топливного дивизиона — АО «УЭХК» и АО «ЦПТИ». Генеральным подрядчиком по государственному контракту на выполнение работ выступает АО «ОДЦ УГР».

В производственной деятельности УЭХК — одного из первенцев атомного проекта — с момента начала работы образуются твердые радиоактивные отходы (ТРО). В основном это использованная спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлам от переплава старых центрифуг, загрязненных в процессе производственной деятельности природными радионуклидами уранового ряда. Порядка 3% отходов всех радиоактивных отходов УЭХК относятся к низкоактивным, остальные 97% — к очень низкоактивным.

Процесс обращения с ТРО предусматривал их временное хранение на территории предприятия с последующей передачей для окончательной изоляции. На протяжении всего времени специалисты АО «УЭХК» обеспечивали безопасное хранение РАО, проводили плановый радиационный контроль промышленной площадки, в том числе пунктов долговременного хранения отходов, санитарно-защитной и жилой зоны.

На предприятии была создана инфраструктура для выполнения основных работ по проекту вывода из эксплуатации пункта долговременного хранения РАО — произведена подготовка строительной площадки, устройство электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, возведение каркасно-тентового ангара, монтаж санпропускника, пункта обмыва автотранспорта и т.д.

«В этом году начались работы по удалению накопленных РАО из пункта хранения, приведение их к критериям приемлемости и передаче для финальной изоляции Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. Работы по извлечению РАО проводятся в соответствии с проектной документацией, разработанной в полном соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативными документами в области обращения с РАО. После удаления накопленных отходов пункт хранения планируется ликвидировать с проведением работ по реабилитации территории его расположения до состояния «зеленой лужайки», — рассказал представитель Интегратора Росатома по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами, начальник отдела управления проектами и развития бизнесов по выводу из эксплуатации в РФ АО «ТВЭЛ» Дмитрий Соловьев.

Проект по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения реализуется на основе современных решений и подходов. Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке, — отметил генеральный директор АО «УЭХК» Александр Дудин.

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