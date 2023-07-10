Зачем уральские компании развивают инфраструктуру для раздельного сбора отходов?

По этому пути идут и коммерческие, и государственные организации. Многие имеют собственные ESG-стратегии. В июне новый экопункт открылся в Шарташском лесопарке — он доступен всем жителям.

По итогам прошлого года Свердловская область стала одним из регионов-лидеров по созданию экопунктов для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили представители Российского экологического оператора. Весомый вклад в популяризацию «зеленого движения» вносят местные компании и организации, открывая сортировочные площадки на своей территории.

Новый экопункт в Екатеринбурге появился в начале июня. Его у входа в Шарташский лесопарк установила компания «Умная переработка». На площадке предусмотрено восемь контейнеров, в которые можно сдать на переработку отсортированную макулатуру, металл, цветное и прозрачное стекло, мягкий и твердый полиэтилен, полипропилен и пластиковые бутылки. На каждом контейнере — инструкция о том, как правильно подготовить отходы к сдаче. Также оборудована зона для несортируемого мусора.

На открытие площадки приехал министр экологии и природных ресурсов Свердловской области Денис Мамонтов. Он отметил, что в последнее время уральцы стали активнее интересоваться темой раздельного сбора отходов:

Людей, которые задумываются об экологичности процессов, становится все больше. Поэтому я уверен, что идея приживется, и Шарташский лесной парк, открыв современную контейнерную площадку, внесет свой вклад в дело сохранения окружающей среды.

Директор Шарташского лесопарка Сергей Бондарев рассказал, что это первая из 11 экостанций, которые администрация парка планирует установить на своей территории.

Подобные проекты компания «Умная переработка» реализует и с другими корпоративными партнерами. В их числе — коммерческие и некоммерческие организации, которые стремятся заботиться об окружающей среде. Если говорить о крупных компаниях, таких, как Сбербанк, они имеют собственные ESG-стратегии, в которые обязательно включаются экологические проекты. Поэтому сегодня для многих таких предприятий и организаций создание инфраструктуры для раздельного сбора отходов на своей территории становится правилом, а не исключением.

Один из первых экопунктов «Умной переработки» появился около года назад рядом со зданием Управления Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Как рассказал начальник Центра охраны окружающей среди СвЖД Эдуард Рябухин, сегодня пункт востребован и сотрудниками компании, и жителями микрорайона — людьми самых разных возрастов.

Президент России Владимир Путин поставил цель — к 2030 г. сократить на 50% долю отходов, поступающих на захоронение. Экологическая стратегия нашей компании также направлена на достижение этой цели, — отмечает Эдуард Рябухин. — В 2021 г. мы создали рабочую группу по вопросам комплексного обращения с ТКО и отходами производства по принципу экономики замкнутого цикла. Пригласили в ее состав Союз отходоперерабатывающих предприятий УрФО. Так мы узнали о проекте «Умная переработка» и решили установить у себя такой сортировочный комплекс. Конечно, на первом этапе среди руководителей были сомнения, сможем ли мы заинтересовать сотрудников. Чтобы помочь им разобраться в специфике сортировки отходов, было организовано несколько циклов обучения.

Совместными усилиями за 2022 г. на площадке возле Управления СвЖД удалось собрать более 9 тонн отходов из пластика, стекла, металла, бумаги. Сейчас компания рассматривает возможность открытия рядом со своими объектами в регионе еще нескольких таких пунктов.

Как уже писал DK.RU, за первый год работы проекта «Умная переработка» в Екатеринбурге собрали свыше 140 тонн вторсырья — они превратились в полезные изделия. По словам гендиректора компании Сергея Пугачева, это весомый вклад в решение экологических проблем региона. Но для того, чтобы существенно минимизировать объем отходов, поступающий на свалки, необходимо консолидировать усилия.

Мы видим, что установка сортировочных комплексов в микрорайонах, где расположены предприятия, дает большой положительный эффект. Бизнес поддерживает сотрудников, которые готовы сортировать отходы, помогает разобраться тем, кто пока опасается сортировать мусор самостоятельно. Следующим шагом могла бы стать установка экопунктов в детских садах, школах и социальных учреждениях, которые курируют предприятия. Безусловно, такие проекты повышают имидж компаний, а еще привлекают молодых прогрессивных специалистов, многие из которых сегодня разделяют принципы экономики замкнутого цикла. Мы будем рады и дальше помогать воплощать такие общественно важные проекты, — заключил Сергей Пугачев.

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