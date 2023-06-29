В июле в Заречном пройдет всероссийский фестиваль уличной еды: кто на нем будет?

Команда шеф-поваров в рамках российской премии в сфере уличной еды проводит фестиваль и конкурс гастропроектов на Урале. Победитель сможет презентовать блюдо на следующем этапе премии в Калининграде.

22-23 июля в Заречном пройдет фестиваль уличной еды. Здесь будут показаны лучшие стритфуд-проекты со всей России. Свое участие уже подтвердили рестораторы и гастроэнтузиасты из Екатеринбурга, Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Смоленска и Уфы. Набор проектов все еще открыт.

Кроме того, участники из УрФО, Пермской, Оренбургской области и Башкортостана смогут принять участие в конкурсе Russian Street Food Awards: Урал — региональной версии главной российской премии в сфере уличной еды Russian Street Food Awards. Победители получат награду за лучшее уличное блюдо Урала, возможность представить его в финале RSFA в Калининграде и побороться за главный приз — звание лучшего уличного блюда страны.

Подать заявку на участие в фестивале и конкурсе можно до 10 июля на сайте streetfoodrussia.com. Иногородним проектам, прошедшим отбор, помогут с логистикой и проживанием.

Организаторы фестиваля — Street Food Russia, сообщество шеф-поваров, гастроэнтузиастов и популяризаторов уличной еды в России. Фестивали команды Street Food Russia регулярно становятся победителями всероссийских конкурсов. Среди наград — 4 премии Минпромторга за лучший торговый фестиваль и Гран-при Всероссийского конкурса проектов в сфере гастрономического туризма.

Напомним, что в Екатеринбурге в июле стартует еще один гастрофестиваль — «Да, шеф!». Он проводится в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. Праздник состоится 22-23 июля в парке Маяковского. В течение нескольких недель до этого горожане и гости города смогут попробовать авторские дегустационные сеты из локальных продуктов, приготовленные известными шеф-поварами Екатеринбурга, в лучших ресторанах города.

Гастрономические сеты будут предложены по фиксированной цене. Под названием #ГастросетЕкатеринбург в ресторанах можно будет попробовать винегрет с груздями и кремом из чусовского хлеба, щучьи пельмени с икрой, кролика, томленного в домашней сметане, бефстроганов из оленины на муссе из фермерской тыквы и пастилой из брусники, тартар из фермерского бычка с муссом из белых грибов.

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