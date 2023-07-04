В Санкт-Петербурге ввели курортный сбор. Кто и сколько будет платить?

Туристам придется вносить в бюджет северной столицы по 100 руб. за каждый день пребывания. Собранные деньги направят на развитие туристической инфраструктуры. Эксперты не уверены, что это нужная мера.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о введении курортного сбора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

С 1 апреля курортный сбор за сутки проживания в отеле составит 100 руб. на одного человека. От уплаты налога освобождается более 20 льготных категорий граждан. Среди них: многодетные семьи, участники Великой Отечественной войны, работающие в Санкт-Петербурге граждане, — сказано в документе.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 г., но сбор начнут взимать с 1 апреля 2024 г. Это нужно для подготовки органов власти и бизнеса к изменениям.

Курортный сбор взимается с совершеннолетних туристов, которые остались в городе более чем на сутки. Деньги за курортный сбор с гостей города в день заселения будут брать отели, гостиницы, хостелы и иные объекты временного размещения.

Деньги от курортного сбора направят на ремонт инфраструктуры и благоустройство города.

Ранее DK.RU рассказывал, что с 2018 г. курортный сбор взимают с приезжих в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

В мае этого года в субъекты РФ был направлен проект Федерального закона «О туристическом сборе и внесении изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Власти предлагают установить курортный сбор в каждом в каждом субъекте РФ. Сумму сбора смогут определять региональные власти, максимальный тариф 100 руб. в сутки.

Президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов, руководитель комитета по туризму ОООМиСБ «Опора России» Владимир Окуньков рассказывал DK.RU, что распространение курортного сбора на все субъекты РФ бессмысленно. Многие города в России являются не туристическими, а деловыми центрами:

Туристический сбор в нетуристической локации как-то нелогичен, мне кажется. Приезжие командировочные должны профинансировать для горожан (местных жителей) и немногочисленных классических туристов возведение и содержание городских парков, скверов, пляжей. Это абсурд!

Владимир Окуньков добавил, что туристический сбор можно расценивать как дополнительный налог на бедных:

Это налог на всех постояльцев бюджетных малых средств размещения (МСР), таких как хостелы, малые отели, гостевые дома и т.п. (по сути, ТС — это налог на краткосрочное проживание). Ну вот сами посудите. И с хостела, и с отеля 4-5 звезд одинаковый платеж. Пример: 100 руб. в хостеле, где стоимость 600 руб./сутки, и 100 руб. с отеля «5 звезд», где цена 6 тыс. руб./сутки.

Эксперт отметил, что логично было бы не трогать регионы-доноры и вводить туристический сбор только в дотационных регионах (около 75%) у которых нет других источников финансирования туристической инфраструктуры.