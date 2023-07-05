Ново-Тихвинский монастырь проведет для горожан большой праздник

Гостей ждут угощения – ароматные кексы «Тихвинский цветок», концерт и книги в подарок. Праздник посвящен Тихвинской иконе Божией Матери. В городе его отмечают уже 30 лет и еще 100 лет до революции.

9 июля Александро-Невский Ново-Тихвинский монастырь будет праздновать свои «именины» — день Тихвинской иконы Божией Матери. Этот праздник в Екатеринбурге один из традиционных — его отмечают уже почти 30 лет и еще более 100 лет отмечали до революции.

Организаторы уверены, что праздник понравится людям всех возрастов и профессий. До революции на праздник Тихвинской иконы приходил весь город. И сейчас здесь тоже приглашают всех желающих.

Специально к празднику Тихвинской иконы сестры пекут необычные ароматные кексы с названием «Тихвинский цветок», украшенные белой глазурью, орехами и мармеладом, — в монастырской пекарне монахини трудятся перед праздником с раннего утра до самого вечера.

Также горожан ждет крестный ход с Тихвинской иконой, бесплатное угощение и подарки. Специально для этого в монастыре выпустили 4000 книг «Генерал. Разведчик. Мученик». В книге рассказывается об удивительном человеке – генерале Илии Татищеве, который 105 лет назад пострадал в Екатеринбурге от рук большевиков.

Кроме того, на предстоящем празднике планируется выступление хоровых колективов, детский спектакль, беседа с известным священником из Москвы отцом Артемием Владимировым — желающие смогут задать ему вопросы.

Программа праздника 9 июля:

7.30 – Праздничное богослужение в соборе святого Александра Невского

9.30 – Крестный ход с Тихвинской иконой Божией Матери

11:00 – Концерт, детский спектакль «Час воли Божией»

13:00 – Духовная беседа с отцом Артемием Владимировым

Адрес: ул.Зеленая Роща,1 (ост. «Декабристов», м. «Геологическая»)

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