«Банки плюс-минус в одинаковой ситуации. У клиентов большая потребность проводить расчеты»

«Конец 2022-го и 2023 г. стали рекордными по выдачам и приросту кредитного портфеля». Банкиры не видят существенных проблем в экономике по крайней мере в этом году. На чем основан их оптимизм?

Российская банковская система после шока в феврале-марте 2022 г., вызванного началом СВО, довольно быстро приспособилась к новым условиям работы. При этом санкции и их последствия сказались на бизнесе всех банков, а не только непосредственно попавших под ограничения. В то же время усилилась конкуренция в сегменте МСБ: если раньше клиенты бегали за банками, то теперь наоборот, и на этом фоне прибыльность кредитования падает, говорят финансисты.

На круглом столе, организованном DK.RU, банковские управляющие рассказали, почему выросла потребность в инвесткредитовании, как проводятся международные платежи в условиях санкций и почему они верят в российский бизнес.

Про активность бизнеса и кредитование МСБ

У уральских банкиров разошлись мнения о том, как за последний год изменилась активность бизнеса: от сферы к сфере ситуация может быть разной. Бизнес прежде всего обращает внимание на ставки по кредитам и скорость предоставления средств.

«Клиенты понимают ситуацию в стране: изменились сроки поставок, условия оплаты, логистические цепочки. <…> Но они пытаются сделать все быстрее, соответственно, торопят банк», — говорит Анастасия Галиева, руководитель офиса «Екатеринбургский» банка «Урал ФД».

В то же время банкиры признают: финансовая грамотность предпринимателей выросла, они стали подкованнее в части банковских продуктов и не хотят переплачивать по заемным средствам, так что готовы поискать выгодные предложения.

Они стараются обращаться не в один банк, а получать предложения из нескольких, чтобы выбрать лучшие условия по продуктам и минимальные ставки, — говорит Наталья Татаринцева, региональный управляющий Росбанка по развитию малого бизнеса в Свердловской области.

У некоторых клиентов в портфеле может быть 5-7 банков, подтверждает Анна Колчанова, региональный директор банка «Зенит»:

— Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы поймать момент и привлечь клиента. Существенную роль играет ставка по кредитам: многие банки по марже падают практически до нуля, и здесь с нашей стороны необходимо выявить дополнительные потребности клиента, предложить дополнительные преференции, более гибкие условия по ковенантам и так далее. Второй фактор — скорость: все процессы на банковском рынке сейчас оптимизируются так, что клиент должен получить решение по кредиту максимум через шесть дней после сбора полного пакета документов. Мы изменили политику в части кредитования МСБ: не привлекаем микрозаемщиков, минимальная сумма кредита — 50 млн руб., работать с меньшими суммами для нас нерентабельно с т.з. окупаемости заявки. Сделали ставку на средний и крупный бизнес. Конец 2022-2023 гг. стали рекордными по выдачам и приросту кредитного портфеля в связи с изменением походов, более гибких условий по залогу и конкурентных ставок.

На самом деле не все клиенты «бегают» по рынку: есть те, кто имеет устойчивые давние отношения с банком и не разменивает их из-за разницы 0,1% по кредиту, считает Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ.

— Для кредитов меньше 50 млн руб. ПСБ предлагает онлайн-продукты — заявки на кредит принимаются автоматически, предприниматель может получить решение в течение 2-3 дней и по банковским гарантиям, и оборотному кредитованию. Мы идем в каждый сектор экономики, с этого года присоединились к программе кредитования сельского хозяйства. Конкуренция — это хорошо, клиенты от этого только выигрывают, — говорит он.

В то же время сегмент микробизнеса остается недооцененным. «Кредитование для них есть только в скоринговом варианте или в качестве физлиц. Тем не менее, чтобы компании вырасти, нужно с чего-то начать. Хотелось бы, чтобы господдержку расширили и на микросегмент», — добавляет Наталья Татаринцева.

Про инвесткредитование

Сейчас банкиры видят большой интерес к инвестиционному кредитованию. Раньше на инвесткредиты приходилось две заявки из десяти, а сейчас — каждая третья: бизнесу нужны деньги на модернизацию, покупку оборудования, недвижимости, говорит Анна Колчанова:

За последние два года на рынке появилось большое количество активов. Кто-то не выдержал конкуренции, кто-то покинул страну, кто-то срочно продает бизнес. Сейчас на рынке инвесткредитования есть инструменты господдержки, чтобы по ставке от 3,5% годовых купить профильные активы (недвижимость, оборудование) для предприятия. В настоящий момент это очень востребованная тема для кредитования, льготные длинные деньги есть, и предприниматели спешат воспользоваться такой возможностью,.

Действительно, сейчас возник дефицит ряда товаров: их поставки в Россию прекратились, а в стране они не производятся, добавляет Марина Смирнова, заместитель директора Свердловского филиала Россельхозбанка:

— Предприниматели стараются сориентироваться: если этого товара не хватает, почему бы мне не заняться его производством и не занять нишу, приобретя активы ушедшего иностранного производителя?

Банкир подтверждает, что в этом году заявок на инвестиционное кредитование в агросекторе больше, чем годом ранее. В то же время изменились поставщики сельхозтехники и оборудования: буквально единичны случаи приобретения техники от производителей из «недружественных» стран ввиду увеличенных сроков поставок, санкционных и таможенных рисков. Аграрии отдают предпочтение отечественным производителям, а также компаниям из Китая и Белоруссии.

На готовность предприятий инвестировать влияют два фактора. Первый: малый и средний бизнес немного «оттаял» от ситуации прошлого года, второй — уход иностранных инвесторов из России, которых кто-то должен заместить, говорит Екатерина Богатова, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу Абсолют Банка в Екатеринбурге:

— Спрос на это огромный. В значительной степени это крупные сделки. Это долгосрочное кредитование, и, скорее всего, оно будет нарастать. Приобретение таких активов надо поддерживать и обновлять.

ПСБ — универсальный банк и работает со всеми секторами экономики, говорит Ринат Иржанов:

— Мы не концентрируемся только на одной отрасли. В Свердловской области высокая доля предприятий, которые в той или иной степени работают на ОПК, и, развивая бизнес в этом регионе, мы не можем не соответствовать структуре его экономики. Мы работаем с инфраструктурными предприятиями, которые участвуют в крупных проектах в сфере энергетики и дорожного строительства. В секторе рыночного корпоративного бизнеса мы фиксируем интерес к покупке других компаний и интерес к инвестиционному кредитованию. Средний бизнес, являясь подрядчиком крупных предприятий или работая на госзаказе, видит потенциал импортозамещения и тоже стремится к инвестициям. Важная отрасль с точки зрения инвестиций — строительство. Мы занимаемся проектным финансированием объектов жилищного строительства и видим себя одним из лидеров на рынке Екатеринбурга.

Про международные расчеты

После ввода санкций многие российские банки оказались отрезаны от расчетов в долларах и евро, что породило огромные трудности в работе с международными контрагентами. Но возможности расчетов в новых валютах появляются, говорит Екатерина Богатова:

Сегодня банки плюс-минус в одинаковой ситуации. При этом банки второй и третьей десятки успешно догоняют банки из топ-10 и часто выигрывают за счет более высокой скорости и гибких решений. Мы видим, что у клиентов огромная потребность проводить расчеты. В том числе, есть клиенты, у которых за рубежом зависли огромные деньги от контрагентов, и надо как-то вернуть их в Россию, и клиенты, за которыми «бегают» иностранные контрагенты, придумывая, как им получить деньги за выполненные работы. Возможность проводить расчеты в новых валютах успешно решает эти задачи.

Рынок международных платежей сейчас меняется буквально каждый день и нужно оперативно узнавать, проводит ли тот или иной банк платежи, говорит Наталья Татаринцева из Росбанка. Чтобы помочь клиентам оперативно решать задачи, часть платежей банк перевел на российскую систему СПФС — это еще один канал для расчетов по аналогии со SWIFT. «Мы стараемся рекомендовать клиентам банки, с которыми высока вероятность проведения успешных транзакций. Помогаем с оформлением документов и в целом оказываем сопровождение в вопросах ВЭД», — говорит г-жа Татаринцева.

При этом любопытно, что у китайского бизнеса не принято менять банк, в котором он обслуживается, даже если об этом просит иностранный контрагент для удобства расчетов, добавляет Марина Смирнова: «Нашему клиенту так и сказали: ради вас менять банк мы не будем. В Китае много специфики с точки зрения культуры, в том числе финансовой».

В то же время, даже если банк находится под санкциями одних государств, нельзя сказать, что рынок внешнего обслуживания для него полностью закрылся — находятся возможности работать с другими странами, говорит Ринат Иржанов.

Впрочем, банкам, несмотря на высокую конкуренцию, хватает работы и на внутреннем рынке, особенно если речь идет о регионе с развитой экономикой и большим количеством бизнеса и промышленности, признают банкиры. «Конкуренция на внутреннем рынке как была высокой, так и осталась, я особой разницы не почувствовал», — признается управляющий Уральским филиалом Промсвязьбанка.

Про ожидания от дальнейшего

Денег у бизнеса сейчас хватает, считают банкиры: например, в случае с госконтрактами заказчики готовы давать большие авансы, и деньги на какое-то время зависают на счетах, рассуждает Екатерина Богатова.

Сложившаяся конъюнктура цен на сельхозпродукцию конца 2022-го — начала 2023 г. привела к уменьшению остатков на расчетных счетах аграриев, отмечает Марина Смирнова из Россельхозбанка.

В целом финансисты настроены оптимистично и не видят вероятности существенных проблем в экономике — по крайней мере, в этом году. Хотя у ряда отраслей и компаний есть сложности — вероятно, 2023-й для них будет сложнее, чем 2022-й.

Я верю в наших предпринимателей и промышленников. Наша экономика многое прошла за последние годы, так что есть накопленный опыт и знания, как вести себя в кризисных ситуациях, — считает г-н Иржанов.

«Какие бы проблемы ни были, будут новые методы их решения. Нужно поставить памятник тем, кто занимается бизнесом в России — бизнес все равно адаптируется, — согласна Анастасия Галиева.

«Этот год покажет, насколько бизнес устойчив. Мы не ожидаем взрывного роста, но настроены оптимистично и ждем, что бизнес выстоит. К тому же он становится более адекватным. Многие поняли: настало время посчитать, действительно ли твой бизнес рентабелен, или это происходит только за счет оптимизации налогов», — резюмирует Екатерина Богатова.

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