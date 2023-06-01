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Уральский проект по раздельному сбору отходов стал стартапом года

Уральский проект по раздельному сбору отходов стал стартапом года
Иллюстрация: Предоставлено компанией «Умная переработка»

Работу компании «Умная переработка» высоко отметили представители власти и бизнеса. Гендиректор Сергей Пугачев оказался в числе победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга» администрация муниципалитета проводит второй год подряд. В этот раз в нем приняли участие 327 малых предприятий из самых разных сфер — производства, строительства, IT, торговли, услуг и др. Лучший бизнес в 11 номинациях предстояло выбрать экспертам — в составе жюри работали представители Уральской ТПП, СОСПП, «Деловой России», «Опоры России» и отраслевых союзов. Победитель в еще одной номинации — «Народный выбор» — определялся путем онлайн-голосования.

Так, победителем в номинации «Стартап» стала компания «Умная переработка», которая занимается внедрением раздельного сбора отходов в Екатеринбурге. Как уже рассказывал DK.RU, она изготавливает сортировочные комплексы на пять-восемь фракций для раздельного сбора пластика, макулатуры, стекла, металлических отходов или старой бытовой техники. Каждый контейнер снабжается подробными инструкциями о том, как подготовить отходы к сдаче.

Фактически «Умная переработка» решает три  важных задачи. Во-первых, создает в Екатеринбурге культуру раздельного сбора мусора. Во-вторых, делает инфраструктуру доступной для жителей, которые стремятся заботиться об экологии. И в-третьих, раздельно собранное сырье не попадает на полигон, а получает вторую жизнь — из него изготавливают полезные изделия.

Уральский проект по раздельному сбору отходов стал стартапом года 1На фото (слева направо): глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель образовательного центра «Логос Урал» Мария Войтенко, создатель клуба Cashflow196 Станислав Блохин и гендиректор «Умной переработки» Сергей Пугачев

Помимо «Умной переработки» в шорт-лист номинации «Стартап» попали еще две компании — образовательный центр «Логос Урал» и клуб денежного потока Cashflow196. Награды номинантам и победителю вручал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Конечно, приятно стать лучшим стартапом Екатеринбурга. Награда вдохновляет на дальнейшие подвиги, — поделился с DK.RU гендиректор компании «Умная переработка» Сергей Пугачев. — А тот факт, что проект по раздельному сбору отходов обошел компании в сферах услуг и IT, подтверждает необходимость решения экологических проблем, которыми занимается наша команда. Значит, мы находимся на правильном пути.

В настоящий момент в Екатеринбурге установлено семь систем для раздельного сбора отходов. Жители города могут оставить рассортированный мусор в специальных контейнерах рядом со зданием Управления Свердловской железной дороги. Кроме этого, площадки доступны жителям  ЖК «Мечта», ЖК Clever Park, ЖК «Татлин», АК «Огни Екатеринбурга», а также сортировочный комплекс установлен в микрорайоне «Светлый». Запланировано открытие площадок в Шарташском лесопарке и в ЖК «Университетский». По подсчетам компании, пунктами «Умной переработки» пользуется около 20 тыс. чел.

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Автор: Елизавета Порошина
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