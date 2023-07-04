Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.07
88,38
96,01
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Разрыв растет. Минфин предлагает на 10% сократить расходы госбюджета в 2024 г.

Антон Силуанов
Антон Силуанов . Автор фото: Кирилл Кухмарь . Иллюстрация: ТАСС

Министр финансов Антон Силуанов представил программу фронтального сокращения госрасходов. По его словам, необходимо на 10% уменьшить все незащищенные расходы.

#БЮДЖЕТ#НОВОСТИ

Минфин выступил с инициативой фронтального сокращения госрасходов в бюджете с 2024 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Программу сокращения госрасходов представил министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня.  

В документе сказано, что в 2024 г. всем ведомствам необходимо сократить расходы по незащищенным статьям (то есть не связанным с исполнением обязательств государства, в том числе социальных) на 10%. По словам Силуанова, урезать расходы необходимо на фоне растущего разрыва между расходами и доходами.  

По словам источников издания, участники заседания комиссии согласились с тем, что расходы необходимо сократить, но выступили резко против идеи сокращать траты по всему периметру программ. Участники встречи предложили разрешить ведомствам самостоятельно определить, какие расходы для них в приоритете, а какие можно урезать.  

Против фронтального сокращения расходов выступает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Она полагает, что расходы нужно резать не по всем направлениям, а избирательно.  

Минфин будет дальше дорабатывать свои предложения, поскольку в программе не был учтен ряд новых трат, в том числе обозначенных президентом. Также ведомство не учло ускорение ВВП, сильную отрицательную динамику доходов и изменившиеся реалии по курсу рубля.  

Добавим, что к так называемым защищенным расходам бюджета относятся в первую очередь соцобязательства: пенсии, пособия, траты на соцполитику, здравоохранение, образование и прочие. 

К незащищенным расходам чаще всего относят общегосударственные вопросы, расходы на национальную экономику, охрану окружающей среды и др.  В целом решение о необходимости сокращения госрасходов принято.

Как рассказывал DK.RU, вопрос сокращения расходов активно обсуждали на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Антон Силуанов признал, что многие расходные статьи бюджета давно не пересматривались:

У нас много трат, которые 100 лет не пересматривались, они сидят у нас в голове, что это незыблемо. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть, это большой ресурс. Это очень сложно сделать, но к этому нужно подступаться, — сказал глава Минфина.  

Добавим, что дефицит федерального бюджета по итогам января-мая 2023 г. достиг 3,4 трлн руб. при годовом плане в 2,9 трлн руб.   

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год«Cильно хуже ожиданий»: «Газпром» решил оставить акционеров без дивидендов за 2022 год
  • Что ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налогиЧто ждет Россию с 1 июля? Разбираем новые законы и налоги
  • В России ожидаемый коллапс с поставками бензина. Все идет на экспортВ России ожидаемый коллапс с поставками бензина. Все идет на экспорт
  • Италия просит у Россельхознадзора разрешение на продажу кормов для животныхИталия просит у Россельхознадзора разрешение на продажу кормов для животных
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.